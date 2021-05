North American Graded Stakes Results May 8

PETER PAN S. (G3), BEL, $194,000, 3YO, 1 1/8M, 5-8.

3—

PROMISE KEEPER, c, 3, Constitution–Mira Alta, by Curlin. ($160,000 ’19 KEESEP). O-Woodford Thoroughbreds LLC, WinStar Farm LLC and Rock Ridge Racing LLC, B-Rock Ridge Thoroughbreds, LLC (KY), T-Todd A. Pletcher, J-Luis Saez, $110,000.

2—

Nova Rags, c, 3, Union Rags–Wishful Splendor, by Smart Strike. O-Michael P Shanley, B-Michael Shanley (KY), $40,000.

1—

Overtook, c, 3, Curlin–Got Lucky, by A.P. Indy. ($1,000,000 ’19 KEESEP). O-Repole Stable, St Elias Stable, Tabor, Michael B, Magnier, Mrs John and Smith, Derrick, B-Hill ‘n’ Dale Equine Holdings, Inc &Philip J Steinberg (KY), $24,000.

Also Ran: I Am the Law, Wolfie’s Dynaghost.

Winning Time: 1:50 3/5 (ft)

Margins: 2 1/4, 1HF, 8 3/4.