North American Non-Graded Stakes Results April 4

BAYOU CITY S., HOU, $75,000, 3YO, 1 1/16MT, 4-3.

1—

ROYAL PRINCE, c, 3, Cairo Prince–Rose and Shine, by Mr. Sekiguchi. ($70,000 ’19 KEESEP). O-Steve Landers Racing LLC, B-Sandra Sexton and Silver Fern Farm (KY), T-Brad H. Cox, J-Diego Saenz, $44,880.

2—

Holy Vow, c, 3, Broken Vow–La Manica, by Medaglia d’Oro. O-Scotty Caroom, B-Calumet Farm (KY), $14,960.

5—

Drivehappy, c, 3, Runhappy–Entrustment, by Forestry. O-Wilson, Holly, Wilson, David, Siena Farm LLC, Stevens, Gary and Asmussenequinecom, B-Siena Farms LLC (KY), $8,228.

Also Ran: Texas Bad Boy, War Falcon, Red N Wild, I’m Money.

Winning Time: 1:43 4/5 (fm)

Margins: 3/4, 1 1/4, 2.