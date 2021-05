North American Maiden Winners May 11

Can the Man–Deb’s Golden Touch by Touch Gold; DON’T TOUCH MY MAN, f, 3, WRD, Msw, 5-11, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Walter M. Jones (OK.).

Gun Power–Bad Thing by Circus Surprise; CAROLINA’S THING, f, 3, TDN, Mcl 7500, 5-11, 1m, 1:48 3/5. B-Campbell Stable, LLC (OH.).

Harry’s Holiday–Mining Town by J Town; LONGLIVEJUSTICE, g, 3, IND, Mcl 10000, 5-11, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Justice Farm & Greg Justice (IN.).

Khozan–Christmas Lights by Citidancer; CHRISTMAS PRESENT, g, 3, IND, Mcl 16000, 5-10, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Brent Fernung & Crystal Fernung (FL.). $10,000 2020 OBSSPR.

Latent Heat–Miss Natalie (MSW$280,190), by Fistfite; NAUGHTY NATALIE, f, 3, WRD, Msw, 5-11, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-GAR Oil Corp. & Joe Offolter (OK.).

Lent–Tempered Steel by Tempered Appeal; BAYAKOAS IMAGE, f, 3, HST, Moc 50000, 5-10, 6f, 1:12 2/5. B-Nite & Day Stable (BC.).

Magna Graduate–Juliard by Dixieland Band; LIKE A CAT, f, 3, WRD, Mcl 15000, 5-11, 6f, 1:14 1/5. B-Clark O. Brewster (OK.).

Munnings–Hooligan by Exchange Rate; FADED ROSE, f, 3, FP, Mcl 4000, 5-11, 5 1/2f, 1:08 1/5. B-Wesley Ward (KY.).

Noble Mission (GB)–Jadira by Pleasantly Perfect; BIA BOLT RUNNER, f, 3, IND, Mcl 16000, 5-11, 1mT, 1:39 4/5. B-W. S. Farish & Jess Grossberg (KY.). $9,000 ’19 KEESEP.

Smoke Warning–Hurracane Katie by Barometric; HEART OF REASON, f, 3, FP, Mcl 7500, 5-11, 5f, 1:00 3/5. B-Smokey Creek Farm & Georgianna Delong (IL.).

Super Saver–Ready to Talk by More Than Ready; SUPER READY, f, 3, PRM, Msw, 5-10, 6f, 1:11 4/5. B-Patterson Bloodstock & WinStar Farm, LLC (KY.). $6,500 ’18 KEENOV; $15,000 ’19 KEESEP.

Uncaptured–Holy Cowgirl by Cowtown Cat; AWESOME WONDER, f, 3, TDN, Msw, 5-11, 5 1/2f, 1:07 3/5. B-Jason DaCosta (FL.).

Verrazano–Mystery Itself by Pulpit; SHESA MYSTERY, f, 3, IND, Msw, 5-10, 1m, 1:39 . B-Sally Thomas & New Dawn Stable LLC (KY.). $25,000 ’19 FTKOCT.

Animal Style–Prairie Flower by Flower Alley; COMPLEX JUSTICE, g, 4, IND, Mcl 10000, 5-10, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Justice Farm & Greg Justice (IN.). $3,500 ’17 INDOCT.

Apriority–Dark Double by Kafwain; DOUBLE PRIORITY, g, 4, LAD, Mcl 12500, 5-11, 1m 70y, 1:46 2/5. B-Joseph Tosterud (LA.). $1,200 ’18 ESLYRL.

Country Be Gold–Here Gucci by Cactus Ridge; DIAMOND GUCCI, f, 4, FP, Msw, 5-11, 5 1/2f, 1:08 . B-Wilborn Racing Stable, Inc. (IL.).

Mister Dance–Silky’s Delight by Silky Sweep; SILKY’S DANCE, c, 4, LAD, Msw, 5-11, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-Penny Scarberry (LA.).

Normandy Invasion–Silver Over Gold by Not for Love; DOUBLE D DAY, g, 4, FL, Mcl 7500, 5-11, 4 1/2f, :53 3/5. B-Matties Racing Stable LLC (NY.).

Pass Rush–Bar Sinister by Notional; RUSHING TIME, f, 4, MNR, Mcl 4000, 5-10, 5f, 1:01 1/5. B-Ledgerwood Farms (IN.).

Tactical Cat–Capture a Rainbow by Ocean Terrace; RAINBOWS TREASURE, g, 4, WRD, Mcl 7500, 5-11, 1m, 1:42 1/5. B-Bill Caldwell & Carol Caldwell (OK.).

Tale of Ekati–Flick by Dehere; DIAMOND STELLAR, f, 4, FP, Mcl 4000, 5-11, 5 1/2f, 1:08 1/5. B-Holly Marie Lewis (IL.). *1/2 to Greengrassofyoming (G3$502,761).

Unbridled Express–Alexsietta by Afleet Alex; MAKE OVER, f, 4, IND, Msw, 5-10, 1m 70y, 1:46 3/5. B-Romar, LLC & William Austin Nicks (IN.).