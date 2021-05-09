North American Allowance Results May 9

|CD, 9TH, AOC, $104,000, 3YO/UP, 1 1/16M, 5-9.
|5—
|SPRAWL, c, 4, City Zip–Amen Again, by Awesome Again. O-Claiborne Farm and Dilschneider, Adele B, B-Claiborne Farm & Adele B Dilschneider (KY), T-Thomas Drury, Jr., J-Brian Joseph Hernandez, Jr., $59,808.
|1—
|Thirstforlife, g, 7, Stay Thirsty–Promenade Girl, by Carson City. ($240,000 ’14 KEENOV). O-Wesley E Hawley, B-Camas Park Stud (KY), $20,800.
|10—
|Pioneer Spirit, h, 8, Malibu Moon–Hafifah, by Machiavellian. ($380,000 ’14 KEESEP). O-Hui, Michael M and WSS Racing, LLC, B-Mikhail Yanakov (KY), $10,400.
|Winning Time: 1:42 (sy)
|CD, 10TH, ALW, $95,884, 3YO, 1 1/16M, 5-9.
|10—
|ETHICAL JUDGEMENT, c, 3, Honor Code–Give My Regards, by Smart Strike. ($170,000 ’19 KEESEP). O-Phoenix Thoroughbred, LTD, B-Mercedes Stables LLC (KY), T-Brendan P. Walsh, J-Tyler Gaffalione, $58,648.
|11—
|Kinetic Sky, c, 3, Runhappy–Sky America, by Sky Mesa. ($180,000 ’18 KEENOV; $450,000 ’19 FTSAUG). O-Robert V LaPenta, B-Elm Tree Farm, LLC, Curt Leake, TimeWill Tell, LLC & Warren Harang (KY), $20,400.
|12—
|Who Took the Money, g, 3, Street Boss–Speights’ Colony, by Speightstown. O-Allied Racing Stable, LLC, B-Allied Racing Stable, LLC (LA), $6,380.
|Winning Time: 1:43 (sy)
|BEL, 7TH, AOC, $94,000, 3YO/UP, 1MT, 5-9.
|1—
|SANCTUARY CITY, c, 4, Temple City–Considerate, by Leroidesanimaux (BRZ). O-Messina, Edward J and Butler, William J, B-Edward J Messina & William Butler (NY), T-James W. Ferraro, J-Kendrick Carmouche, $51,700.
|2—
|Bodecream, g, 4, Bodemeister–Call Mariah, by Dixie Union. ($50,000 ’18 KEESEP; $50,000 2020 FTKHRA). O-Repole Stable, B-Judy Hicks, Kathryn Nikkel &Sanford Robertson (KY), $18,800.
|5—
|Chocolate Bar, c, 4, Cairo Prince–Behavioral, by Include. ($80,000 2020 FTMWIN). O-Dubb, Michael and Caruso, Michael J, B-Tim Thornton (KY), $11,280.
|Winning Time: 1:34 2/5 (fm)
|BEL, 6TH, ALW, $80,000, 3YO/UP, 7F, 5-9.
|3—
|WINNERS LAUGH, c, 4, Broken Vow–Bridgehampton, by Bernardini. O-Barry K Schwartz, B-Stonewall Farm (NY), T-Horacio DePaz, J-Jose L. Ortiz, $44,000.
|2—
|Devil’s Code, c, 4, Honor Code–Thedevil Wearsnada, by Uncle Mo. O-Brendemuehl, Danzel and Lambe, Robert, B-Classic Bloodstock LLC, Gary Marsh &Sandra Lombardo (NY), $16,000.
|4—
|Brilliant Brooks, c, 4, Candy Ride (ARG)–Run to Mama, by Cherokee Run. ($250,000 ’18 FTNAUG). O-Goldfarb, Sanford J and Nice Guys Stables, B-Edition Farm (NY), $9,600.
|Winning Time: 1:24 2/5 (ft)
|SA, 8TH, AOC, $68,280, 3YO/UP, 1M, 5-9.
|1—
|CONTAGION, g, 5, Fed Biz–Stadia, by Teuflesberg. ($85,000 ’17 KEEJAN; $90,000 2018 OBSMAR). O-Gary Barber, B-Douglas Arnold (KY), T-Peter Miller, J-Flavien Prat, $37,800.
|2—
|Tizhotndusty, g, 4, Unusual Heat–Tiz Molly, by Tiz Wonderful. O-Fetkin, Bob, Kruljac, J Eric, Sondereker, John and Thornburg, Richard, B-Tiz Molly Partners (CA), $16,380.
|5—
|Palace Coup, g, 4, Bernardini–Eye of the Sphynx, by Smart Strike. O-Agave Racing Stable and Sam-Son Farm, B-Sam-Son Farm (ON), $7,560.
|Winning Time: 1:36 (ft)
|SA, 5TH, AOC, $66,000, 4YO/UP, 6 1/2FT, 5-9.
|5—
|KANDEREL, g, 4, Candy Ride (ARG)–Stormica, by Storm Cat. O-Wertheimer and Frere, B-Wertheimer et Frere (KY), T-Richard E. Mandella, J-Juan J. Hernandez, $39,000.
|2—
|Commander (FR), g, 4, War Command–Dance Toupie (FR), by Dansili (GB). O-Sinott Family Trust, B-Mathieu Dahuzan-Garros & Bihari B Modi (FR), $13,000.
|6—
|Tilted Towers, g, 5, Atreides–Rich Love, by Not for Love. O-Little Red Feather Racing, B-John Liviakis (KY), $7,800.
|Winning Time: 1:15 (fm)
|SA, 3RD, AOC, $63,000, 3YO/UP, F/M, 6F, 5-9.
|3—
|RESPECTFULLY, f, 3, Smiling Tiger–Yerevan Sky, by Menifee. O-Randy E Marriott, B-Bud Petrosian (CA), T-Ryan Hanson, J-Juan J. Hernandez, $37,800.
|4—
|Eddie’s New Dream, f, 3, Square Eddie–Walkingonadream, by Tapit. O-Reddam Racing LLC, B-Reddam Racing LLC (CA), $12,600.
|2—
|Time for Ebby, m, 8, Time to Get Even–Ebbets Field, by Touch Gold. ($17,000 ’14 CTNAUG). O-Huston Racing Stables, B-Terry C Lovingier (CA), $7,560.
|Winning Time: 1:09 4/5 (ft)
|AP, 8TH, AOC, $43,524, 3YO/UP, A5FT, 5-9.
|12—
|HUEY ATTACK, g, 4, Forest Attack–Facelift, by Kitten’s Joy. O-Jose G Rodriguez, B-Dr Donald J McCrosky DVM (IL), T-Fernando Bahena, J-Constantino Roman, $29,760.
|3—
|Tightrope, c, 3, Daredevil–Chapellerie (IRE), by Acclamation (GB). ($30,000 ’19 FTKOCT; $400,000 2020 OBSMAR). O-Carolyn Wilson, B-Certavi Trading F Z E (KY), $6,200.
|11—
|Midnight Blue Note, g, 8, Midnight Lute–Allurable, by Regal Classic. O-Granitz, Anthony J and Wern, Michael J, B-Charles Galli (IL), $4,774.
|Winning Time: :58 2/5 (fm)
|GG, 8TH, AOC, $39,634, 3YO/UP, 1M, 5-9.
|1—
|UNION DANCE, g, 5, Unionize–Night Dance, by Street Sense. O-John A Molloy, B-Timothy Francis O’Leary (CA), T-Isidro Tamayo, J-Francisco Monroy, $24,180.
|3—
|Descartes, g, 4, Square Eddie–Ascription, by Harlan’s Holiday. O-Mary Tucker, B-Reddam Racing LLC (CA), $8,060.
|5—
|Of Good Report, g, 5, Twirling Candy–Lunar Landing, by El Corredor. ($150,000 ’17 KEESEP). O-Peerenboom-Bowyer Racing Stables, LLC, B-BELL TOWER THOROUGHBREDS (KY), $3,720.
|Winning Time: 1:38 (ft)
|LS, 9TH, ALW, $39,000, 3YO, 1M, 5-9.
|1—
|RIGHTANDJUST, c, 3, Awesome Again–Pussyfoot, by Tiznow. O-Wayne T Davis, B-Gary & Mary West Stables, Inc (KY), T-Shane Wilson, J-Ramon A. Vazquez, $23,220.
|2—
|Silence d’Oro, c, 3, Silentio–Flair for Fashion, by Old Fashioned. O-Epona Thoroughbreds LLC, B-Epona Thoroughbreds, LLC (TX), $7,740.
|4—
|First Avenue, c, 3, Street Boss–Flatter Me First, by Flatter. O-Century Acres Farm, B-Thoroughbred by Design LLC (KY), $4,257.
|Winning Time: 1:38 1/5 (ft)
|LS, 9TH, ALW, $39,000, 3YO/UP, F/M, 1MT, 5-8.
|4—
|CURLIN’S JOURNEY, m, 6, Curlin–Kiss My Swiss, by Swiss Yodeler. O-Crognale, Tony and Dullano, Fred, B-Pay Me Stables (KY), T-Dallas E. Keen, J-Luis S. Quinonez, $23,280.
|6—
|Our Iris Rose, f, 4, Ghostzapper–Rose’s Desert, by Desert God. O-Joe R Peacock, Jr, B-Joe R Peacock (KY), $7,760.
|3—
|Brandons Babe, f, 4, Fed Biz–Camille Garey, by Street Cry (IRE). O-Tackett, Bruce G and Schlansky, Desra, B-Lantern Hill Farm LLC (KY), $4,268.
|Winning Time: 1:35 1/5 (fm)
|SRP, 9TH, ALW, $37,620, 3YO/UP, 6 1/2F, 5-8.
|9—
|ADDISON BOOM, g, 6, Ten a Penny–Funny Girl, by El Gran Senor. O-Erin Gonzalez, B-Terrine Ransier (NM), T-Jose R. Gonzalez, Jr., J-Jimmy Ray Coates, $22,800.
|7—
|Spinning Black, g, 4, Spinning Touch–Clear Creek Canyon, by Johannesburg. O-Michael Fuhs, B-Michael Fuhs & Jeanne Fuhs (NM), $7,600.
|2—
|Winnies Own, g, 4, Pro Prado–Roll Along Star, by Roll Hennessy Roll. O-Bob Vick, B-Bob Vick (NM), $3,800.
|Winning Time: 1:19 2/5 (ft)
|SRP, 7TH, ALW, $37,368, 3YO/UP, 4 1/2F, 5-8.
|4—
|HOOK EM, h, 10, Giant’s Causeway–Mattieandmorgan, by Smart Strike. ($100,000 ’12 KEESEP). O-Alberto Amparan, B-Dell Ridge Farm, LLC & Giant’s CausewaySyndicate (KY), T-Alberto Amparan, J-Francisco Amparan, $21,600.
|5—
|Quite Peace, g, 5, Abstraction–Peace Roll, by Peace Rules. O-Alex Prada, B-Donnell Echols (NM), $8,928.
|8—
|Red Wes, g, 3, Grand Minstrel–Ultimate Beauty, by Friends Lake. O-Gerke, Cimmaron and Severin, Richard, B-Richard Severin/Menoken Farms (CO), $3,600.
|Winning Time: :52 1/5 (ft)
|SRP, 9TH, AOC, $36,330, 3YO/UP, F/M, 6 1/2F, 5-9.
|4—
|BRAVE CINDERELLA, f, 4, Brave Cat–Cinderella Liberty, by Liberty Gold. ($1,400 ’18 CTNAUG). O-Sweeten, Amanda and Varela, Blanca, B-George Schmitt & Clare Schmitt (CA), T-Andres Gonzalez, J-Miguel A. Perez, $21,000.
|8—
|Rational d’Oro, f, 4, Musaiter–Rational Thinker, by Diabolical. O-Lonnie H Vaughn, B-Joann Wilson (NM), $8,680.
|2—
|Cityonthenile, f, 4, Temple City–Princessofthenile, by Pioneerof the Nile. ($8,000 ’17 KEENOV; $4,000 ’18 FTKOCT). O-Champion Racing Stable, B-Alastar Thoroughbred Company LLC (KY), $3,500.
|Winning Time: 1:19 (ft)
|LS, 8TH, AOC, $35,500, 3YO/UP, 1M, 5-9.
|2—
|TAPIT WISE, g, 5, Tapit–Wickedly Wise, by Tactical Cat. ($700,000 ’17 KEESEP). O-Whisper Hill Farm, LLC, B-Gainesway Thoroughbreds Ltd & Whisper Hill Farm (KY), T-Steven M. Asmussen, J-Stewart Elliott, $21,180.
|1—
|Good Scout, g, 4, Oxbow–Euphorium, by Tapit. O-Farmers Fillies Racing, B-Calumet Farm (KY), $7,060.
|3—
|Jungle Runner, c, 4, Candy Ride (ARG)–Minx, by Tapit. O-Calumet Farm, B-Calumet Farm (KY), $3,883.
|Winning Time: 1:38 (ft)
|PIM, 6TH, AOC, $35,100, 3YO/UP, F/M, 1 1/16M, 5-9.
|11—
|DESBORDES, f, 4, Central Banker–Last Rendezvous, by Bates Motel. ($95,000 ’18 FTNAUG). O-Super C Racing Inc, B-Robert Beller & Shirley Aidekman-Kaye (NY), T-Kieron Magee, J-Carol Cedeno, $25,650.
|10—
|Take Me Home, m, 5, Take Charge Indy–Big Team Little Me, by Giant’s Causeway. ($17,000 2019 FTMWIN). O-Bush Racing Stable, B-Sheltowee Farm & Mariah ThoroughbredsLLC (KY), $9,450.
|Winning Time: 1:46 1/5 (ft)
|GG, 6TH, AOC, $32,008, 3YO/UP, F/M, 1M, 5-8.
|2—
|SHE’S SO PRETTY, m, 7, Stormin Fever–Cielo Dulce, by Cahill Road. ($100,000 ’15 BESOCT). O-Madden Racing, Kahuanui, Cynthia and Medearis, Kim, B-Stormy B Hull & Ginger A Samples (KY), T-Jonathan Wong, J-Evin A. Roman, $18,600.
|3—
|Creative Romance, m, 5, Creative Cause–Chance Romance, by Wild Event. ($40,000 ’17 FTKOCT). O-Alan G Mindell, B-BRET JONES (KY), $6,200.
|6—
|Mybluebell (FR), m, 6, Slickly (FR)–Tengeline (FR), by Cardoun (FR). (30,000EUR ’16 OSASEP). O-Mary Tucker, B-Eric Lemaitre (FR), $3,720.
|Winning Time: 1:39 4/5 (ft)
|CT, 4TH, ALW, $31,900, 3YO/UP, 6 1/2F, 5-8.
|4—
|BUBBA GRUMP, g, 5, Successful Appeal–Shesagrumptoo, by Luftikus. O-O’Sullivan Farms LLC, B-O’Sullivan Farms LLC (WV), T-Javier Contreras, J-Antonio Lopez, $18,990.
|2—
|Bright Dawn, g, 4, Itsmyluckyday–Golden Gal Al, by Monarchos. ($15,500 ’17 FTMDEC; $25,000 ’18 KEESEP; $70,000 2019 FTMMAY). O-Burning Daylight Farms, Inc, B-Hector Alcalde (WV), $6,330.
|1—
|Fizbo, g, 7, Orientate–Mother Freedom, by Pana Brass. O-Brenda M Godfrey, B-Brenda Marie Godfrey (WV), $3,165.
|Winning Time: 1:19 1/5 (gd)
|PRM, 7TH, ALW, $31,500, 3YO/UP, F/M, 1M, 5-9.
|1—
|FIRST EMPRESS, f, 4, Cairo Prince–Who’sbeeninmybed, by The Daddy. ($50,000 ’18 KEESEP). O-Roger Froesel, B-Brereton C Jones (KY), T-William N. Martin, J-Walter De La Cruz, $18,750.
|4—
|Hush Y’all, m, 5, Strong Mandate–Awe Hush, by Awesome Again. ($40,000 2018 OBSJUN). O-Mazoch, Linda, Mazoch, Michael J and Gustafson, Austin, B-White Fox Farm (KY), $6,250.
|6—
|Wave of Goodness, f, 3, Cairo Prince–Mandalay Beach, by Lonhro (AUS). ($5,000 ’19 KEESEP). O-Black Oak Farm and Mello, Stephanie, B-Calumet Farm (KY), $3,750.
|Winning Time: 1:41 1/5 (ft)
|CT, 6TH, ALW, $30,800, 3YO/UP, 6 1/2F, 5-8.
|9—
|CAPE LOOKOUT, g, 7, Shackleford–Cure for Sale (ARG), by Not for Sale (ARG). ($100,000 ’15 KEESEP). O-Naomi Smeltzer, B-Clearsky Farms (KY), T-Wade S. Sanderson, J-Reshawn Latchman, $18,330.
|7—
|Unequivocal, g, 5, Congrats–Kalyani, by Smart Strike. ($32,000 ’17 FTKOCT). O-Juan Ortesa Baltazar, B-Vegso Racing Stable (FL), $6,110.
|8—
|Suspiros, c, 4, Hard Spun–Malibu Mint, by Malibu Moon. ($75,000 ’18 KEESEP; $120,000 2019 FTFMAR; $9,000 2021 FTKFEB). O-Neal M Allread, B-Dr Naoya Yoshida, Jeff Chesnut, DrAaron Sones & Dr Eric Crawford (KY), $3,055.
|Winning Time: 1:20 (gd)
|EVD, 8TH, ALW, $23,000, 3YO/UP, 6 1/2F, 5-8.
|9—
|KNOCKALITTLELOUDER, g, 5, Ole Rebel–Bedazzle Seattle, by Gilded Time. O-Red Rose Racing, B-Earl Hernandez, Keith Hernandez &John Duvieilh (LA), T-Eduardo Ramirez, J-Diego Saenz, $13,800.
|2—
|Saintsgotrobbed, g, 4, Flashpoint–Gatorize, by Exploit. O-End Zone Athletics, Inc, B-Gessler Racing, LLC (LA), $4,600.
|6—
|Smiling Song, g, 5, Songandaprayer–Finest Smile, by Finest Hour. ($6,000 2018 ESLTYO). O-Angelle, Glenn M and Tamporello, Glenn A, B-Lee Young Farm (LA), $2,530.
|Winning Time: 1:18 (ft)
|FP, 2ND, ALW, $21,800, 3YO/UP, F/M, 5F, 5-8.
|3—
|SUMMER’S WINNER, f, 4, Ghaaleb–Gita, by Sahm. O-William Stiritz, B-William P Stiritz (IL), T-Scott Becker, J-Victor Santiago, $13,080.
|5—
|Jolie Ruler, f, 4, Road Ruler–Jolie Good, by Mister Jolie. O-William Stiritz, B-Dawn Martin (IL), $4,360.
|4—
|Louie P, m, 5, Well Positioned–Dreams Die First, by Pleasant Tap. O-Emilio Jauregui, B-William P Stiritz (IL), $2,180.
|Winning Time: :59 4/5 (ft)
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