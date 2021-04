North American Maiden Winners April 25

Tonalist–Fila Primera by War Front; SAUCY LADY T, f, 2, BEL, Msw, 4-25, 5f, :59 . B-R. S. Evans (KY.). $5,000 ’20 KEESEP.

Awesome Again–Apple Down Under by Lonhro (AUS); SHE’S APPLES, f, 3, MNR, Msw, 4-25, 5 1/2f, 1:08 2/5. B-Katierich Farms (KY.).

Congrats–Academy Road by Lemon Drop Kid; HALEY’S STEELMAN, g, 3, LS, Mcl 7500, 4-25, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Craig D. Upham (KY.). $90,000 ’19 KEESEP.

Congrats–Giant Screen by Candy Ride (ARG); SUPPORTING ACTOR, g, 3, PIM, Mcl 16000, 4-25, 1 1/16m, 1:51 3/5. B-George Krikorian (KY.). $37,000 ’19 KEESEP.

Danza–Credential by Valid Appeal; LIL ANNIE ROSE, f, 3, TAM, Mcl 25000, 4-25, 6 1/2f, 1:18 4/5. B-Brandywine Farm & Jim & PamRobinson (KY.). $1,500 ’18 KEENOV.

Daredevil–Mama Nadine by A.P. Indy; ASH FLAT, c, 3, OP, Mcl 16000, 4-25, 6f, 1:11 2/5. B-WinStar Farm, LLC (KY.). $23,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Royal Son(G2P$332,413).

Dialed In–Regal Nurse ($301,245), by Monarchos; REGAL RUN, c, 3, LS, Mcl 7500, 4-25, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-Calumet Farm (KY.).

First Dude–All About Vivi by Value Plus; BELLA SERENA, f, 3, TAM, Mcl 10000, 4-25, 7f, 1:25 2/5. B-Joe &Vivi Serena (FL.).

Giant Surprise–Miz Lynne Kelly by Langfuhr; PATTY O’MARC, c, 3, BEL, Mcl 25000, 4-25, 1m, 1:40 1/5. B-Allen C. Hallett (NY.). $50,000 2020 FTMTYO. *Full to Super Surprise(MSW$462,300).

Iffraaj (GB)–Hana Lina (GB) by Oasis Dream (GB); HANA LIMA (GB), f, 3, GP, Msw, 4-25, 1mT, 1:35 2/5. B-Rabbah Bloodstock Limited (GB.). 150,000gns ’19 TATOCT.

Jack Milton–Kay Ellen by Tiznow; KAY’S PROJECT, f, 3, GP, Mcl 25000, 4-25, 5fT, :56 4/5. B-Kinga Farm LLC, Rebecca Farm LLC (KY.). $20,000 ’19 OBSJAN.

Midnight Lute–Pizza Lady by Dance With Ravens; MIDNIGHT DIVA, f, 3, SA, Msw, 4-25, 1 1/8mT, 1:49 3/5. B-Ralph Kinder & Erv Woolsey (KY.). $150,000 2020 OBSSPR.

Mo for the Money–Tempting Our Fate by Acclamation; MO BETTA, g, 3, OP, Mcl 40000, 4-25, 1m, 1:39 . B-Hillary Hartman (AR.).

Moro Tap–Randy Nance by Dixieland Band; MORO TRUMP, c, 3, LS, Mcl 7500, 4-25, 6f, 1:13 2/5. B-Wesley Melcher (TX.).

Mykindacandy–A Little Tipsy by Littleexpectations; MY LITTLE TIPSY, g, 3, OP, Mcl 20000, 4-25, 6f, 1:12 2/5. B-Stanley Roberts (AR.).

Palace Malice–My Guardian Angel by Indian Ocean; HANDR’SDREAM, g, 3, GG, Msw, 4-25, 6f, 1:10 . B-Tara Horse Farm Inc. (ON.). $30,000 ’18 FTKNOV.

Personal Interest–Snap Happy by Lion Heart; HAPPY INTEREST, f, 3, GP, Mcl 12500, 4-25, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Just For Fun Stable Inc. (FL.).

Pioneerof the Nile–Stopchargingmaria (MG1$3,014,000), by Tale of the Cat; STILLCHARGINGMARIA, f, 3, LS, Msw, 4-25, 1mT, 1:37 1/5. B-Three Chimneys Farm, LLC (KY.). $1,900,000 ’18 FTKNOV.

Stellar Rain–Carsoncityprospect by Carson City; TAYLOR RAIN, f, 3, SRP, Msw, 4-25, 4 1/2f, :52 1/5. B-Mary L. Paiz (NM.).

Uncaptured–Moisture Lock by City Zip; THEUNCAPTUREDLADY, f, 3, TAM, Mcl 32000, 4-25, 1mT, 1:37 3/5. B-Stonehedge, LLC (FL.). $52,000 ’19 OBSOCT.

Constitution–Secret Return by Put It Back; INDEPENDENCE LAW, f, 4, TAM, Mcl 25000, 4-25, 1mT, 1:36 2/5. B-Fred W. Hertrich III (KY.). $15,000 2019 OBSJUN.

Creative Cause–Kissmeimdanish by English Channel; VIKING PLUNDER, g, 4, GP, Mcl 16000, 4-25, 1 1/8mT, 1:49 1/5. B-Heinz J. Steinmann (CA.).

Gemologist–Opera Song by Unbridled’s Song; APRIL’S GEM, f, 4, HAW, Mcl 15000, 4-25, 1mT, 1:37 2/5. B-Tony Holmes & Dr. & Mrs. Walter Zent (KY.). $22,000 ’18 KEESEP.

Get Stormy–Gogo Jojo by Johar; DRAKESBORO WILDCAT, g, 4, PIM, Mcl 25000, 4-25, 1 1/16m, 1:47 . B-Brownstead Farm (KY.).

Ghostzapper–Wine Train by Tiz Wonderful; SHEZAGHOST, f, 4, SA, Moc 50000, 4-25, 1m, 1:38 . B-Robert Low & Lawana Low (KY.). $120,000 ’18 KEESEP.

Graydar–Sassified by Langfuhr; GRATIFIED, c, 4, MNR, Mcl 4000, 4-25, 5 1/2f, 1:08 2/5. B-James H. Glassmeyer (CO.).

Hard Spun–Screwgie by Smart Strike; SPUNGIE, f, 4, BEL, Msw, 4-25, 1 1/16m, 1:45 3/5. B-Waterville Lake Stables, Ltd LLC (NY.). $250,000 ’18 FTNAUG.

Hugo–Super Sheb by Super Saver; CLASSY BUT SASSY, f, 4, PIM, Mcl 10000, 4-25, 6f, 1:14 4/5. B-Franklin G. Smith Sr. (SC.).

Into Mischief–Unbridled Ridge by Unbridled’s Song; IRREPRESSIBLE, f, 4, PIM, Msw, 4-25, 1 1/16m, 1:46 1/5. B-WinStar Farm, LLC (KY.). $220,000 ’18 KEESEP; $750,000 2019 OBSAPR; $45,000 2020 KEENOV.

Lope De Vega (IRE)–Sar Oiche (IRE) by Teofilo (IRE); AMIKO CHOW (IRE), f, 4, GG, Mcl 20000, 4-25, 1m, 1:39 2/5. B-Deerpark Stud (IRE.). 80,000gns ’18 TATOCT.

Lucky Pulpit–Speak Easy Gal (G3$507,691), by West Acre; QUIET CHARM, g, 4, GG, Mcl 25000, 4-25, 5 1/2f, 1:03 2/5. B-Harris Farms (CA.).

Moonshine Mullin–Dontmesswithcactus by Cactus Ridge; MOON IN THE SKY, g, 4, OP, Mcl 12500, 4-25, 1 1/16m, 1:47 2/5. B-Floyd T. Parnell (AR.).

Oxbow–Colonial Glitter (G2P$258,539), by Glitterman; SHERIFF CHIP, g, 4, PIM, Mcl 10000, 4-25, 6f, 1:12 4/5. B-Nicholas P. Kessis (KY.). $7,000 ’17 KEENOV.

Uncle Mo–By the Light (MSW$885,632), by Malibu Moon; UNCLE MOONLIGHT, c, 4, BEL, Mcl 40000, 4-25, 6 1/2f, 1:17 4/5. B-Samantha Siegel (KY.). *1/2 to By the Moon(MG1$1,552,940) *1/2 to Wonderful Light(G3P$305,955).

Forestry–Smart Tiffany by Smart Strike; FANTASTRY (BRZ), g, 5, FON, Mcl 10000, 4-25, 6f, 1:15 3/5. B-Haras Las Madres (BRZ.). *1/2 to Grand Martini (BRZ)(G3).

Stormberg–Auntie Maud by Northern Devil; STORM SEEKER, g, 5, SA, Msw, 4-25, 6 1/2fT, 1:16 3/5. B-Joseph A. Duffel (CA.).

Point of Entry–Chokurei (IRE) by Bertolini; KILRONAN, g, 6, CHL, Msw, 4-24, 2 1/8mT, 3:51 4/5. B-McCauley Farm, LLC (KY.). $35,000 ’16 KEESEP.