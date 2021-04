North American Maiden Winners April 22

Macho Uno–Peggy May by Lemon Drop Kid; GOLDEN BELL, f, 2, KEE, Msw, 4-22, 4 1/2f, :51 2/5. B-Sierra Farm (KY.). $50,000 ’20 FTKOCT.

Dialed In–Areolite by Tapit; FULL COURT PRESS, c, 3, BEL, Mcl 50000, 4-22, 1m, 1:39 4/5. B-Winchell Thoroughbreds LLC (KY.). $140,000 ’19 KEESEP.

Dialed In–Ellie’s Moment (MG3P$291,241), by Kris S.; SUNDIAL, f, 3, OP, Msw, 4-22, 1 1/16m, 1:45 1/5. B-Phillips Racing Partnership (KY.). *1/2 to Awesome Bet(G2P$319,196) *1/2 to Moment in Dixie(MG3P$398,615) *1/2 to Time and Motion(G1$967,719).

Exaggerator–Defoe Street by Street Sense; INDOCTRINATE, c, 3, GP, Mcl 25000, 4-22, a7 1/2fT, 1:31 2/5. B-Frances Biszantz (KY.). $90,000 ’19 OBSOCT.

Fort Loudon–Ballet Diva (G2P$482,945), by Hear No Evil; T. WALTZ, f, 3, GP, Mcl 16000, 4-22, 5fT, :56 4/5. B-Jacks or Better Farm Inc. (FL.).

Freud–Mighty Good by Good and Tough; NEBO, f, 3, BEL, Mcl 40000, 4-22, 6fT, 1:13 . B-Carol E. Pepper & Anthony Grey (NY.). $130,000 ’19 FTNAUG.

Frosted–Indulgence by Macho Uno; LADY FROSTED, f, 3, KEE, Mcl 50000, 4-22, 7f, 1:23 1/5. B-Willow Oaks Stable LLC (KY.).

Galileo (IRE)–Wannabe Better (IRE) (G3), by Duke of Marmalade (IRE); HIGHER TRUTH (IRE), f, 3, BEL, Msw, 4-22, 1 1/4mT, 2:04 . B-Churchtown House Stud (IRE.). 500,000gns ’19 TATOCT. *1/2 to Lady Wannabe (IRE)(G3).

Imagining–Talkin Smack by Not for Love; ZIP THE LIP, g, 3, PIM, Mcl 16000, 4-22, 6f, 1:12 3/5. B-Dr. & Mrs. Thomas Bowman (MD.).

Itsmyluckyday–Sadie by In Summation; LUCKY DAY DIVA, f, 3, PEN, Mcl 12500, 4-21, 6f, 1:14 1/5. B-Marion G. Montanari (FL.). $2,000 ’19 OBSJAN; $17,000 2020 OBSSUM.

Malibu Moon–She’s Ready Made by More Than Ready; MOONROCK, f, 3, PIM, Msw, 4-22, 5f, :58 4/5. B-Newtown Anner Stud (KY.).

Malibu Moon–Knightwithputnam by Unbridled’s Song; SISTEROFTHEMOON, f, 3, OP, Mcl 12500, 4-22, 1 1/16m, 1:48 2/5. B-Machmer Hall (KY.). $95,000 ’19 KEESEP.

Munnings–Medaglia d’Argento by Medaglia d’Oro; STAND BY YOU, f, 3, KEE, Msw, 4-22, 6 1/2f, 1:17 3/5. B-Silesia Farm (KY.). $22,000 ’19 FTKOCT; $115,000 2020 OBSSUM.

Street Strategy–Indian Clarkie by Indian Charlie; CONNIE K, f, 3, OP, Msw, 4-22, 6f, 1:12 2/5. B-Randy Patterson & Randy Morse (AR.).

Champ Pegasus–Noise of the Crowd ($261,678), by Roar; CAPITAL REEF, g, 4, TUP, Mcl 5000, 4-22, 5f, :59 3/5. B-Richard Barton Enterprises, Lo HiStable, Cosato & Shaw & Marchosky (CA.).

Constitution–Ithinkisawapudycat by Bluegrass Cat; ESTABLISHED, g, 4, IND, Msw, 4-21, 1m, 1:40 . B-Mt. Brilliant Farm & Ranch LLC (KY.). $400,000 ’18 KEESEP. *1/2 to Sweet Loretta(G1$386,520).

El Padrino–Toot Z Roll by Catienus; LO Z ROLLS, g, 4, PEN, Mcl 7500, 4-21, 6f, 1:14 4/5. B-Joseph L. Maloney (NY.).

Sky Mesa–Bird Secrets by Birdstone; FOUR SCORE, f, 4, TUP, Mcl 5000, 4-22, 5f, :59 2/5. B-Debby M. Oxley (KY.). $18,000 ’18 KEESEP.

Tiznow–Colerful Bride by Munnings; ZERENIA, f, 4, BEL, Mcl 40000, 4-22, 6fT, 1:12 1/5. B-Taylor Brothers Properties, LLC (KY.). $170,000 ’18 KEESEP.

Trappe Shot–Gran Sabana by Mizzen Mast; OWEN’S SHOT, f, 4, TUP, Mcl 5000, 4-21, 1m, 1:42 . B-Adalberto Lozano (FL.). $6,500 2019 OBSAPR.