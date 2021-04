North American Maiden Winners April 23

Gormley–Green Eyed Cat by Tale of the Cat; HEADLINE REPORT, c, 2, KEE, Msw, 4-23, 4 1/2f, :51 3/5. B-Ledgelands LLC & Andrew C. Ritter (KY.). $160,000 ’20 FTYRLS; $550,000 2021 OBSMAR.

Invincible Spirit (IRE)–Aimhirgin Lass (IRE) by Pivotal (GB); NAPA SPIRIT (IRE), c, 2, KEE, Msw, 4-23, 5 1/2fT, 1:04 . B-Irish National Stud (IRE.). 420,000EUR ’20 GOFORB.

Lea–Weekend Connection by Pulpit; KAVOD, c, 2, BEL, Msw, 4-23, 5f, :59 2/5. B-Steve J. Grant (KY.). $3,500 ’20 KEESEP.

Anchor Down–Storied Tale by Tale of the Cat; LINDSYLU, f, 3, OP, Mcl 50000, 4-23, 6f, 1:10 2/5. B-Gainesway Thoroughbreds LTD & Marylou Whitney Stables LLC (KY.). $22,000 ’19 KEESEP; $85,000 2020 OBSSUM.

Exaggerator–Grey Tapit by Tapit; REVELATOR, c, 3, LS, Mcl 20000, 4-22, 7 1/2fT, 1:31 1/5. B-Calumet Farm (KY.).

Into Mischief–Ruby Lips by Hard Spun; PUBLIC INFORMATION, c, 3, BEL, Mcl 40000, 4-23, 1 1/16mT, 1:44 1/5. B-Town & Country Horse Farms, LLC & Pollock Farms (KY.). *1/2 to Lone Rock (MSW$450,237).

Jeranimo–Crown of Light by Popular; J C EXPRESS, g, 3, GG, Mcl 12500, 4-23, 1m, 1:40 4/5. B-Wade Jacobson & Dennis Connor (CA.).

Jimmy Creed–Our Year by Grand Slam; AGENT CREED, g, 3, BEL, Msw, 4-23, 1mT, 1:37 2/5. B-Joseph Calvo (NY.). $100,000 ’19 FTNAUG.

Karakontie (JPN)–So You Say by Flatter; HELLO ROSIE SAY, f, 3, TAM, Mcl 16000, 4-23, 7f, 1:25 4/5. B-Gainesway Thoroughbreds Ltd. (KY.). $6,000 ’19 KEESEP.

Khozan–Celtic Embrace by Harlington; MISS LAMARR, f, 3, GP, Mcl 16000, 4-23, 5fT, :56 3/5. B-Matalona Thoroughbreds, LLC (FL.). $5,500 2020 OBSJAN; $32,000 2020 OBSSUM.

Lemon Drop Kid–Knit One Purr Too by Tale of the Cat; TALLAJ, g, 3, KEE, Mcl 50000, 4-23, 7f, 1:24 3/5. B-Jamm Ltd. (KY.). $140,000 ’19 FTKOCT.

Liberty Gold–Irene Flies by Rocky Bar; LIBERTY FLIES, f, 3, FON, Msw, 4-23, 6f, 1:15 4/5. B-Keith Swagerty & Jan Swagerty (WA.).

Not This Time–Fiery Pulpit by Pulpit; SIBELIUS, g, 3, KEE, Msw, 4-23, 6 1/2f, 1:16 1/5. B-Taylor Brothers Properties LLC, Pollock Farms, Patrick H. Payne, et al (KY.). $100,000 ’18 KEENOV. *1/2 to Paddock Pick ($269,708).

Silentio–Endless Date by Intimidator; GUERO DINERO, g, 3, LS, Mcl 20000, 4-23, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Justin D. Williams (TX.).

Tapiture–It’sthemoneyhoney by Lion Heart; FRANKIE’S GIRL, f, 3, GP, Mcl 35000, 4-23, a7 1/2fT, 1:29 2/5. B-Albert Baldassari (KY.). *1/2 to Thatta Boy Girl ($267,022).

Tapizar–Souci Girl by Bluegrass Cat; STELLACZAR, f, 3, GG, Mcl 50000, 4-23, 1mT, 1:39 2/5. B-William D. Graham (ON.). $17,000 ’19 KEESEP.

Treasure Beach (GB)–Miss Julia by Yankee Gentleman; SOAKING WET, g, 3, TAM, Mcl 16000, 4-23, 1 1/16mT, 1:45 2/5. B-Sweeper Brook Farm (FL.).

Uncaptured–Sweet Chantal by Snow Ridge; MOANAS POWER, f, 3, TAM, Msw, 4-23, 6f, 1:10 4/5. B-Pedro Maestre (FL.). *1/2 to Liza Star (MSP$345,040).

Vancouver (AUS)–Testa Rossi (FR) (MG3$634,300), by Dr Fong; GRAPE NUTS WARRIOR, c, 3, BEL, Msw, 4-23, 1mT, 1:37 1/5. B-Stable 63 LLC & Doheny Racing Stable (NY.).

Anthony’s Cross–Lover Gone Wild by Wildcat Heir; A COTSWOLD VILLAGE, g, 4, TAM, Mcl 10000, 4-23, 7f, 1:26 2/5. B-Sherry L. Finn (FL.).

Awesome of Course–Indy Standard by Olmodavor; AMERICAN OF COURSE, f, 4, TAM, Mcl 10000, 4-23, 6 1/2f, 1:16 4/5. B-Jacks or Better Farm Inc. (FL.).

Ez Effort–V’ville Lady by Vaudeville; LADY EFFORT, f, 4, TUP, Mcl 12500, 4-23, 6f, 1:12 . B-Michael John Barro (AZ.).

Gemologist–Court Reception by A.P. Indy; MR. MAZZA, g, 4, GP, Mcl 12500, 4-23, 1 1/16m, 1:46 2/5. B-Kathy Castoldi (KY.). $13,000 ’18 KEESEP; $32,000 2019 FTMMAY. *1/2 to Ruby’s Reception (G2$365,130).

Line of David–Lasting Bubbles (MSW$476,788), by Pulling Punches; BUBBLE LINE, f, 4, LS, Mcl 7500, 4-22, 5 1/2f, 1:08 2/5. B-Judy Peek (TX.).

Mineshaft–Mag’s Holiday by Harlan’s Holiday; TELLURIDE QUEEN, f, 4, LS, Mcl 7500, 4-23, 5 1/2f, 1:06 4/5. B-Bell Tower Thoroughbreds (KY.). $4,000 2019 KEENOV.

Smiling Tiger–Scary Fast by Congaree; SCARY FAST SMILE, g, 4, SA, Msw, 4-23, 6 1/2f, 1:16 2/5. B-Harris Farms (CA.).

Uncle Mo–Pretty Elusive by Elusive Quality; MODESTO, r, 4, KEE, Msw, 4-23, 5 1/2fT, 1:02 3/5. B-Martha Jane Mulholland, Yehuda Cohen, Tom Grether Farms, Inc. & Candyland Farm (KY.). $240,000 ’18 KEESEP.

Crossbow–Crackers Last by Good and Tough; TEXAS CROSSBOW, g, 5, LS, Msw, 4-22, 6f, 1:11 3/5. B-Larry Robbins (TX.).

Drosselmeyer–Explosive Disco by Explosive Truth; EXPLOSIVE HUMOUR, g, 5, OP, Mcl 12500, 4-23, 1m, 1:42 1/5. B-Dr. K. K. Jayaraman & Dr. V. Devi Jayaraman (AR.).