North American Maiden Winners April 24

Air Force Blue–Alpha Centauri by Dynaformer; SEARCHING FOR GOLD, g, 3, TAM, Msw, 4-24, 1mT, 1:37 3/5. B-Overbrook Farm (KY.). $16,000 ’19 KEESEP; $22,500 2020 OBSSPR.

Brody’s Cause–Jamaican Smoke by Latent Heat; GREAT CAUSE, f, 3, PIM, Mcl 10000, 4-24, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Spendthrift Farm, LLC (KY.).

Cajun Breeze–Migrating Zeal by Migrating Moon; CAJUN LADY, f, 3, GP, Mcl 20000, 4-24, 6f, 1:12 3/5. B-Joseph R. Waugh (FL.).

Champ Pegasus–Champagne Dream by Siphon (BRZ); CHAMPAGNE PEGASUS, c, 3, GG, Msw, 4-23, 1m, 1:39 4/5. B-Richard Barton Enterprises (CA.).

Competitive Edge–Lutetia by Midnight Lute; PURDA VITA, f, 3, OP, Mcl 16000, 4-24, 6f, 1:13 . B-Morgan’s Ford Farm (VA.).

Creative Cause–Sky Goddess by Sky Mesa; CREATIVE CLOUD, c, 3, GP, Mcl 35000, 4-24, 6f, 1:12 4/5. B-Dr. Derek K. Paul (FL.).

Curlin–America (G3$580,532), by A.P. Indy; FIRST CAPTAIN, c, 3, BEL, Msw, 4-24, 7f, 1:23 2/5. B-B. Flay Thoroughbreds (KY.). $1,500,000 ’19 FTSAUG.

Dominus–Sam’s Philly by Orientate; LILY’S WOOFY, f, 3, HAW, Msw, 4-24, 6f, 1:11 . B-Catalano Thoroughbreds Inc. (IL.).

Elusive Quality–Paoletta by Medaglia d’Oro; BEEBOO, g, 3, GP, Mcl 12500, 4-24, 5 1/2f, 1:06 . B-Kenneth D’Oyen (KY.). $70,000 ’19 OBSJAN; $75,000 2020 OBSSPR.

Empire Maker–Love Train by Tapit; FOR THE GOOD TIMES, f, 3, SA, Mcl 50000, 4-23, 1mT, 1:38 3/5. B-Blue Devil Racing Stable, LLC (KY.). $30,000 2020 OBSSPR.

First Samurai–Simply Magic by Lemon Drop Kid; LAUNCH PAD, r, 3, CD, Mcl 20000, 4-24, 1 1/16m, 1:47 3/5. B-Brook T. Smith Investments, LLC (KY.).

Goldencents–Sparky Three by Monarchos; SILVER CLOUD, f, 3, HAW, Msw, 4-24, 6f, 1:11 3/5. B-C. Kidder, N. Cole, B. Kidder, E. Voute& N. Strong (KY.). $28,000 ’19 KEESEP.

Lemon Drop Kid–Ruefully by Bernstein; VIGO, g, 3, TAM, Mcl 16000, 4-24, 1mT, 1:39 . B-Stone Farm (KY.). $27,000 ’19 KEESEP.

More Than Ready–Blessings Count by Pulpit; MISS EVER READY, f, 3, GG, Msw, 4-24, 1 1/16mT, 1:46 2/5. B-Thomas W. Bachman (CA.). *1/2 to Rodaini(MSW$307,722).

Optimizer–Elated by Kitten’s Joy; OPTIMAL COURAGE, g, 3, TAM, Mcl 10000, 4-24, 6f, 1:11 4/5. B-Calumet Farm (KY.). $35,000 ’18 KEENOV.

Speightster–Spirituality by Gemologist; SPIRIT OR SPITE, f, 3, PEN, Mcl 25000, 4-23, 6f, 1:12 4/5. B-WinStar Farm, LLC (KY.). $20,000 ’19 KEESEP; $30,000 2020 FTMTYO.

Tale of Ekati–War Port by War Pass; STONE FOX, f, 3, LS, Msw, 4-24, 6f, 1:12 3/5. B-Caroline Dodwell (TX.). $18,000 ’19 TEXAUG.

Tapit–Feathered (G3$577,474), by Indian Charlie; FLIGHTLINE, c, 3, SA, Msw, 4-24, 6f, 1:08 3/5. B-Summer Wind Equine (KY.). $1,000,000 ’19 FTSAUG.

Texas Red–Bordeaux Birdie by Astrology; BORDEAUX RED, c, 3, LS, Msw, 4-23, 6f, 1:10 4/5. B-Erich Brehm, Rick Mitchell, Jim Fox &Matt Barrows (KY.).

The Big Beast–Wall Street Lady by Speightstown; LIVINGMYBESTLIFE, f, 3, OP, Msw, 4-24, 6f, 1:11 3/5. B-Alex Lieblong & JoAnn Lieblong (FL.).

Tiznow–Triune by E Dubai; TIZ AN EDVENTURE, f, 3, GG, Msw, 4-24, 6f, 1:11 3/5. B-Pat Madden LLC (KY.). $70,000 2020 OBSSUM.

Uncle Mo–Lemon Kiss by Lemon Drop Kid; SHAFTESBURY, c, 3, BEL, Msw, 4-24, 1 1/16mT, 1:41 3/5. B-Town & Country Horse Farms, LLC (KY.). $675,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Lochte(G1$769,080) *1/2 to Knights Key($289,239).

War Front–Muhaawara by Unbridled’s Song; MUNQAD, c, 3, GP, Msw, 4-24, a7 1/2fT, 1:27 4/5. B-Shadwell Farm, LLC (KY.). *1/2 to Shagaf(G3$331,700).

Animal Kingdom–Tourism by Seeking the Gold; INFATUATE, g, 4, GG, Mcl 20000, 4-23, 1mT, 1:39 4/5. B-R Legacy Racing (NM.). $12,000 2019 FTCJUN.

Archarcharch–Sheso Dazzling by Dazzling Falls; AKSARBEN SUMMER, f, 4, TAM, Mcl 16000, 4-24, 6f, 1:12 3/5. B-Kurt Kindschuh, Melanie Kindschuh,Eric Von Seggern & Mary Von Seggern (MN.). $30,000 ’18 MINAUG.

Bourbon Courage–Art of Bourbon by Artie Schiller; ME ‘N SAP, g, 4, BEL, Mcl 40000, 4-24, 6fT, 1:09 1/5. B-RUSBA V Stables, LLC & Brady Horse Racing LLC (NY.).

Competitive Edge–Ready Love by More Than Ready; TENERIFE MOON, f, 4, PEN, Mcl 12500, 4-23, 1m, 1:41 2/5. B-Scott Hess (FL.). $11,000 ’18 KEESEP; $35,000 ’18 OBSJAN. *1/2 to Mr Dumas(G3$358,479).

Constitution–Ingenue by Mr. Greeley; READY N WAITING, f, 4, CD, Mcl 10000, 4-24, 6f, 1:12 2/5. B-Hargus & Sandra Sexton and Silver Fern Farm (KY.).

Curlin–Tweeter by Unbridled’s Song; FEISTY BIRD, g, 4, FON, Msw, 4-24, 6f, 1:14 2/5. B-Marylou Whitney Stables LLC (KY.).

Fed Biz–Juncture by El Prado (IRE); WATCH THE FED, f, 4, GG, Mcl 12500, 4-24, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-La Bahia Stud, Inc. (KY.).

Grazen–Unsung Heroine by More Than Ready; ALICE MARBLE, f, 4, SA, Msw, 4-23, 5 1/2f, 1:03 3/5. B-Nick Alexander (CA.). *Full to Enola Gray(G3$585,100).

Honor Code–Island Hop by Dynaformer; HONOR HOP, f, 4, CD, Msw, 4-24, 1 1/4m, 2:06 2/5. B-Montfort Mares, LLC (KY.). $150,000 ’18 FTKOCT.

Mr. Gold Mover–Park Lane Lass by Fusaichi Zenon (JPN); PARK LANE LAD, g, 4, SRP, Msw, 4-24, 4 1/2f, :52 2/5. B-Robert Seago (NM.).

Palace–Kathy K D by Saint Ballado; SPURWINK LANE, f, 4, OP, Mcl 20000, 4-24, 6f, 1:13 3/5. B-Jon L. Starr (AR.). $10,000 ’17 KEENOV; $25,000 ’18 KEESEP.

Spinning Touch–Clear Creek Canyon by Johannesburg; SPINNING BLACK, g, 4, SRP, Msw, 4-23, 6 1/2f, 1:18 4/5. B-Michael Fuhs & Jeanne Fuhs (NM.).

Uh Oh Bango–Sheshimaintenance by Rocky Bar; MOONLITE GRAHAM, g, 4, TUP, Mcl 12500, 4-23, 6f, 1:11 3/5. B-Triple Aaa Ranch (AZ.).

Awesome Gambler–Pirate’s Charm by Silver Charm; AWESOME PIRATE, g, 5, LA, Mcl 3500, 4-23, 4 1/2f, :52 1/5. B-J. Thomas Hoyme (CA.).

English Channel–Wandaful Wandaful by Hero’s Tribute; MAVALOUS MAVALOUS, m, 5, FON, Mcl 10000, 4-24, 6f, 1:15 3/5. B-Copper Cap Farm Inc. (KY.). $8,000 ’17 KEESEP.

Quality Road–Deceptive Glory by Honour and Glory; LONG TERM THINKING, r, 5, OP, Mcl 50000, 4-24, 6f, 1:10 3/5. B-Gunpowder Farms LLC (KY.). $175,000 ’17 FTKOCT.