North American Maiden Winners April 9

California Chrome–Made Up (MSP$297,326), by Bluegrass Cat; CLASSY CHROME, f, 3, TAM, Msw, 4-9, 7f, 1:24 3/5. B-Gunpowder Farms LLC (KY.).

Carpe Diem–Dance Hall Days by Seeking Daylight; EL AFORTUNADO, c, 3, TAM, Mcl 16000, 4-9, 1mT, 1:36 3/5. B-WinStar Farm, LLC (KY.). $30,000 ’19 KEESEP.

Exaggerator–Sun Salutation by Include; SUPPLY AND DEMAND, g, 3, AQU, Msw, 4-9, 6f, 1:12 4/5. B-Morgan’s Ford Farm (VA.). $230,000 ’18 KEENOV.

Exaggerator–Navy Ribbon by Pure Prize; CLEARLY MAD, g, 3, OP, Mcl 10000, 4-9, 6f, 1:10 2/5. B-Rose Hill Farm & Thoroughbred Acadiana (KY.). $140,000 ’19 KEESEP.

Hard Spun–Gem by Elusive Quality; TANGO CHARLIE, c, 3, OP, Mcl 50000, 4-9, 6f, 1:11 . B-Morgan’s Ford Farm & Godolphin (VA.). $42,000 ’19 KEEJAN.

He Be Fire N Ice–Ridge Kitten by Monsieur Cat; RED HOT CAT, g, 3, GG, Mcl 8000, 4-9, 1m, 1:44 . B-Cicero Farms LLC (CA.).

Majesticperfection–Sweet Starlet ($324,636), by Five Star Day; SWEET QUEEN BEE, f, 3, KEE, Mcl 30000, 4-9, 6f, 1:11 . B-Steve C. Snowden & Dan Considine (KY.).

Metaboss–Killarney Rose by Ghostzapper; METAROSE, f, 3, TUP, Moc 30000, 4-9, 1mT, 1:38 2/5. B-Mersad Metanovic (CA.).

Mineshaft–Cheer for Foxes by Kafwain; BAYSHORE FOXES, f, 3, OP, Msw, 4-9, 6f, 1:12 1/5. B-J.B. Lane Orem & Michael Orem (KY.). $70,000 ’18 KEENOV; $190,000 ’19 FTKJUL.

Palace Malice–Ultra Vow by Broken Vow; ULTRA CORDIAL, f, 3, FON, Msw, 4-9, 6f, 1:15 . B-Pegasus Stud LLC (KY.).

Shackleford–Delaneys Star by Latent Heat; DOUBLE DEMON, c, 3, TAM, Msw, 4-9, 1mT, 1:35 3/5. B-Mrs. C. Oliver Iselin III & Julie I. Diehl (VA.). $4,000 ’19 KEEJAN; $7,000 ’19 KEESEP.

Successful Appeal–Northern Destiny by Crafty Prospector; PREDETERMINED, f, 3, KEE, Mcl 40000, 4-9, 6f, 1:11 2/5. B-Donamire Farm (KY.). *1/2 to Pleasant Hill (G3).

The Factor–Malibu Drive by Malibu Moon; JOHN THE BEAR, c, 3, LRL, Msw, 4-9, 7f, 1:24 3/5. B-George Bolton & Barry Lipman (KY.). $21,000 ’19 KEESEP.

Union Rags–Caramel Snap by Smart Strike; CARAMEL SWIRL, f, 3, KEE, Msw, 4-9, 7f, 1:22 3/5. B-Godolphin (KY.).

El Padrino–Jamestown Romance by Diligence; MEMPHIS MAFIA, f, 4, LRL, Msw, 4-9, 7f, 1:25 1/5. B-Jennifer Lynn Lunceford & Echo Valley Farm (PA.). *1/2 to A P Elvis (MSP$306,247).

Hard Spun–Mudreqah by Seeking the Gold; ABSAM, g, 4, KEE, Msw, 4-9, 1 1/8mT, 1:49 3/5. B-Shadwell Farm, LLC (KY.).

Justin Phillip–Buccella by Corinthian; JUSTINTIMEFORWINE, g, 4, AQU, Mcl 40000, 4-9, 6fT, 1:08 3/5. B-Windylea Farm-NY, LLC (NY.). $15,000 ’17 FTNOCT; $45,000 2019 OBSMAR.

Karakontie (JPN)–Aruna (G1$994,924), by Mr. Greeley; WHITE WINGED DOVE, f, 4, KEE, Msw, 4-9, 1m, 1:38 . B-Flaxman Holdings Limited (KY.).

Tapit–Jojo Warrior (G2$396,231), by Pioneerof the Nile; AJHAR, g, 4, AQU, Msw, 4-9, 1m, 1:39 . B-WinStar Farm, LLC & Tapit Syndicate (KY.). $800,000 ’18 KEESEP.

U S Ranger–Sophisticated Sis by Millennium Allstar; LEGAL WEAPON, g, 4, TUP, Mcl 5000, 4-9, 5 1/2f, 1:04 . B-Liberty Road Stables (CA.). $7,500 ’18 BESOCT.

War Front–Courtesan by Street Sense; GUNMAN, g, 4, GP, Mcl 25000, 4-9, 5fT, :57 1/5. B-Ramona S. Bass, LLC. (KY.).

Wicked Strong–Malibu Mudslide by Malibu Moon; MUDSLIDE WICKED, f, 4, GP, Mcl 35000, 4-9, 5fT, :57 1/5. B-Endeavor Farm & Caveman Stables (KY.). $3,000 ’18 KEESEP.

More Than Ready–Requejada by First Samurai; ON THE MUSCLE, g, 5, AQU, Mcl 40000, 4-9, 6fT, 1:08 4/5. B-Widden Stud Australia Pty LTD & Robert & Deborah Anderson (KY.). $140,000 ’16 KEENOV; $75,000 ’17 KEESEP.