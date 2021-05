North American Maiden Winners May 2

Mr. Big–Champagne Exchange by Exchange Rate; BIG CITY LIGHTS, c, 2, SA, Msw, 5-2, 4 1/2f, :51 3/5. B-Bar C Racing Stables Inc (CA.). $22,000 ’20 FTCYRL.

Adios Charlie–Queen of Style by Suave; ADIOS DEE DEE, f, 3, TAM, Mcl 25000, 5-2, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-Bob Carlson (FL.).

American Pharoah–Bombo Genesis by Afleet Alex; KING OF MIAMI, g, 3, BEL, Msw, 5-2, 6fT, 1:08 3/5. B-Wesley A. Ward (KY.).

Bandbox–Straightforward by Citidancer; MANKLIN CREEK, g, 3, PIM, Mcl 10000, 5-2, 1 1/16m, 1:48 . B-Kevin P. Morgan (MD.). $1,500 ’19 FTMYRL.

California Chrome–Groovitude by Dixie Union; HELIOCHROME, c, 3, LS, Mcl 20000, 5-2, 1m, 1:41 . B-Stonehaven Steadings (KY.). $20,000 ’19 KEESEP.

Constitution–Economy of Motion by Pleasantly Perfect; LADY ACES, f, 3, SA, Msw, 5-2, 6f, 1:11 2/5. B-CRK Stable, LLC (MD.).

Exaggerator–Fire and Forget by Forestry; CAMPFIRE TALES, f, 3, PRM, Msw, 5-1, 5f, 1:00 3/5. B-Kenneth Mike White & Exaggerator Syndicate (IA.). $50,000 ’19 IOWSEP.

Honor Code–Fancy Point by Point Given; PAPA HONOR, g, 3, TAM, Mcl 10000, 5-2, 7f, 1:26 . B-Kinsman Farm (KY.). $20,000 ’19 KEESEP.

Not This Time–Malibu Gem by Malibu Moon; ONE TIME GEM, g, 3, EVD, Msw, 5-1, 1mT, 1:40 . B-Don Mattox & Pam Mattox (KY.).

Orb–Codetta by Giant’s Causeway; BALLET SCHOOL, f, 3, TAM, Msw, 5-2, 6f, 1:11 3/5. B-Kinsman Farm (KY.).

Pioneerof the Nile–Frolic’s Dream (G2$294,094), by Smoke Glacken; KARNAK, c, 3, TAM, Msw, 5-2, 5fT, :57 . B-SF Bloodstock LLC (KY.). $380,000 ’18 KEENOV; $350,000 ’19 FTSAUG.

Poseidon’s Warrior–Countess Avie by Lord Avie; BRETT’S WORLD, g, 3, GP, Mcl 20000, 5-2, 1m, 1:37 1/5. B-Swilcan Stables LLC (MD.).

Shackleford–Water in the Pond by Medaglia d’Oro; SIXTY ONE, g, 3, TAM, Mcl 25000, 5-2, 6f, 1:11 3/5. B-English Range Farm (FL.). $14,000 2020 OBSSPR.

Slew’s Tiznow–Stay Positive by Dixie Chatter; MINEHUNTER, g, 3, GG, Msw, 5-2, 5f, :58 . B-Rozamund Barclay (CA.). $1,500 ’19 FTCYRL.

Speightstown–Hey Kiddo (MSW$401,368), by Stonesider; KIDDO TOWN, f, 3, EVD, Msw, 5-1, 5 1/2f, 1:05 . B-Stephen Perry, James Stevenson & Speightstown Syndicate (KY.). $20,000 ’18 KEENOV.

Tapit–Sweet Beat by Tiznow; ROOKIE YEAR, g, 3, SA, Mcl 20000, 5-2, 7f, 1:25 3/5. B-Gary & Mary West Stables, Inc. (KY.). $300,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Fire Alarm(SP$525,623) *1/2 to Top Clearance(SP$281,471).

Treasure Beach (GB)–Under Serviced by Hook and Ladder; SERVICE WITH HONOR, g, 3, TAM, Mcl 16000, 5-2, 6f, 1:11 . B-Helen Barbazon & Joseph Barbazon (FL.).

Twirling Candy–Sterling Forest by Forest Wildcat; RIVER DOG, c, 3, BEL, Msw, 5-2, 6f, 1:09 . B-Robert Hahn (NY.).

Uncaptured–City in Sky by City Zip; R LOVE ON THE RUN, f, 3, GP, Mcl 16000, 5-2, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Rich Averill & AbraCadabra Farms (FL.).

Will Take Charge–Tiz Kissable by Tiz Wonderful; CHARGE CASH, g, 3, GG, Mcl 25000, 5-2, 6f, 1:11 1/5. B-Jethorse LLC (CA.).

Windsor Castle–Rocky’s Angel by Rock Slide; ANGELS CASTLE, f, 3, CT, Mcl 12500, 5-1, 6 1/2f, 1:23 1/5. B-Judith A. Grams & Timothy C. Grams (WV.).

Commissioner–Stealsiggysthunder by Thunder Gulch; MEDIA MENDACITY, f, 4, LS, Mcl 20000, 5-2, 5f, :59 2/5. B-Sally Thomas (KY.).

Constitution–Spanish Cat by Hennessy; AIRLINE DRIVE, f, 4, LS, Msw, 5-2, 1m, 1:42 4/5. B-Jerry Durant (TX.). $12,000 ’18 TEXAUG. *1/2 to Show Bound(G3P$288,410).

Custom for Carlos–Reata’s Quik Punch by Two Punch; CARLOS PUNCH, g, 4, EVD, Mcl 10000, 5-1, 7f, 1:24 4/5. B-Cypress Bend Farm (LA.). $40,000 2019 TEXAPR.

Helmet (AUS)–Kensington Gardens (GB) by Oasis Dream (GB); BALLYDOOLEY (GB), g, 4, BEL, Mcl 40000, 5-2, 6fT, 1:09 1/5. B-Glebe Stud and Partners (GB.). 48,000gns ’18 TATOCT.

Laugh Track–Besitos by Greatness; BESITOS CRIMINALES, c, 4, SRP, Mcl 7500, 5-2, 4 1/2f, :52 3/5. B-Mike Abraham (NM.). $3,500 ’18 RUIAUG.

Majesticperfection–Bench Glory by Benchmark; MAJESTIC MOUNTAIN, f, 4, MNR, Mcl 4000, 5-1, 5f, 1:01 4/5. B-Harris Farms (CA.). $8,000 2019 FTCJUN.

Mark Valeski–Vindi Princess by Vindication; PRINCE VALESKI, g, 4, CT, Mcl 5000, 5-1, 1 1/16m, 1:52 1/5. B-Woodford Thoroughbreds (KY.). $2,000 ’18 OBSJAN; $85,000 ’18 OBSOCT; $18,000 2020 FTKHRA. *1/2 to Big Drink of Water(MSW$266,173).

The Pamplemousse–Seaside Sanctuary by Holy Bull; HOLY CATHOLIC, f, 4, GG, Mcl 8000, 5-2, 6f, 1:12 2/5. B-Agustin Velazquez (CA.).

Tiznow–Southern Strike by Smart Strike; CLARKSON, f, 4, MNR, Msw, 5-2, 6f, 1:13 . B-Sahara Group Holdings LTD & EurowestBloodstock Services (KY.). $230,000 ’18 KEESEP; $30,000 2020 KEENOV.

Twirling Candy–Grand Kisses by Grand Reward; CADILLAC BLACK, c, 4, GP, Mcl 16000, 5-2, 5fT, :56 4/5. B-Loren Nichols (FL.). $2,500 ’18 KEESEP.

Unusual Heat–Street Surprise by Street Sense; LAVA LANE, f, 4, SA, Msw, 5-2, 6fT, 1:08 4/5. B-Eric Martin Waller & Sharon Joy Waller (CA.).

Epaulette (AUS)–Where I Be (GB) by Dubawi (IRE); WITHOUTDESTINATION (GB), g, 5, MID, Msw, 5-1, 2 1/8mT, 4:12 . B-Charles Cyzer (GB.). 16,000gns ’16 TATDEC; 48,000EUR ’17 TATIRE; 42,000gns 2019 TATHIT.

Gio Ponti–Vente by Dynaformer; SPEED ALERT, m, 5, MID, Msw, 5-1, 2 1/8mT, 4:19 . B-Beverly R. Steinman (KY.).

Any Given Saturday–Don’t Tell Ashlie by Boston Harbor; BUTTON BOX, g, 6, MNR, Mcl 4000, 5-2, 5f, :59 3/5. B-Richard M. Wukich (PA.).

Vronsky–Angel’s Law by Perfect Mandate; ANGEL’S ADVOCATE, m, 6, GG, Msw, 5-2, 6f, 1:11 4/5. B-Old English Rancho (CA.).