North American Maiden Winners May 13

Bodemeister–Dixie Stamp by Dixie Union; RISING OUTLAW, c, 2, IND, Mcl 35000, 5-13, 5f, :59 4/5. B-Vehbi Hakan Keles, Tarik Tekce & SerdarKemal Ozcolak (KY.). $3,000 ’19 KEENOV.

Jimmy Creed–Cue the Moon by Malibu Moon; ONTHEONESANDTWOS, f, 2, CD, Msw, 5-13, 5f, :57 3/5. B-Spendthrift Farm, LLC (KY.). $37,000 ’20 KEESEP.

Nyquist–Moon River Gal by Malibu Moon; LAUREL CANYON, f, 2, GP, Msw, 5-13, 5f, :58 4/5. B-Thomas W. Bachman (CA.). $135,000 ’20 FTCYRL.

Runhappy–Cowgirl Lucky by Stephen Got Even; HAPPY SOUL, f, 2, BEL, Msw, 5-13, 5f, :58 . B-Harris Training Center, LLC (KY.). $50,000 ’20 KEESEP. *1/2 to Calgary Caper(G3$335,895).

Bullsbay–Holy Holy Moly by Holy Bull; LAVELLO, f, 3, CT, Msw, 5-13, 4 1/2f, :54 . B-Carol A. Kaye (MD.).

Custom for Carlos–Sweet Harbor by Rockport Harbor; OPPS MY BAD, f, 3, EVD, Mcl 10000, 5-12, 6f, 1:12 3/5. B-Clear Creek Stud, LLC & Coulee CrocheThoroughbreds, LLC (LA.). $2,000 ’19 ESLOCT.

Daredevil–E. Judith by E Dubai; ATTITUDE, f, 3, BTP, Msw, 5-13, 6f, 1:13 3/5. B-Blazing Meadows Farm & WinStar Farm, LLC (OH.).

Dowsing (JPN)–Joshua’s Cat by Tactical Cat; BOOK OF ROMEO, g, 3, IND, Msw, 5-12, 1mT, 1:40 1/5. B-Jay J. Holden & Arven P. Holden (IN.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Fed Biz–Contrast by Unbridled; CASH BIZNESS, f, 3, LS, Mcl 20000, 5-13, 5fT, :58 1/5. B-Hill ‘n’ Dale Equine Holdings, Inc. (KY.). $5,000 ’18 KEENOV; $14,000 ’19 KEESEP.

Flintshire (GB)–Theory of Change by Archarcharch; BRYNBELLA, f, 3, PEN, Mcl 7500, 5-12, 1m 70y, 1:45 1/5. B-Hidden Brook Farm (KY.). $60,000 ’19 KEESEP.

Graydar–Time for Etbauer (SP$273,018), by Etbauer; TIME FOR A SONG, f, 3, EVD, Mcl 5000, 5-12, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-William T. Reed (KY.).

Kantharos–Big Miss (MSW$357,834), by Chief Honcho; IRISH BRANDI, f, 3, PIM, Mcl 16000, 5-13, 1 1/16m, 1:48 1/5. B-Ramspring Farm (KY.). $10,000 ’19 KEEJAN; $14,000 ’19 KEESEP.

Laoban–Flash Act by Sky Mesa; SARATOGA FLASH, c, 3, BEL, Msw, 5-13, 6fT, 1:08 4/5. B-McMahon of Saratoga Thoroughbreds, LLC (NY.). $60,000 ’19 FTNAUG.

Liaison–Burning Creole by Burning Roma; MY LITTLE FLACO, c, 3, EVD, Mcl 5000, 5-13, 1m, 1:42 1/5. B-Michael Martin LLC (LA.).

Majestic Harbor–Corrine by Chief Seattle; LIEUTENANT KITTY, f, 3, IND, Msw, 5-13, 1m 70y, 1:48 4/5. B-David W. Osborne & Loren Hebel-Osborne (IN.).

Mosler–Sagamoon by Malibu Moon; IRISH SAGA, f, 3, PIM, Mcl 10000, 5-13, 6f, 1:14 4/5. B-Country Life Farm & Sagamoon LLC (MD.). $10,000 ’18 FTMDEC.

My Pal Charlie–Phatsy’s Dream by February Storm; KAPPA HILL, f, 3, EVD, Mcl 15000, 5-12, 1m, 1:42 3/5. B-Edward J. Cloos III (LA.).

Peace and Justice–Really a Gem by Mineshaft; DIESEL, g, 3, PRX, Mcl 10000, 5-12, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-A1A Racing (PA.).

Protonico–Lady Heroine by Sea Hero; LADY PROTONICO, f, 3, CD, Mcl 10000, 5-13, 6 1/2f, 1:18 3/5. B-Julia B. Rice & Team J&K, LLC (KY.). $5,500 ’18 KEENOV; $13,000 ’19 OBSOCT; $7,000 2020 OBSSUM.

Raison d’Etat–Sally’s Dream (MSP$498,766), by Utopia (JPN); UNIVERSALLY, f, 3, GG, Mcl 12500, 5-13, 6f, 1:12 1/5. B-Calumet Farm (KY.). $1,200 ’18 KEENOV; $35,000 2020 OBSSUM.

Smiling Tiger–Halo Indygo by Indygo Shiner; ROARING TIGER, g, 3, GG, Mcl 20000, 5-13, 1mT, 1:39 2/5. B-Rollercoaster Racing Stable LLC (CA.).

Super Saver–Old South Ball by Drosselmeyer; CITY MAGIC, g, 3, GP, Mcl 25000, 5-13, 1 1/16mT, 1:46 . B-Kirt Cahill, Sarah Cahill,John C. Weed Jr. & WinStar Farm, LLC (KY.). $16,000 ’19 FTKOCT; $30,000 2020 OBSSPR.

Uncle Mo–Dance Again (G2P$270,604), by Awesome Again; DANCE SOME MO, g, 3, CD, Msw, 5-13, 1 1/8mT, 1:47 4/5. B-Sam-Son Farm (ON.).

War Dancer–I Drink Alone by Intidab; ZEALIN IT, g, 3, PIM, Mcl 25000, 5-13, 1mT, 1:38 4/5. B-Casey Newick LLC (NY.). $17,000 ’19 OBSOCT. *1/2 to Bustin It(MSW$306,757) *1/2 to Bust Another(MSW$403,318).

Amira’s Prince (IRE)–Santa Lacera by Saint Anddan; INDY PRINCESS KOKO, f, 4, BTP, Mcl 5000, 5-13, 5f, 1:00 1/5. B-Jeannine Strauss McGinn (FL.).

Awesome of Course–Tiz Next by Cee’s Tizzy; RUN AWESOME TIZ, f, 4, BTP, Mcl 5000, 5-13, 5f, 1:00 1/5. B-Good Beginnings Farm (FL.).

Candy Ride (ARG)–Distracting by Distorted Humor; SEVEN CLUBS, f, 4, PEN, Mcl 25000, 5-12, 6f, 1:11 4/5. B-Hill ‘n’ Dale Equine Holdings, Inc &Stretch Run Ventures, LLC (KY.). $105,000 ’18 KEESEP.

Clubhouse Ride–Purple Starduster by Stormello; LUCA’S RIDE, g, 4, GG, Mcl 5000, 5-13, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Patrick McDonnell (CA.).

Cross Traffic–Eagle Island by Fusaichi Pegasus; MR. SHADES OF GRAY, g, 4, PIM, Mcl 25000, 5-13, 1mT, 1:39 . B-Scott Pierce (MN.). $60,000 ’18 FTKOCT. *1/2 to Ezmosh(G3).

I Want Revenge–Bernt to Run by Bernstein; MAGNIFICENTREVENGE, f, 4, IND, Mcl 10000, 5-13, 5 1/2f, 1:07 2/5. B-Rebecca Lynn Powers (IN.).

Mr Speaker–Goalkeeper by Arch; MS BOOMBASTIC, f, 4, BEL, Mcl 40000, 5-13, 7fT, 1:22 1/5. B-John R. Penn & Frank Penn (KY.). $18,000 ’18 KEESEP; $125,000 2019 OBSMAR.

Oxbow–Midnight Runaway by Midnight Lute; UBUNTU, g, 4, IND, Mcl 16000, 5-13, 7 1/2fT, 1:30 4/5. B-Goodwin/Berryhill/Roberts (IN.). $4,500 ’18 FTKOCT.

Unbridled Express–Blu Vapor by Fast Ferdie; BLU VIXEN, f, 4, IND, Mcl 10000, 5-13, 5 1/2f, 1:06 4/5. B-Tracey J. Wisner & Blair F. Wisner (IN.).

Zoffany (IRE)–Plying by Hard Spun; JOHAN ZOFFANI (IRE), g, 4, GG, Mcl 20000, 5-13, 1 1/16mT, 1:46 1/5. B-Churchtown House Stud (IRE.). 24,000EUR ’18 TATIRE. *1/2 to Alcohol Free (IRE)(G1).

Boisterous–Charisma Matters by Charismatic; CHEERFUL CHARM, m, 5, GG, Mcl 20000, 5-13, 1 1/16mT, 1:45 3/5. B-Harris Farms (CA.).

Silver City–Holy Hazaam by Sun Bull; HOLY BOLY, g, 5, CT, Mcl 5000, 5-13, 4 1/2f, :54 . B-Wengierski Racing LLC (NY.). $2,000 2018 KEEJAN.

Closing Argument–Place Saint Michel by Zarbyev; EXECUTIVE COUNCIL, m, 6, EVD, Mcl 5000, 5-12, 5 1/2f, 1:08 . B-Gulf Coast Stables LLC (LA.). $8,000 2017 ESLTYO.

Blazing Count–Meg’s Lucky Charm by Grand Slam; BIG COUNT, g, 7, EVD, Mcl 5000, 5-12, 6f, 1:13 4/5. B-Garland Rollins Jr. (LA.).