North American Non-Graded Stakes Results April 29

UNBRIDLED SIDNEY S., CD, $150,000, 3YO/UP, F/M, 5 1/2FT, 4-29.

1—

INTO MYSTIC, m, 5, Into Mischief–Loveofalifetime, by Medaglia d’Oro. ($650,000 2018 OBSAPR). O-Coleman, George Chris and King, Brad, B-Runnymede Farm, Inc & Catesby W ClayInvestment LLC (KY), T-Brendan P. Walsh, J-Florent Geroux, $88,350.

2—

Change of Control, m, 5, Fed Biz–America’s Blossom, by Quiet American. ($27,000 ’16 KEENOV; $95,000 ’17 OBSOCT). O-Horseshoe Racing LLC, B-Mr John O’ Meara (KY), $28,500.

7—

Winning Envelope, m, 5, More Than Ready–Granby Girl, by Badge of Silver. ($3,000 2018 KEEJAN). O-Lothenbach Stables, Inc (Bob Lothenbach), B-Ramspring Farm (KY), $14,250.

Also Ran: She’sonthewarpath, Oleksandra (AUS), Yes It’s Ginger, Foxxy Belle, Lady Grace, Elle Z, A Bit of Both.

Winning Time: 1:05 4/5 (gd)

Margins: 3/4, 2HF, 3/4.