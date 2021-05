North American Allowance Results May 14

GP, 9TH, AOC, $45,600, 3YO, F, 6 1/2F, 5-14.

3—

MON PETIT CHOU, f, 3, The Big Beast–Take Me to Zuber, by Toccet. ($110,000 2020 OBSSPR). O-Lowwood Farm, LLC and Abreu, Fernando, B-Ocala Stud (FL), T-Fernando Abreu, J-Edgard J. Zayas, $28,900.

6—

Sweet Baby Raelynn, f, 3, Kantharos–Isle Get Ready, by More Than Ready. ($15,000 ’19 KEESEP). O-Heehaw Racing, B-Dede McGehee (KY), $8,800.

4—

Princess Secret, f, 3, Khozan–Golden Horseshoe, by Belong to Me. ($30,000 ’19 OBSOCT). O-Daniel Pita, B-Brent Fernung & Crystal Fernung (FL), $5,500.