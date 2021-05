North American Graded Stakes Results May 15

LOUISVILLE S. (G3), CD, $150,000, 4YO/UP, 1 1/2MT, 5-15.

10—

ARKLOW, h, 7, Arch–Unbridled Empire, by Empire Maker. ($160,000 ’15 KEESEP). O-Donegal Racing, Bulger, Joseph and Estate of Peter Coneway, B-John R Penn & Frank Penn (KY), T-Brad H. Cox, J-Florent Geroux, $84,630.

7—

Red Knight, g, 7, Pure Prize–Isabel Away, by Skip Away. O-Trinity Farm, B-Trinity Farm, LLC (NY), $27,300.

4—

Strong Tide, c, 4, English Channel–Dreamin Big, by Pure Prize. O-Penny S Lauer, B-Michael E Lauer & Penny S Lauer (IN), $13,650.

Also Ran: Ajourneytofreedom, Bakers Bay, Imperador (ARG), Fantasioso (ARG), Spooky Channel, Artemus Eagle, Jais’s Solitude, Crafty Daddy, Admiralty Pier, Fighting Seabee, Monarchs Glen (GB).

Winning Time: 2:27 (fm)

Margins: 1, 3/4, 1.