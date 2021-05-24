North American Allowance Results May 24

|PRX, 9TH, ALW, $45,250, 3YO/UP, F/M, 1M, 5-24.
|1—
|LIKE A PRO, m, 5, Tritap–Who Goes There, by Street Magician. ($5,000 ’17 FTMOCT; $14,000 2018 FTMMAY). O-Trin-Brook Stables, Inc, B-Dr & Mrs Thomas Bowman (MD), T-Uriah St. Lewis, J-Frankie Pennington, $27,000.
|3—
|Gambit’s Girl, m, 5, World Renowned–Fanny Brice, by Sharp Humor. ($1,200 ’17 OBSOCT; $25,000 2018 FTMMAY). O-Ylliehus 5 Star, B-Nadine Anderson, Brazeau Thoroughbred Farms LP & Richard Baltas (NY), $9,000.
|6—
|Always a Queen, f, 4, Tonalist–Danette, by Curlin. O-Daniel J Conklin, B-Repole Stable Inc (KY), $4,950.
|Winning Time: 1:38 3/5 (ft)
|IND, 4TH, ALW, $39,000, 3YO/UP, 1M, 5-24.
|5—
|A LITTLE IRRADIC, g, 5, Sangaree–Gilded Rose, by Richter Scale. O-Clabar Mor Stables LLC and Haran Thoroughbreds LLC, B-Herbert Likens & Darlene Likens (IN), T-John Haran, J-Joseph D. Ramos, $23,400.
|1—
|G as in George, g, 4, Bob’s Star–Puny, by Bull Shoals. O-Thirstyacres Racing, LLC, B-South River Ranch Inc (IN), $7,800.
|2—
|Purple Shirt, g, 4, Caiman–Utesa, by Eddington. O-R Gary Patrick, B-Gary Patrick (IN), $3,900.
|Winning Time: 1:40 3/5 (ft)
|IND, 6TH, AOC, $33,800, 3YO/UP, 6F, 5-24.
|6—
|BENNY, g, 5, Flashback–Ten K Cat, by Tale of the Cat. O-On Call Racing, LLC (Tom Fish), B-Gary & Mary West Stables, Inc (KY), T-Marvin A. Johnson, J-Joseph D. Ramos, $19,500.
|4—
|Polar Wind, g, 4, Super Saver–Wind Gust, by Dynaformer. O-Contreras Stable Inc and Victory Stables, LLC, B-Pam & Martin Wygod (KY), $6,500.
|2—
|Flowerpecker, g, 5, Discreet Cat–Prairie Flower, by Flower Alley. ($11,000 ’17 INDOCT). O-Willowbrook Stables, Ltd (Neiman) and Woods, Jane, B-Samuel and William Martin GST (IN), $4,550.
|Winning Time: 1:10 1/5 (ft)
|FL, 3RD, ALW, $26,700, 3YO/UP, 5F, 5-24.
|6—
|FLEET WARRIOR, g, 5, Bustin Stones–Your Time Is Up, by Freud. ($35,000 ’17 FTMOCT). O-Darryl E Abramowitz, B-Hibiscus Stable (NY), T-Jeffrey S. Englehart, J-John R. Davila, Jr., $16,020.
|1—
|Flying Emperor, g, 4, Soaring Empire–Evil Empress, by Devil His Due. ($20,000 ’18 FTMOCT). O-John Hayek, B-Mr & Mrs Grant L Whitmer (NY), $5,340.
|2—
|True Gold, g, 5, Frost Giant–Gold for the Queen, by Gold Token. O-Francis J Paolangeli, B-Francis Paolangeli (NY), $2,670.
|Winning Time: :58 4/5 (ft)
|TDN, 2ND, ALW, $25,500, 3YO/UP, 6F, 5-24.
|6—
|CHANNEL FURY, c, 3, Even the Score–Star Sheba, by Elusive Hour. O-Elkhorn Oaks, Inc, B-Elkhorn Oaks Inc (KY), T-James R. Jackson, J-Luis Raul Rivera, $15,300.
|5—
|Centrist, g, 5, Central Banker–Kat Nan Do, by Formal Gold. ($90,000 ’17 FTNAUG). O-Jak Racing LLC, B-Kildare Stud & Oak Meadow Farm (NY), $5,100.
|7—
|Phase Out, g, 4, Dialed In–Wild One, by War Front. ($14,000 2020 OBSJAN). O-Old First Ward Stable, B-Robert V LaPenta (KY), $2,550.
|Winning Time: 1:11 4/5 (ft)
|WRD, 7TH, ALW, $25,080, 3YO/UP, 5 1/2F, 5-24.
|9—
|JOLLY JUMPER, g, 3, Magna Graduate–Everlastingly, by Fistfite. O-Carol J Nelson, B-Clark Otto Brewster (OK), T-J. Alan Williams, J-Ronald Richard, $14,438.
|7—
|Wranglered, g, 4, Latent Heat–Burst of Life, by Soto. O-Lori L Bravo, B-Lori L Bravo (OK), $5,370.
|3—
|Tommyhawk, g, 4, Kick On–Saron’s Time, by Timebank. O-Kim Swango, B-Randy E Swango (OK), $3,100.
|Winning Time: 1:03 3/5 (gd)
|WRD, 9TH, ALW, $24,244, 3YO/UP, 5 1/2F, 5-24.
|7—
|DENVER CITY, g, 5, Silver City–Afternoon Liaison, by Came Home. O-James W Rogers, B-James W Rogers (OK), T-Kenneth Nolen, J-Floyd Wethey, Jr., $14,486.
|6—
|Mega Bond, g, 4, Magna Graduate–She’s a Bond Girl, by Truluck. O-Higgins, William H and Davidson, M Brent, B-William Higgins & Brent Davidson (OK), $5,386.
|9—
|Free Dream, g, 6, Successful Appeal–Catalina Way, by Congaree. O-Thearon Talley, B-H Allen Poindexter (OK), $2,272.
|Winning Time: 1:03 1/5 (gd)
|TDN, 5TH, ALW, $21,500, 3YO/UP, F/M, 1M, 5-24.
|3—
|MY BETS, f, 4, Include–My Favorite Tune, by Maria’s Mon. O-Fishback, William D, Fishback, Sarah and Cutchins, Leslie, B-William D Fishback Jr (KY), T-Philip A. Sims, J-Ronald Dale Allen, Jr., $12,900.
|2—
|Patsy’s Big Girl, f, 3, Adios Charlie–Pretty Patsy, by Gimmeawink. O-Mullens, Mila and Blazing Meadows Farm LLC, B-Good Beginnings Farm (FL), $4,300.
|4—
|Dudes Lawyer, f, 4, First Dude–Lawyer Jen, by Winged Foot Willie. O-Urieta’s Racing Stable, B-Good Beginnings Farm (FL), $2,150.
|Winning Time: 1:43 1/5 (ft)
|MNR, 7TH, ALW, $17,266, 3YO/UP, F/M, 6F, 5-23.
|3—
|WHISKEY TALKING, f, 3, Done Talking–Lady Eleanor, by Vision and Verse. O-Shuler Stables LLC, B-John Robert Shuler (WV), T-Rafael I. Flores, J-Luis Ramon Rodriguez, $10,324.
|4—
|Out Ona Limb, f, 4, Daredevil–Music Town, by Speightstown. ($50,000 ’17 FTMDEC). O-Carl L Hess, Jr, B-Susan Helene Wantz (WV), $3,560.
|1—
|Ultra Diva, f, 4, Machen–Natalie’s Wonder, by Tiz Wonderful. O-J Michael Baird, B-J Michael Baird (OH), $1,780.
|Winning Time: 1:16 1/5 (ft)
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