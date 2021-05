North American Maiden Winners May 14

Carpe Diem–Candle Maker by Tapit; SEIZE THE NIGHT, c, 2, CD, Msw, 5-14, 5f, :58 4/5. B-Cove Springs Farm LLC (KY.). $55,000 ’20 KEESEP.

Gun Runner–Pappascat by Scat Daddy; PAPPACAP, c, 2, GP, Msw, 5-14, 5f, :58 2/5. B-Rustlewood Farm, Inc. (FL.).

Midshipman–City Tone by City Street; RESTLESS EYES, f, 2, LS, Msw, 5-14, 4 1/2f, :52 3/5. B-Tom Durant (KY.).

Bower’s Point–Letthegrayrunaway by Half Ours; RUNAWAYPOINT, g, 3, LS, Mcl 7500, 5-14, 6f, 1:11 3/5. B-Keene Thoroughbreds, LLC (AR.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Carpe Diem–Any Day Now by Smart Strike; SOMEDAY IS TODAY, f, 3, CT, Msw, 5-13, 6 1/2f, 1:19 4/5. B-Schiano Racing Inc. & Carpe Diem Syndicate (WV.). $50,000 ’19 FTKFEB; $30,000 ’19 FTKOCT.

Chitu–Miss Rhonda by Put It Back; THE RED MAN, g, 3, GP, Msw, 5-14, 5fT, :58 . B-Craig L. Wheeler (FL.).

Daddy Nose Best–My Yammy Heat by Unusual Heat; DADDY HEAT, f, 3, SRP, Msw, 5-14, 6 1/2f, 1:20 3/5. B-B&G Stables (CA.).

Denis of Cork–Princessoftheland by El Corredor; HOLLYWOOD BROWN, f, 3, CT, Mcl 12500, 5-14, 4 1/2f, :54 1/5. B-Mark Becraft (WV.).

Empire Maker–Zelda Rose by Niagara Causeway; ROYAL REALM, c, 3, BEL, Msw, 5-14, 1m, 1:37 4/5. B-La Bahia Stud, Inc. (KY.). $250,000 ’19 KEESEP.

Euroears–Heart of Dixie by Dixie Union; TEXAS WHIRLWIND, f, 3, LS, Msw, 5-13, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Richard Bryce Benton (TX.).

Expect a Lot–Onesongsallittakes by Songandaprayer; A SONG FOR MICKEY, f, 3, LS, Mcl 7500, 5-14, 5f, 1:00 1/5. B-Eureka Thoroughbred Farm (TX.). $2,300 ’19 TEXAUG.

Haynesfield–Norah’s Kitten by Kitten’s Joy; QUE SERA SIR RALPH, g, 3, GG, Msw, 5-14, 1 1/16mT, 1:47 . B-Richard James & Roberto Gonzalez (CA.).

Into Mischief–Seanchai by English Channel; STORY OF THE NIGHT, c, 3, PEN, Msw, 5-14, 1m 70y, 1:43 . B-Blackstone Farm, LLC (PA.).

Maclean’s Music–Giovanna by Gio Ponti; I’M ALWAYS LATE, g, 3, EVD, Mcl 5000, 5-13, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Terry Adcock (LA.). $5,000 ’19 ESLYRL.

Quality Road–Allseas by Forestry; ENOUGH NONSENSE, c, 3, SA, Mcl 50000, 5-14, 6fT, 1:10 4/5. B-Farm III Enterprises LLC (FL.). $95,000 ’19 KEESEP; $170,000 2020 OBSSUM.

Smiling Tiger–Snobby Princess by Premiership; OMG IT’S JESSICA, f, 3, SA, Msw, 5-14, 6f, 1:11 2/5. B-Cassie Freeman & Keenan Freeman (CA.). *1/2 to Oliver(MSW$309,112).

Summer Front–Ambling by Chester House; GO SPEED RACER GO, c, 3, LS, Msw, 5-14, 7 1/2fT, 1:30 . B-Randal Family Trust, R David & Marylyn A Randal Trustees (KY.). $15,000 ’19 KEEJAN; $26,000 ’19 MINYRL. *1/2 to Aroney($260,091).

Super Saver–Cloudy Vow by Broken Vow; VOW SAVER, f, 3, BTP, Mcl 5000, 5-14, 1m, 1:42 4/5. B-Patricia Pavlish (KY.).

Tapiture–Pay the Lady by Not for Love; WHY NOT TONIGHT, f, 3, PIM, Mcl 25000, 5-14, 1mT, 1:36 3/5. B-Mr. & Mrs. Charles McGinnes (MD.). $57,000 ’19 FTMYRL.

Tapiture–Mondatta by Distorted Humor; SNAP’N TAP, g, 3, PRM, Mcl 30000, 5-14, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Burden Creek Farm & Clifton Farm, LLC (IA.). $5,500 ’19 IOWSEP.

Treasure Beach (GB)–Countess Proud by Proud Citizen; MAYOR REMO, g, 3, GP, Mcl 12500, 5-14, 1 1/8mT, 1:51 1/5. B-Pedro Gonzalez (FL.).

Twirling Candy–Dixie in Pink by Dixieland Band; SOUTHERN WILL, c, 3, BTP, Msw, 5-14, 6f, 1:13 1/5. B-Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (KY.). $22,000 ’19 FTKOCT; $30,000 2020 OBSMAR.

Two Step Salsa–Homesteader by Pioneering; CHIPS AND SALSA, f, 3, GP, Mcl 25000, 5-14, a7 1/2fT, 1:31 . B-Manuel S. Andrade (FL.). $16,000 ’19 OBSOCT. *Full to Conquest Two Step(G2$339,408) *1/2 to Sheikh of Sheikhs(G3P$308,232).

Union Rags–Open Water (G2$310,366), by Include; SOUTHERN DISTRICT, c, 3, CD, Msw, 5-14, 1 1/16m, 1:43 . B-Three Chimneys Farm, LLC (KY.). $335,000 ’19 KEESEP.

Drosselmeyer–Images in Jade by Jade Hunter; JADE’S DREAM, g, 4, BEL, Mcl 40000, 5-14, 1 1/16mT, 1:41 1/5. B-John T. Esposito & Anthony Lo Grippo (NY.).

First Defence–American Plan by Belong to Me; FAMILY MAN, g, 4, CD, Mcl 10000, 5-14, 6 1/2f, 1:17 3/5. B-J. V. Shields Jr. (KY.).

Gone Astray–Fired Gold by Touch Gold; LISTON, g, 4, PEN, Mcl 7500, 5-14, 1 1/16m, 1:48 2/5. B-Alfredo Lichoa (FL.).

Ice Box–Pathologist by Gone West; COOL CELESTE, f, 4, BTP, Msw, 5-14, 6f, 1:12 2/5. B-Millennium Farms (KY.). $5,000 ’17 KEENOV.

Lookin At Lucky–Fast Moon by Malibu Moon; FIRST RULE, g, 4, GP, Mcl 20000, 5-14, 6f, 1:10 1/5. B-PASSION STABLES INC (FL.). $180,000 ’18 FTKOCT.

Maclean’s Music–Platinum Princess by Wolf Power (SAF); PLATINUM MAC, g, 4, BTP, Mcl 5000, 5-14, 5f, :59 1/5. B-Hill ‘n’ Dale Equine Holdings, Inc. (CA.).

Red Rocks (IRE)–Southern Dynamo by Dynaformer; ZAWADI, f, 4, AP, Mcl 20000, 5-14, 1mT, 1:38 3/5. B-Calumet Farm (KY.). *1/2 to Dynatail(MSW$546,475).

Shakin It Up–Kentucky Gal by Yankee Gentleman; AGAVE KID, g, 4, AP, Mcl 35000, 5-14, 6f, 1:12 1/5. B-Raul Bahena & Graciela Bahena (AR.). *1/2 to Meeka($252,248).

Magician (IRE)–Me Love by Giant’s Causeway; THROMBOCYTOPENIA, m, 5, BTP, Mcl 12500, 5-14, 6f, 1:13 2/5. B-Kaleem Shah, Inc. (KY.). $9,000 ’17 FTKOCT.

Nonno’s Boy–Promising Cue by Promissory; BRIGHTNMORNINGSTAR, m, 5, EVD, Mcl 10000, 5-14, 5f, 1:00 4/5. B-Larry Necaise (MS.). ***FIRST WINNER FOR SIRE