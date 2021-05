North American Graded Stakes Results May 28

PENN MILE S. (G3), PEN, $300,000, 3YO, 1M, 5-28.

1—

GERSHWIN, c, 3, Distorted Humor–Music Note, by A.P. Indy. O-Godolphin, LLC, B-Godolphin (KY), T-Michael Stidham, J-Joe Bravo, $180,000.

5—

The King Cheek, g, 3, Laoban–Selfie, by War Chant. ($10,000 ’18 FTNOCT; $4,500 ’19 OBSOCT). O-Kernan, Jr, Morris E and Jagger Inc, B-Pucker Ridge Farm LLC (NY), $60,000.

4—

Chess’s Dream, c, 3, Jess’s Dream–Achalaya, by Bellamy Road. ($25,000 ’19 FTKJUL; $20,000 ’19 OBSJAN). O-Dubb, Michael, Bouchey, Steven, Bethlehem Stables LLC and Bishop, Chester A, B-Loren Nichols (FL), $33,000.

Also Ran: Annex, Sibelius.

Winning Time: 1:39 1/5 (sy)

Margins: 2, 6 1/4, 7HF.