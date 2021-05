North American Maiden Winners May 12

Done Talking–Lady Eleanor by Vision and Verse; WHISKEY TALKING, f, 3, MNR, Msw, 5-11, 5f, 1:02 . B-John Robert Shuler (WV.).

Harbor the Gold–Sasha B by Is It True; B TROUBLE, g, 3, IND, Mcl 25000, 5-12, 6f, 1:11 . B-Barbara Eakin & Shelly Nance (AZ.).

Malibu Moon–Powerful Package by Star De Naskra; POWERFUL MOON, g, 3, TDN, Msw, 5-12, 5 1/2f, 1:07 2/5. B-Angela M Ingenito & Spendthrift Stallions LLC (FL.). $35,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Derwin’s Star (G3$639,070).

Mr. Gold Mover–Oh So Grand by Grand Reward; NOTHIN BUT CLASS, f, 3, WRD, Mcl 7500, 5-12, 5f, :58 2/5. B-Blake Rust & Charles Henderson (NM.).

Paynter–Punchin’ Chudy by Two Punch; PUNCH EM, g, 3, WRD, Msw, 5-12, 1m, 1:38 1/5. B-Rock Talk Farm LLC (KY.). $20,000 ’19 KEESEP.

Pioneerof the Nile–Sambuca Classica by Cat Thief; HARVARD, c, 3, IND, Msw, 5-12, 1m 70y, 1:43 2/5. B-China Horse Club International Limited (KY.). *Full to Classic Empire (champion, $2,520,220) *1/2 to Exclamation Point (SP$290,540).

Point of Entry–Sister Graceful by Mr. Greeley; POINT OF GRACE, g, 3, MNR, Msw, 5-11, 1m 70y, 1:48 4/5. B-Quest Realty (VA.).

Python–Franny Girl by Slewdledo; HOT AUGUST STORM, f, 3, GRP, Moc 20000, 5-11, 5f, :58 4/5. B-James Craig (OR.).

Sum of the Parts–American Honor by Stormy Atlantic; HONG KONG STRONG, f, 3, LAD, Mcl 12500, 5-12, 1m 70y, 1:47 3/5. B-Love Partnership Interests, L. P. (LA.). $10,000 ’19 ESLYRL.

Vancouver (AUS)–Generosidade (URU) (G1), by Nedawi (GB); PENICILLIN SUCCESS, c, 3, MNR, Msw, 5-11, 1m 70y, 1:48 2/5. B-Brownwood Farm (KY.).

First Dude–Lawyer Jen by Winged Foot Willie; DUDES LAWYER, f, 4, TDN, Mcl 5000, 5-12, 5f, 1:00 4/5. B-Good Beginnings Farm (FL.).

Grace Upon Grace–Passionate Kip by Kelly Kip; SIZZLING GRACE, f, 4, GRP, Moc 20000, 5-11, 5f, :59 3/5. B-Terry C. Lovingier (CA.). $6,200 ’18 BESOCT. *Full to London Legacy ($340,399).

Honorable Dillon–Lee’s Nite by Griffinite; LOVELEE HONOR, f, 4, FL, Msw, 5-12, 5f, 1:00 . B-Donna Lee Sammons & Kerri Walsh (NY.).

Langfuhr–Ladygoeasy by Easyfromthegitgo; LANGFUHR’S ANGEL, f, 4, LAD, Mcl 5000, 5-12, 1m 70y, 1:45 4/5. B-Kenneth LaGrange & Patricia Clark (LA.).

Marino Marini–Sweetpea by Stravinsky; HEAVY HAUL, c, 4, GRP, Moc 20000, 5-11, 5f, :58 1/5. B-Mark Tatch (CA.). $1,300 ’18 BESJAN.

Mr. Nightlinger–Kept Promise by Western Expression; LINGERING PROMISE, f, 4, WRD, Msw, 5-11, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Bryan Hawk (OK.).

Palace Malice–Wicked Spin by Hard Spun; MISSPOTOFGOLD, f, 4, FL, Msw, 5-12, 5f, 1:00 3/5. B-Sequel Thoroughbreds LLC & Lakland Farm (NY.).

Street Boss–Confessional (G1$827,638), by Holy Bull; DIVULGENCE, g, 4, TDN, Mcl 7500, 5-12, 1m, 1:44 1/5. B-Pin Oak Stud, LLC (KY.). *1/2 to Ready to Confess (MG1P$377,962).

Bustin Stones–Lake Princess by Salt Lake; BUSTIN FREE, m, 5, FL, Mcl 5000, 5-12, 4 1/2f, :53 4/5. B-Maryann Hurtubise & Dr. Jerry Bilinski (NY.). *1/2 to Chief’s Lake (MSW$389,583).