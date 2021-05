North American Allowance Results May 13

BEL, 8TH, AOC, $85,000, 3YO/UP, 1 1/16MT, 5-13.

6—

GOOD OLD BOY, g, 6, Freud–Caracara (IRE), by Nashwan. ($3,500 ’15 KEENOV). O-William J Butler, B-Milfer Farm Inc (NY), T-Michael J. Maker, J-Irad Ortiz, Jr., $46,750.

5—

Klickitat, g, 5, First Samurai–Show Me the Carats, by More Than Ready. ($220,000 ’17 FTNAUG). O-Shortleaf Stable, Inc, B-EKQ Stables Corp (NY), $17,000.

8—

Step Dancer, c, 3, War Dancer–Just Be Steppin, by English Channel. O-Pressman, Hayward R, Diamond M Stable and Pressman, Donna R, B-Sugar Plum Farm & Richard Pressman (NY), $10,200.