North American Maiden Winners May 18

Bal a Bali (BRZ)–Ma Billet Doux by Tapit; TAPIT DOUX, f, 2, IND, Mcl 35000, 5-18, 5f, :59 2/5. B-Calumet Farm (KY.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Deputy Storm–Finally Remembered by Red Bullet; REMEMBER ME FIRST, f, 3, IND, Msw, 5-18, 6f, 1:13 . B-Connie Pass, John Eubank, Pennie Ricketts & Chuck Harmon (IN.).

Dialed In–Papa Sids Girl by Souvenir Copy; CALL PAPA, c, 3, BTP, Mcl 12500, 5-18, 6f, 1:12 2/5. B-Katierich Farms (KY.).

Khozan–Miss Propitious by J P’s Gusto; KHOZAN’S SUCCESS, c, 3, FP, Msw, 5-18, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-Philip Matthews & Karen Matthews (FL.). $37,000 ’19 OBSOCT. *1/2 to Wildwood’s Beauty (G1P$556,245).

Munnings–Morediamondsplease by More Than Ready; NORTHERN DIAMOND, f, 3, PRM, Msw, 5-17, 6f, 1:10 3/5. B-BHMFR, LLC (KY.).

Native Ruler–Union Creek by Dixie Union; NOSBOR, g, 3, PRM, Msw, 5-17, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Dream Farm LLC (IA.).

Outwork–Pretty Miss Trippi (SP$300,014), by Trippi; KNICKS FRONT, c, 3, IND, Msw, 5-18, 5f, :58 2/5. B-Machmer Hall (KY.). $150,000 ’19 KEESEP; $190,000 2020 OBSMAR.

Proudinsky (GER)–Ms Aldebaran by Aldebaran; RANCH BADGE, g, 3, LAD, Msw, 5-17, 1m 70y, 1:45 . B-Jones Alto Colorado Ranch, LLC (LA.).

Tonalist–Came Through by Came Home; MAGESTAL BASTIDA, f, 3, BTP, Mcl 5000, 5-18, 6f, 1:13 4/5. B-Hardacre Farm (FL.). $3,500 ’19 OBSOCT.

Uncle Vinny–Hines Farley Rules by King of Kings (IRE); UNCLEJACKOMO, g, 3, TDN, Mcl 7500, 5-18, 5 1/2f, 1:08 3/5. B-Jack Treadway (FL.). *1/2 to Kissa Melissa ($397,380).

Bellamy Road–Leaping Lady by Mass Media; BELLARIFIC, f, 4, IND, Mcl 10000, 5-18, 6f, 1:11 2/5. B-GeeZee Stable LLC (NY.).

Graydar–Afleet Lover by Northern Afleet; GRAYDAWN DAY, f, 4, WRD, Msw, 5-18, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-Wynnstay LLC & H. Allen Poindexter (KY.). $11,000 ’17 KEENOV.

Into Mischief–Smack Madam by Victory Gallop; SMACK ATTACK, g, 4, WRD, Msw, 5-17, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Dream Walkin Farms Inc (KY.). *1/2 to Smack Ridge (MSW$409,374) *1/2 to Smack Smack (G3$986,419).

Latent Heat–Varna by Kipling; SATIN FINISH, f, 4, WRD, Mcl 7500, 5-18, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Francisco Bravo & Allen Poindexter (OK.).

Lemon Drop Kid–Superb in Roses by Giant’s Causeway; LEMON ROSES, f, 4, IND, Msw, 5-18, 1m 70y, 1:45 3/5. B-Nagako Fujita (KY.). $3,000 ’18 KEESEP.

Liaison–Nayla’s Image by Yes It’s True; TWILITE LIASON, g, 4, LAD, Mcl 5000, 5-18, 7f, 1:26 1/5. B-Ressa Harris (MN.).

My Golden Song–Privacy Please by Gold Legend; TEXAS GOLD RUSH, g, 4, WRD, Mcl 7500, 5-18, 1m, 1:39 3/5. B-Larry Robbins (TX.).

Zulu Magic–Miss Expectations by Valid Expectations; MAGIC TRAIN, g, 4, MNR, Mcl 4000, 5-17, 5 1/2f, 1:08 4/5. B-Davidson’s Tracks-N-Time, LLC (MI.).

Ghostzapper–Sister to the Nth by Ecton Park; SISTER’S GHOST, m, 5, IND, Msw, 5-18, 5f, :58 2/5. B-Mr. & Mrs. R. J. Winkler & Mr. & Mrs. Al Mazzetti (KY.). *1/2 to Colorado Grandslam ($332,514).