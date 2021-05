North American Maiden Winners May 17

Daredevil–Paradise Princess by Forest Danger; LONGTAIL, c, 3, PRX, Mcl 10000, 5-17, 1m, 1:40 3/5. B-Fred W. Hertrich III & John D. Fielding (KY.). $32,000 ’19 KEEJAN.

Dominus–Wimbledon Star by Wimbledon; CENTRE COURT CHAMP, f, 3, PRX, Mcl 25000, 5-17, 6f, 1:10 3/5. B-Stoneview Farm, Inc. (KY.). $2,200 ’19 FTKOCT.

Graydar–Heavenly Ghost by Ghostzapper; GRAYGIRLGO, f, 3, WRD, Msw, 5-17, 1m, 1:39 . B-Amy Bayle, Daniel S Mallory (OK.). $27,000 ’19 OKCSUM.

Malibu Moon–Prairy Kat (AUS) by Flying Spur (AUS); ONTHISHARVESTMOON, f, 3, PRX, Msw, 5-17, 6 1/2f, 1:17 4/5. B-Spendthrift Farm, LLC (KY.).

Redeemed–One Smart Philly ($323,490), by Smarty Jones; I AM REDEEMED, c, 3, PRX, Msw, 5-17, 7f, 1:24 3/5. B-Dr. Lawrence Anthony Rebbecchi Jr. (PA.).

Revolutionary–Flame Run by Hard Spun; LIL HOT TODDY, f, 3, LAD, Mcl 12500, 5-17, 7f, 1:26 2/5. B-Paul Pruett (LA.). $14,000 2020 ESLYRL.

Save Big Money–Centerville by Empire Maker; BOLD IMAGE, g, 3, WRD, Mcl 7500, 5-17, 6f, 1:12 1/5. B-Center Hills Farm (OK.).

Three Hour Nap–Itzacoldcase (SP$350,698), by Gold Case; FORENSIC FILE, g, 3, IND, Msw, 5-17, 6f, 1:12 1/5. B-Tom Dorris & Chris Dorris (IN.).

Unbridled Express–Private Citizen by Proud Citizen; ACTUALITY, c, 3, IND, Msw, 5-17, 1m 70y, 1:46 1/5. B-Jim Dodgen & Sharon Dodgen (IN.). $110,000 ’19 FTKOCT.

Vaquero–Scarlet Girl by Indygo Shiner; JIMTOWN, c, 3, TDN, Msw, 5-17, 6f, 1:14 3/5. B-Raimonde Farms Ltd. (OH.).

Istan–Saint Audrey by Harlan’s Holiday; MAKBULE, g, 4, BTP, Mcl 5000, 5-17, 1m, 1:42 4/5. B-Brereton C. Jones (KY.).

Kiss the Kid–Susie’s Prayer by Meadow Prayer; SUSIE’S KID, g, 4, TDN, Msw, 5-17, 6f, 1:13 4/5. B-Valorie Powers & Richard A. Powers (OH.).

Mister Dance–Baileys Pride by Silky Sweep; PRICEY, f, 4, LAD, Mcl 5000, 5-17, 6f, 1:14 2/5. B-Penny Scarberry (LA.).

Quality Road–Wallingford by Cat Thief; WALL EYE, f, 4, FL, Mcl 7500, 5-17, 5f, 1:01 4/5. B-Dr. Jerry Bilinski & John A Witte (NY.).

Quality Road–Sara’s Cape by Cape Town; QUALITY RUN, g, 4, PRM, Msw, 5-17, 1m 70y, 1:43 4/5. B-Neal E. Hayias (KY.). $425,000 ’18 KEESEP.