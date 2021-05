North American Allowance Results May 4

BTP, 2ND, ALW, $24,400, 3YO/UP, F/M, 5 1/2F, 5-4.

6—

LOVE YOU GOODBYE, m, 5, Magna Graduate–Love Or Money, by Coronado’s Quest. O-James M Adams, B-Eutrophia Farms & Elisabeth H Alexander (OH), T-Nancy L. Adams, J-Santiago Gonzalez, $14,640.

5—

Buckeye Bling, f, 3, Speightster–Got Bling, by Langfuhr. ($27,000 ’19 KEESEP). O-Greenhill Racing Stables, Inc, B-Langsem Farm, Inc (OH), $4,880.

1—

Abigail Lee, f, 4, Line of David–Leather Laces, by Congrats. O-Terry Jo Waltermire, B-Ron Bates Racing Stables LLC (OH), $2,440.