North American Allowance Results May 2

BEL, 7TH, AOC, $92,000, 3YO, 1 1/16MT, 5-2.

10—

SAFE CONDUCT, c, 3, Bodemeister–Duchess Dancer, by Congrats. ($45,000 ’18 KEENOV). O-WellSpring Stables, B-Mitchell H Kursner (ON), T-Philip M. Serpe, J-Jose Lezcano, $50,600.

7—

Public Sector (GB), c, 3, Kingman (GB)–Parle Moi (IRE), by Montjeu (IRE). (170,000gns ’19 TATOCT). O-Klaravich Stables, Inc, B-The Kathryn Stud (GB), $18,400.

5—

Space Launch, c, 3, Bernardini–Spacy Tracy, by Awesome Again. O-Athlone Racing, Burke, Daniel and Burke, Jane, B-Daniel J Burke (KY), $11,040.