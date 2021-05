North American Allowance Results May 20

BTP, 2ND, ALW, $17,200, 3YO/UP, 6F, 5-20.

4—

FIRST DEPUTY, c, 4, Awesome Again–Queen Buxley, by Super Saver. ($80,000 ’17 FTNOCT; $215,000 ’18 FTNAUG; $200,000 2019 FTMMAY). O-Paul Webster, B-Clark O Brewster (NY), T-Barbara J. Riley, J-Perry Wayne Ouzts, $10,320.

2—

Elgar, h, 6, Stroll–Fergie’s Folly, by Down the Aisle. O-Bruno Schickedanz, B-Charles H Deters (KY), $3,440.

1—

Americain Joey, g, 4, Americain–Smart Deputy, by Smart Strike. ($1,200 ’18 KEESEP). O-Stephen, Anthony and Stephen, Karla, B-Calumet Farm (KY), $1,720.