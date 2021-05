North American Maiden Winners May 15

Bold Warrior–Poco Uno by E Dubai; UOTTALIKEIT, c, 2, PRM, Msw, 5-15, 2f, :22 1/5. B-Hal Snowden Jr. (OH.). *1/2 to Case Cracker($287,848).

Air Force Blue–Imaginary Saint by Saint Liam; WALK ME HOME, f, 3, CD, Mcl 20000, 5-15, 1m, 1:37 3/5. B-Justin Carty (KY.). $90,000 ’19 FTKJUL.

American Pharoah–Turn the Tide by Theatrical (IRE); DEMODOG, f, 3, CD, Msw, 5-15, 1mT, 1:36 1/5. B-Lanni Bloodstock, LLC & Westport Management LLC (KY.). *1/2 to Avanzare(MG2$573,815) *1/2 to Black Tide(MSW$563,120).

American Pharoah–My Fiona (MSW$478,743), by Ghostzapper; FI FI PHAROAH, f, 3, SA, Msw, 5-15, 1m, 1:38 4/5. B-Terry C. Lovingier (CA.).

Bahamian Squall–Glittering Georgia by Texas Glitter; BAHAMIAN RHAPSODY, f, 3, GP, Mcl 16000, 5-15, 5fT, :57 3/5. B-Linda S. Pastor (FL.).

Bodemeister–Kitty Panda by Sky Mesa; PANSTER, g, 3, BEL, Mcl 40000, 5-15, 6fT, 1:08 3/5. B-Oak Bluff Stables, LLC (NY.).

Brethren–Tizmetizyou by Tiz Wonderful; ALONZO, c, 3, GP, Msw, 5-15, 1m, 1:37 1/5. B-Arindel (FL.).

Carpe Diem–Malibu Clan by Malibu Moon; DAY PLAN, f, 3, GG, Msw, 5-15, 5 1/2f, 1:04 . B-Frederick C Wieting (KY.).

Central Banker–Reservation Blues by Indian Charlie; QUICK NICK, c, 3, BEL, Mcl 40000, 5-15, 6fT, 1:08 4/5. B-Rhapsody Farm LLC (NY.). $14,000 ’18 FTNOCT; $47,000 ’19 FTNAUG.

Chitu–Mau by Tale of the Cat; KITTY KITTY, f, 3, GP, Mcl 50000, 5-15, 6f, 1:12 . B-Equest Thoroughbreds, Inc. (FL.). $10,000 ’19 OBSOCT.

Congrats–Stone Maker by Empire Maker; BREAKING STONES, g, 3, BEL, Mcl 25000, 5-15, 1m, 1:38 1/5. B-Roddy J. Valente (NY.).

Declaration of War–L. A. Magic by Tizdejavu; COMMANDERS PALACE, f, 3, CD, Msw, 5-15, 1mT, 1:37 . B-Cherry Run Farm (KY.). $7,000 ’19 KEESEP.

Dominus–Zia Zia Zia by Dehere; YOUNG THOMAS, c, 3, EVD, Mcl 15000, 5-14, 1m, 1:39 1/5. B-John Liviakis (KY.).

Early Flyer–Flying by Fayth by Flying Baron; MISS M J, f, 3, LS, Mcl 20000, 5-15, 7f, 1:26 3/5. B-Fred Walden (TX.).

Firing Line–Aunt Winnie (IRE) by Deputy Minister; BOLD MINISTER, c, 3, CD, Mcl 20000, 5-15, 1 1/16m, 1:44 4/5. B-Clearsky Farms (KY.). $55,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Greeleys Love(Horse of the year in Belgium).

Frosted–Queens Full by Indian Charlie; SAY IT AIN’T SONI, c, 3, LS, Msw, 5-15, 6 1/2f, 1:16 3/5. B-Dr. Naoya Yoshida, Jeff Chesnut & Dr.Eric Crawford (KY.). $150,000 ’19 FTKJUL; $50,000 2020 OBSSUM.

Gemologist–Bayou Bull by Holy Bull; BAYOU GEM, c, 3, CD, Msw, 5-15, 6f, 1:09 4/5. B-Winchester Place Thoroughbreds, LLC (KY.).

Grasshopper–Sweetly Sassy by Lemon Drop Kid; SASSAGRASS, g, 3, LS, Mcl 7500, 5-15, 7f, 1:28 2/5. B-Ed Few (TX.). $2,000 ’18 TEXAUG; $20,000 ’19 TEXAUG.

Graydar–Serenity Hill by Speightstown; PRINCESS KOKACHIN, f, 3, CT, Msw, 5-15, 4 1/2f, :52 3/5. B-Nancy M Rizer & Eric A Rizer (MD.).

Great Notion–Onearmedbandit (MSW$304,878), by No Armistice; LITTLE BOLD BANDIT, c, 3, CT, Msw, 5-15, 4 1/2f, :53 3/5. B-No Guts No Glory Farm (MD.). *Full to Anna’s Bandit(G3P$782,655).

Harbor the Gold–Fresia by El Prado (IRE); HARBORED MEMORIES, c, 3, SA, Msw, 5-15, 6 1/2fT, 1:15 1/5. B-Bar C Racing Stables Inc (WA.). *1/2 to Galilean(G2P$583,098).

Karakontie (JPN)–Legendary Bird by Birdstone; LA DAME, f, 3, GP, Mcl 16000, 5-15, 5fT, :57 4/5. B-Marylou Whitney Stables LLC (KY.). $20,000 ’19 KEESEP.

Laugh Track–All Yours Baby by Bertrando; TRACK BOUND, g, 3, SRP, Msw, 5-15, 7f, 1:26 3/5. B-Mike Abraham (NM.). $3,500 ’19 RUIAUG.

Malibu Moon–Tizahit (G2), by Tiznow; COME ON MIKE, c, 3, LAD, Msw, 5-15, 6 1/2f, 1:18 3/5. B-Blue Devil Racing Stable, LLC (KY.). $60,000 2020 OBSSPR. *Full to Come Dancing(G1$1,216,783).

Mr. Big–Your Special Day by Kafwain; BIG ANDY, f, 3, SA, Mcl 50000, 5-15, 6 1/2f, 1:18 4/5. B-Dr. Dorothee Kieckhefer, Lee Evans &Sandy Evans (CA.).

Not This Time–Ida Clark by Speightstown; JUST ONE TIME, f, 3, PEN, Msw, 5-14, 6f, 1:11 2/5. B-Warrior’s Reward LLC (PA.).

Point of Entry–Malibu Sunrise by Malibu Moon; SUPPLICATION, g, 3, GP, Mcl 16000, 5-15, a7 1/2fT, 1:30 . B-Gabe Grossberg (ON.).

Red Rocks (IRE)–Golden Sky (IRE) by Sea the Stars (IRE); GOLD VERMILION, c, 3, LS, Mcl 20000, 5-15, 1 1/16mT, 1:43 3/5. B-Calumet Farm (KY.). $1,000 ’19 KEESEP.

Smiling Tiger–Funny Gal by Lucky Pulpit; MAGIC TIGER, g, 3, GG, Mcl 12500, 5-15, 6f, 1:12 . B-Robert Heinz & Michelle Machado (CA.).

Added Edge–Betty Joyce by Fort Prado; SWEET BETTY JOYCE, f, 4, TDN, Msw, 5-15, 6f, 1:14 4/5. B-Kenneth Henry Hutchens (OH.).

Awesome Bet–The Things You Do by Partner’s Hero; THUNK, g, 4, EVD, Mcl 20000, 5-14, 6 1/2f, 1:18 4/5. B-Lora Pitre (LA.).

Boat Trip–Not to Notty by Not for Love; THAT’S MY STORY, f, 4, GG, Mcl 5000, 5-14, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-John Huber (CA.).

Country Be Gold–Gentle Lana by Gentlemen (ARG); GOLDEN LANCE, c, 4, FP, Mcl 4000, 5-15, 5 1/2f, 1:08 4/5. B-Victor J Willsey (IL.).

Custom for Carlos–Abby the Great by Albert the Great; GREAT IN RED, f, 4, LAD, Msw, 5-15, 7 1/2fT, :00 . B-Blake Lazenby (LA.).

Emcee–Strike Accord (SP$263,523), by Smart Strike; MASTEROF THE TUNES, f, 4, BEL, Msw, 5-15, 1 1/16mT, 1:41 4/5. B-Chester Broman & Mary R. Broman (NY.).

Midshipman–Bali Strait by Hard Spun; CARRY THY CROSS, g, 4, EVD, Msw, 5-15, 5f, :58 2/5. B-Gulf Coast Stables LLC (KY.). $2,700 ’18 ESLYRL.

Midshipman–Toast by Seeking the Gold; SAILOR CHOW, g, 4, PRM, Mcl 10000, 5-15, 5f, :58 3/5. B-Dream Walkin Farms Inc (KY.). *1/2 to Burntwood($250,090).

St. Dehere–Seldom Silent by Speak; FRANKS DEHERE, g, 4, SRP, Msw, 5-15, 6 1/2f, 1:20 . B-Peter Hladky (NM.).

Surf Cat–Cintron by Cyclotron; LAGATHA, f, 4, GG, Msw, 5-15, 5 1/2f, 1:06 . B-Bruce Headley & George Bolton (CA.).

Bold Warrior–Baby Polly by Pleasant Tap; POLLY WAR CRY, m, 5, HPO, Msw, 5-14, 6f, 1:16 2/5. B-Tom Swearingen (IL.).

Gold Schleiger–Premier Edge by The Cliff’s Edge; P R WHY NOT, g, 5, HPO, Msw, 5-15, 6f, 1:16 2/5. B-Judy Pryor (NE.).

Hard Spun–Stoptalkingmaria by Whywhywhy; JOE BENJAMIN, h, 5, GP, Mcl 16000, 5-15, a7 1/2fT, 1:29 2/5. B-Maria Sol Aller (KY.).

Majesticperfection–Summer On the Lawn by First Defence; PERFECT REFLECTION, m, 5, LA, Mcl 3500, 5-14, 4 1/2f, :52 3/5. B-Fred W. Hertrich lll, John D. Fielding& Robert L. Tribbett (KY.). $60,000 ’17 KEESEP.

Narrative (IRE)–Wicked Wit by Sharp Humor; SASSY SAPPHIRE, m, 5, HPO, Mcl 10000, 5-15, 6f, 1:16 2/5. B-Thoroughbred Horse Breeders, LLC. (MD.).

Munnings–Belle Schiller by Artie Schiller; DESIARD, g, 6, EVD, Mcl 10000, 5-15, 5f, :58 4/5. B-George Waggoner Stables Inc. (KY.).