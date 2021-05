North American Allowance Results May 19

TDN, 2ND, ALW, $34,200, 3YO/UP, 6F, 5-19.

6—

GIFT OF OAK, g, 5, Giant Oak–Huttig, by Richter Scale. O-Friess, Linda, Bookman, Donald, and Hayes, Joann, B-Donald Bookman & Linda Friess (OH), T-Donald C. Bookman, J-Agustin Bracho, $20,520.

1—

Chip Chop, g, 4, Twirling Candy–Floral Park, by Forest Wildcat. ($70,000 ’18 FTKOCT). O-Langsem Farm, Inc, B-Langsem Farm, Inc (OH), $6,840.

2—

Kingofthebuckeye, g, 5, Dark Kestrel–Buckler, by Concerto. O-Ruberto Racing Stable, Inc, B-Mr & Mrs Louis V Ruberto Jr (OH), $3,420.