North American Maiden Winners April 8

Tiznow–Mackenzie Capri by Eskendereya; SHESGOTATTITUDE, f, 2, KEE, Msw, 4-8, 4 1/2f, :52 . B-Des Ryan, Ken Donworth & Tony Dardis (KY.).

Effinex–Faceineveryflower by Giant’s Causeway; FLOWER’S FORTUNE, f, 3, AQU, Mcl 25000, 4-8, 1m, 1:40 4/5. B-Barry R. Ostrager (NY.). $13,000 ’19 KEEJAN.

Exaggerator–Harlan’s Panther by Harlan’s Holiday; BAD NEWS, g, 3, TUP, Mcl 5000, 4-8, 6f, 1:11 . B-Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (KY.).

Fastnet Rock (AUS)–Stars At Night (IRE) by Galileo (IRE); STAR DEVINE (IRE), f, 3, AQU, Msw, 4-8, 6fT, 1:07 4/5. B-Rockhart Trading Ltd (IRE.). 200,000gns ’19 TATOCT.

Hard Spun–Smarty Bird by Smart Strike; SPUN RUN, f, 3, PEN, Mcl 12500, 4-7, 1m, 1:42 3/5. B-Marylou Whitney Stables LLC (KY.).

Into Mischief–Shimmer by Pulpit; TYCOON, g, 3, OP, Mcl 30000, 4-8, 6f, 1:10 4/5. B-Forging Oaks, LLC (KY.). $150,000 ’19 KEESEP.

Into Mischief–Spring Fling by Lemon Drop Kid; WILD COMBO, f, 3, OP, Mcl 50000, 4-8, 6f, 1:10 4/5. B-Hunter Valley Farm & Pat Barrett (KY.). $360,000 ’18 KEENOV.

Justin Phillip–Catch My Fancy by Yes It’s True; CATCHING THE WIND, f, 3, PEN, Msw, 4-7, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-Castleton Lyons & Kilboy Estate (KY.). $40,000 2020 OBSSPR. *1/2 to Dubini(G3P$381,102).

Malibu Moon–Diamante by Giant’s Causeway; MALIBU JEWEL, f, 3, GG, Mcl 8000, 4-8, 1m, 1:41 3/5. B-Katierich Farms (KY.). $210,000 ’19 KEESEP.

Mr. Big–Irish Exchange by Exchange Rate; BIG IRISH EYES, g, 3, GG, Mcl 25000, 4-8, 5 1/2f, 1:06 . B-George Krikorian (CA.). $5,500 2020 CALMIX.

Quality Road–Magic Union by Dixie Union; AVENUE, c, 3, KEE, Msw, 4-8, 1 1/8mT, 1:50 2/5. B-Woodford Thoroughbreds (KY.). $450,000 ’19 KEESEP.

Songandaprayer–Caroline Dehere by Dehere; SOPHIE’S PRAYER, f, 3, DED, Msw, 4-8, 6 1/2f, 1:22 2/5. B-Riceland Racing Stables LLC (LA.).

Star Guitar–Charged Cotton by Dehere; OVA CHARGED, f, 3, DED, Msw, 4-8, 5f, :58 3/5. B-Brittlyn Inc. (LA.).

Unbridled Energy–Global Gala by Distorted Humor; TRIPLE GALA, f, 3, CT, Msw, 4-8, 4 1/2f, :54 3/5. B-Williams Racing Corp (WV.).

Weigelia–Deanies Dancer by Lion Hearted; TRADERS LUCK, g, 3, PEN, Msw, 4-7, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-Elizabeth R. Houghton (PA.). *1/2 to Tipsy Moose($265,812).

Bourbon Courage–Fall Collection by Grand Slam; SMOOKIE, f, 4, CT, Mcl 5000, 4-8, 4 1/2f, :54 3/5. B-Gordonsdale Farm (MD.). $6,500 ’18 FTMDEC.

Carpe Diem–Guiltless by Bernardini; COMISKEY PARK, g, 4, GP, Mcl 12500, 4-8, 6f, 1:11 1/5. B-Woods Edge Farm, LLC (KY.). $90,000 ’18 KEESEP; $27,000 2019 OBSJUN.

First Samurai–Hula Skirt by Dixie Union; KAHIKO, f, 4, GP, Mcl 25000, 4-8, a7 1/2fT, 1:27 4/5. B-Mountmellick Farm (KY.). $160,000 ’18 FTKJUL.

Hard Spun–Deanaallen’skitten (MSW$374,246), by Kitten’s Joy; CORNBREAD HILL, g, 4, KEE, Mcl 40000, 4-8, 6f, 1:10 2/5. B-Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (KY.).

Hightail–Cat’s Conviction by Fenter; KAT’S HITMAN, g, 4, OP, Mcl 10000, 4-8, 6f, 1:13 2/5. B-Bobby Lee Hall (AR.).

Pioneerof the Nile–Chicalelee by Cherokee Run; CHEROKEE SONG, f, 4, AQU, Mcl 40000, 4-8, 1mT, 1:36 2/5. B-Hunter Valley, Adrian Regan & Fergus Galvin (KY.). $290,000 ’18 KEEJAN; $22,000 2019 FTMMAY.

To Honor and Serve–Our Candy Striper by Candy Ride (ARG); RIBBONS AND MEDALS, g, 4, PEN, Msw, 4-7, 6f, 1:11 3/5. B-Live Oak Stud (FL.).

Tom’s Tribute–Le Grand Amour (IRE) by Montjeu (IRE); FRENCH TUDOR, f, 4, TUP, Mcl 5000, 4-7, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-DP Racing (CA.).

Two Step Salsa–Catoutofhail by Hennessy; ST MARIA, f, 4, DED, Mcl 5000, 4-8, 1m, 1:43 4/5. B-Dex Comardelle (LA.).

Windsor Castle–Rocky’s Angel by Rock Slide; ROCK BREAK, g, 4, CT, Msw, 4-8, 4 1/2f, :53 3/5. B-Judith A. Grams & Timothy C. Grams (WV.).

Bodemeister–Holy Bubbette by Holy Bull; HOLY MEISTER, g, 5, GP, Mcl 35000, 4-8, a7 1/2fT, 1:28 1/5. B-Richard L. Elam & Katherine H. Elam (KY.). $92,000 2019 FTKHRA. *1/2 to Cairo Prince(MG2$562,000).

He’s Had Enough–Perfect Swain by Swain (IRE); PERFECT ENOUGH, g, 5, GP, Mcl 16000, 4-8, 1 1/8mT, 1:48 4/5. B-Joel M. Carino (FL.). $37,000 2018 OBSJUN.

Malibu Moon–Silent Fright by Yes It’s True; CHOSEN MOON, g, 5, GG, Mcl 5000, 4-8, 1m, 1:40 4/5. B-Castleton Lyons (KY.). $150,000 2018 FTMMAY.

Telling–I’m Blooming by Hennessy; NOT TELLING, g, 5, LRL, Mcl 10000, 4-8, 6 1/2f, 1:19 . B-Donna M Burnham (FL.).