North American Maiden Winners April 5

Constitution–New Orleans Lady by Unbridled’s Song; U S CONSTITUTION, c, 3, PRX, Mcl 25000, 4-5, 1m 70y, 1:44 3/5. B-Twin Creeks Farm (KY.).

Pollard’s Vision–Kip Seville by Kipling; SOONER SKUTA, g, 3, WRD, Mcl 15000, 4-5, 6f, 1:13 4/5. B-Center Hills Farm (OK.). $30,000 ’19 OKCSUM.

Runhappy–Lady On the Run (MSW$385,600), by Ten Most Wanted; RUN FAST, c, 3, DED, Msw, 4-5, 7 1/2f, 1:35 4/5. B-Calumet Farm (KY.).

Special Rate–Adonica by Afleet Alex; GRACIE G, f, 3, WRD, Mcl 7500, 4-5, 5 1/2f, 1:07 1/5. B-Austin Gustafson (OK.).

Union Rags–Much Obliged (G1P$422,371), by Kingmambo; COMPLY, c, 3, MVR, Msw, 4-5, 6f, 1:13 2/5. B-Pin Oak Stud, LLC (KY.). *1/2 to Syphax (G3).

Astrology–Cloud Bank by Afleet Alex; STAR LUCK, g, 4, PRX, Mcl 10000, 4-5, 7f, 1:28 2/5. B-Foundations farm (KY.). $5,000 ’18 FTMOCT.

Bind–Annie Maria by Tiger Ridge; SUBJECT TO CALL, c, 4, DED, Mcl 10000, 4-5, 5f, 1:00 2/5. B-Patrick Page Cortez (LA.).

Moonshine Mullin–Hooter Who by Valley Crossing; ZYZACK, g, 4, WRD, Mcl 7500, 4-5, 1m, 1:44 . B-Sunny Carson (AR.).

Uncle Mo–Sue’s Good News (G3), by Woodman; NEWSCASTER, c, 4, WRD, Msw, 4-5, 6f, 1:11 3/5. B-CresRan LLC (KY.). *1/2 to Tiz Miz Sue (G1$1,129,709) *1/2 to Bulletin (MSW$705,255).