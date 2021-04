North American Maiden Winners April 29

First Samurai–Conquest Superstep by Super Saver; TEA OLIVE, f, 2, CD, Msw, 4-29, 5f, :59 2/5. B-Meg Dumaine (KY.). $70,000 ’20 FTKOCT.

Apriority–Freuds On Holidays by Freud; SOUTH AL SPARKY, c, 3, EVD, Mcl 5000, 4-29, 6f, 1:12 . B-I. Lee Lange & John Bassett (LA.). $10,000 2020 ESLYRL.

Comic Strip–Honoree Lady by Roman Dancer; HANDCUFFED, f, 3, GG, Mcl 8000, 4-29, 1m, 1:41 2/5. B-Dr. & Mrs. William T. Gray (CA.). *Full to Handfull(SW$341,400) *Full to Weewinnin(MSW$397,430).

Curlin–Yes Liz by Yes It’s True; WILL E SUTTON, c, 3, CD, Msw, 4-29, 1 1/8m, 1:52 . B-Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC (KY.). $1,000,000 ’19 FTSAUG.

Dialed In–Mo Cerise by Uncle Mo; SMOOTH PEBBLE, f, 3, GP, Mcl 25000, 4-29, a7 1/2fT, 1:28 4/5. B-Betz Thoroughbreds, Inc. (KY.). $290,000 ’19 KEESEP.

Dominus–Stamp Queen by Soto; EXTRA POSTAGE, f, 3, BTP, Msw, 4-29, 5 1/2f, 1:06 . B-Lowell F. Allen (OH.).

Emperor Tiberius–Deona by Yankee Victor; EMPRESS DEONA, f, 3, PEN, Msw, 4-28, 6f, 1:10 1/5. B-R. N. Miller (PA.). *1/2 to Miss Wilby($390,468).

Exaggerator–Agiftfromservice by Service Stripe; KIRK’S GIRL, f, 3, PEN, Mcl 7500, 4-28, 5 1/2f, 1:06 . B-Millennium Farms (KY.). $12,000 ’19 FTKOCT; $15,000 2020 FTMTYO. *1/2 to Four Gifts(MG3$640,068).

Flat Out–G Mom by Dynaformer; GENERAL GINNY, f, 3, BTP, Mcl 5000, 4-29, 5 1/2f, 1:06 4/5. B-Lucky Seven Stable (KY.).

Flat Out–Champagne Girl by Into Mischief; GRAND WISER, g, 3, GP, Mcl 16000, 4-29, 7f, 1:24 2/5. B-Spendthrift Farm, LLC (KY.). $5,000 ’19 OBSJAN; $16,000 ’19 OBSOCT.

Fury Kapcori–Arabian Magic by Pulpit; HOT BABE, f, 3, GP, Mcl 12500, 4-29, 7f, 1:24 2/5. B-Brent Fernung & Crystal Fernung (FL.).

Grasshopper–Swifterthantaylor by My Golden Song; SWIFT RED BIRD, f, 3, LS, Mcl 20000, 4-29, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Douglas Scharbauer (TX.). $2,400 ’19 TEXAUG.

Laoban–Mia’s First by Malabar Gold; CHATTER BAR, g, 3, TUP, Mcl 10000, 4-28, 6 1/2f, 1:17 3/5. B-Larry E Young (NM.). *1/2 to Fleet Irish(MSP$347,843).

Palace–Carlisle House by Dynaformer; PALACE WIND, c, 3, EVD, Mcl 20000, 4-28, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-MICHAEL MARTIN LLC (LA.). $7,000 ’19 ESLOCT.

Phantom Wildcat–Keene Reverie by Big Brown; ONE KEENE KAT, g, 3, TUP, Moc 30000, 4-29, 5 1/2f, 1:04 . B-Richard Barton Enterprises (CA.).

Point of Entry–Fofa Meleca (URU) by Quinze Quilates (BRZ); POLO PLAYER, f, 3, BTP, Mcl 12500, 4-29, 5 1/2f, 1:05 . B-Brownwood Farm (KY.).

Redeemed–Langford Bay by Langfuhr; THAT’S FOR SURE, g, 3, CT, Mcl 5000, 4-29, 4 1/2f, :54 3/5. B-John A. Casey (WV.).

Star Guitar–Unbridled Action by Unbridled’s Song; BACK INTHAT ACTION, f, 3, EVD, Mcl 5000, 4-28, 6f, 1:13 . B-Gerald L Averett Jr (LA.). $14,000 ’19 ESLYRL.

Temple City–Layherin by Montbrook; DR CHAPPELL, g, 3, MNR, Msw, 4-28, 1m, 1:43 4/5. B-Andrew M. Roberts (ON.).

Twirling Candy–Bee Dees Bid by Tapit; JUST A KISS AWAY, f, 3, TUP, Moc 30000, 4-28, 5 1/2f, 1:04 1/5. B-B. D. Gibbs Farm, LLC (KY.). $50,000 ’19 KEESEP.

Violence–Traveler by You and I; LIGHTFOOT MISS, f, 3, CT, Msw, 4-28, 7f, 1:29 1/5. B-Jane Wiggins (KY.). $55,000 ’19 FTKJUL; $80,000 2020 OBSMAR.

Artie Schiller–Nicole’s Passion by Point Given; MY GRACE, f, 4, OP, Mcl 20000, 4-29, 6f, 1:13 . B-Lewis Mathews Jr. (AR.).

Carpe Diem–Lemonette by Lemon Drop Kid; LEMON AND DIEM, g, 4, CD, Mcl 30000, 4-29, 7f, 1:24 . B-Normandy Farm LLC (KY.). $475,000 ’18 FTSAUG.

Ghostzapper–Executive Allure (MG1P$396,945), by Bold Executive; HANDSOME DEVIL, g, 4, MNR, Msw, 4-28, 5 1/2f, 1:07 3/5. B-Adena Springs (ON.). $9,500 2021 OBSJAN.

Midnight Lute–Outclassed ‘Em by Langfuhr; MIDNIGHT CLASS, f, 4, BTP, Mcl 5000, 4-29, 5 1/2f, 1:07 4/5. B-La Bahia Stud, Inc. (KY.).

Mizzen Mast–Shhh by Silent Name (JPN); MIZZEN MONEY, g, 4, PEN, Mcl 12500, 4-28, 6f, 1:12 . B-Template Farm LLC (KY.).

Sky Kingdom–Wedding Kake by Dixie Union; UNDENIABLY DEVINE, f, 4, EVD, Mcl 5000, 4-28, 6f, 1:13 . B-Paul Swannie & Gary Sohl (LA.).

Street Boss–P. J.’s Eskimo by Eskimo; ESKIMO’S BOSS, f, 4, GP, Msw, 4-29, 1mT, 1:35 3/5. B-H & A Stables LLC (FL.). *1/2 to Galleon Mast(G1P$659,830).

Street Sense–Holy Empress by Ghostzapper; HOLY EMPEROR, g, 4, BEL, Mcl 40000, 4-29, 1 1/16mT, 1:43 . B-Adena Springs (KY.).

Unbridled Express–Victoria Blu by Alluvial; UNBRIDLED VICTOR, g, 4, IND, Msw, 4-28, 5 1/2f, 1:06 . B-Tracey J. Wisner (IN.).

War Front–Beauty Parlor (G3), by Elusive Quality; L’INDISCRET, f, 4, BEL, Mcl 40000, 4-29, 1 1/16mT, 1:42 4/5. B-Joseph Allen, LLC. (KY.).

World Renowned–Twirlybird by El Corredor; REDHAWK, f, 4, TUP, Mcl 5000, 4-29, 6f, 1:12 1/5. B-Nadine Marie Anderson (CA.).