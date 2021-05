North American Graded Stakes Results May 29

MATT WINN S. (G3), CD, $150,000, 3YO, 1 1/16M, 5-29.

5—

FULSOME, c, 3, Into Mischief–Flourish, by Distorted Humor. O-Juddmonte, B-Juddmonte Farms Inc (KY), T-Brad H. Cox, J-Florent Geroux, $91,140.

3—

O Besos, c, 3, Orb–Snuggs and Kisses, by Soto. O-Bernard Racing LLC, Tagg Team Racing, West Point Thoroughbreds and Stephens, Terry L, B-L Barrett Bernard (KY), $29,400.

2—

Helium, c, 3, Ironicus–Thundering Emilia, by Thunder Gulch. ($55,000 ’19 FTKOCT). O-D J Stable LLC, B-Teneri Farm Inc & Bernardo Alvarez Calderon (KY), $14,700.

Also Ran: Southern Passage, Ready to Pounce, Game Day Play, Sittin On Go.

Winning Time: 1:42 4/5 (ft)

Margins: 3 3/4, 1 1/4, HF.