North American Non-Graded Stakes Results April 9

LIMESTONE TURF SPRINT S., KEE, $100,000, 3YO, F, 5 1/2FT, 4-9.

7—

TOBYS HEART, f, 3, Jack Milton–Pick of the Pack, by Lil’s Lad. ($5,500 ’19 FTKOCT; $45,000 2020 OBSMAR). O-Hamilton, Terry, Lynch, Brian A and Barber, Gary, B-Trackside Farms, Inc (KY), T-Brian A. Lynch, J-Javier Castellano, $60,000.

9—

Goin’ Good, f, 3, Congrats–Good Deed, by Broken Vow. O-Klein Racing, B-Klein Racing (KY), $20,000.

13—

Navratilova, f, 3, Medaglia d’Oro–Centre Court, by Smart Strike. O-G Watts Humphrey, Jr, B-G Watts Humphrey Jr (KY), $10,000.

Also Ran: Phantom Vision, Salvaje, Alda, New Boss, Inajiffy.

Winning Time: 1:02 1/5 (gd)

Margins: HF, 1 3/4, NK.