North American Maiden Winners April 7

Strong Mandate–Tensas Harbor (MSW$515,450), by Private Vow; SOCIAL MANDATE, f, 2, KEE, Msw, 4-7, 4 1/2f, :52 . B-Cantrell Family Partnership (KY.). $15,000 ’20 KEEJAN.

Bernardini–Steely Magnolia by More Than Ready; A THING OF BEAUTY, f, 3, KEE, Msw, 4-7, 1 1/8mT, 1:49 2/5. B-Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC (KY.). $62,000 ’19 FTKOCT.

Creative Cause–Arana by Hard Spun; MAGIC SOLUTION, f, 3, TAM, Mcl 16000, 4-7, 7f, 1:26 3/5. B-Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (KY.).

Effinex–Dollar Mama by Rockport Harbor; INTERVENTION, f, 3, PRX, Mcl 10000, 4-7, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-3C Stables LLC (NY.). $4,200 2020 OBSSUM.

Munnings–Repartee by Distorted Humor; MUNNYFOR RO, f, 3, KEE, Msw, 4-7, 1 1/8mT, 1:49 1/5. B-Daybar, LTD. (ON.). $65,000 ’19 KEESEP.

Outwork–Brave Cause by Giant’s Causeway; NANCY WORK, f, 3, TAM, Mcl 16000, 4-7, 1mT, 1:37 2/5. B-Jay Goodwin, Lucas Marquardt & Rick Smith (KY.). $18,000 2020 OBSSPR.

Right Rigger–Vowsmakemeblush by Desert God; IZERIGHT, g, 3, TUP, Moc 30000, 4-7, 6f, 1:09 3/5. B-Gaylon McGee (NM.).

Speightster–I Like It by Henny Hughes; TWERK, f, 3, MVR, Msw, 4-7, 6f, 1:15 3/5. B-Peter J. Sheppell (OH.).

Tailfromthecrypt–Stormin Bomb by Stormin’ Lyon; EVENING STORM, f, 3, WRD, Mcl 15000, 4-7, 6f, 1:13 4/5. B-Gerald E. Marr (NM.).

Tapiture–Humble Janet by Humble Eleven; BOURBON ST TAPPIN, g, 3, DED, Msw, 4-7, 6 1/2f, 1:20 3/5. B-Cloyce C. Clark Jr. (LA.). $75,000 ’19 ESLYRL; $52,000 2020 OBSSPR. *1/2 to Shang(MSW$386,200).

High Cotton–Rhythm of Dixie by E Dubai; HIGHRHYTHMDIXIE, f, 4, TAM, Mcl 10000, 4-7, 1m 40y, 1:45 2/5. B-Dormellito Stud (KY.).

Line of David–Leather Laces by Congrats; ABIGAIL LEE, f, 4, MVR, Msw, 4-7, 6f, 1:16 . B-Ron Bates Racing Stables LLC (OH.).

Silent Pleasure–My Girl Max by Musket Man; MY CALL, g, 4, DED, Mcl 5000, 4-7, 1m, 1:43 . B-Penny Scarberry (LA.).

Girolamo–Amanda’s Desire by Twining; ZIGGY BARCELONA, g, 5, MVR, Mcl 5000, 4-7, 6f, 1:16 2/5. B-Alexander J. Lee (KY.).

Hamazing Destiny–R Nanee by Gold Case; HALE’S ANGEL, m, 5, WRD, Msw, 4-7, 6f, 1:15 1/5. B-Jimmie Lee Hale & Betty Jean Hale (AR.).