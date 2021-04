North American Maiden Winners April 6

Birdrun–Hollywood Reckless by Tiznow; LARSA, f, 3, MVR, Msw, 4-6, 6f, 1:15 4/5. B-Moneylane Farms (OH.).

Declaration of War–Barometer by Point Given; THE GREATEST EAGLE, g, 3, MVR, Mcl 10000, 4-6, 1 1/16m, 1:51 2/5. B-Katierich Farms (KY.).

Distorted Humor–Kind Words by A.P. Indy; KIND HUMOR, f, 3, PRX, Msw, 4-6, 1m, 1:40 4/5. B-Godolphin (KY.). $16,000 ’19 FTMYRL. *1/2 to Amazing Speed (IRE) (champion in Saudi Arabia).

Gemologist–Papa’s Forest by Forestry; EMERALD FOREST, c, 3, DED, Msw, 4-6, 5f, :58 4/5. B-Barry Butzow & Joni Butzow (KY.).

Houseofroyalhearts–Always Dangerous by Hat Trick (JPN); LOOSE BALL, g, 3, TUP, Mcl 5000, 4-5, 1m, 1:38 4/5. B-Woodway Stables (WA.).

Mizzen Mast–Nothing to Wear by Malibu Moon; FLASHIEST, g, 3, TUP, Moc 30000, 4-5, 7 1/2fT, 1:33 . B-Indian Creek & Nicky Drion (KY.).

Star Guitar–Good Human Bean by Langfuhr; STRUMMER, f, 3, DED, Msw, 4-6, 1m, 1:43 1/5. B-Brittlyn Inc. (LA.). $22,000 2020 OBSSUM.

American Pharoah–Before You Know It (G1P$313,083), by Hard Spun; KNOW IT NOW, c, 4, PRX, Msw, 4-6, 7f, 1:26 3/5. B-Calumet Farm (KY.).

Bodemeister–Blushing by Maria’s Mon; MAKE ME BLUSH, g, 4, TUP, Moc 30000, 4-5, 6f, 1:09 2/5. B-WinStar Farm, LLC (KY.). $5,000 ’18 KEESEP.

Dramedy–Screen Princess by Slewacide; DRAMACIDE, g, 4, WRD, Mcl 7500, 4-6, 5 1/2f, 1:07 2/5. B-David Bay,, Tammie Bay (OK.).

Greeley’s Galaxy–Social Home by Home at Last; SOCIAL GALAXY, f, 4, DED, Mcl 10000, 4-6, 5f, 1:01 4/5. B-Gerald L Averett Jr (LA.).

Half Ours–Sammy Van Ammy by Van Nistelrooy; NO QUARTER, g, 4, DED, Mcl 10000, 4-6, 6 1/2f, 1:22 3/5. B-Larry Romero (LA.). $35,000 2019 ESLTYO.

Pioneerof the Nile–Enchantress by Malibu Moon; ENCHANTED NILE, f, 4, MVR, Msw, 4-6, 1m, 1:43 3/5. B-WinStar Farm, LLC (KY.). $375,000 ’18 KEESEP; $20,000 2020 KEENOV.

Tom’s Tribute–Noverre’s Vision (IRE) by Noverre; PACIFIC SILENCE, f, 4, TUP, Mcl 5000, 4-5, 4 1/2f, :52 1/5. B-DP Racing & James Cassidy (CA.).