North American Maiden Winners May 21

Carpe Diem–Coastal Sunrise by Congrats; ROMAN POET, g, 2, GP, Msw, 5-21, 5fT, :56 . B-Popatop, LLC (KY.). $7,500 ’20 KEESEP.

El Deal–Dreaming of Susie by Cowtown Cat; ROYAL O’HAIGAIN, f, 2, SA, Msw, 5-21, 4 1/2f, :53 . B-Cloyce C. Clark Jr. (LA.). $14,000 ’20 FTKFEB; $35,000 ’20 FTKOCT. ***FIRST WINNER FOR SIRE

Honor Code–Fresh Feline (MG2P$254,657), by Kitten’s Joy; FEEL THE FEAR, c, 2, LS, Msw, 5-20, 4 1/2f, :53 . B-Lazy F Ranch (KY.). $52,000 ’20 KEESEP.

Iron Fist–Sheza Roman Ruler by Roman Ruler; FIESTY FIST, g, 2, EVD, Msw, 5-20, 4 1/2f, :54 2/5. B-Carrol J. Castille (LA.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Kodiac (GB)–Shimmering Moment by Afleet Alex; ARTOS (IRE), f, 2, CD, Msw, 5-21, 5 1/2fT, 1:05 3/5. B-Mr M. Gittins (IRE.). 85,000gns ’19 TATDEC.

Laoban–Right Prevails by Successful Appeal; BARESE, c, 2, BEL, Msw, 5-21, 5f, :58 1/5. B-Sequel Thoroughbreds LLC & Lakland Farm (NY.). $150,000 2021 FTFGUL.

Alternation–Prize Winner (MSW$265,810), by Pure Prize; EVERYOTHERWON, f, 3, IND, Msw, 5-20, 6f, 1:11 3/5. B-Michael E. Lauer & Penny S. Lauer (IN.). *1/2 to Obsolete (MSW$285,425).

Danza–Stormin Saratoga by Kitten’s Joy; COUNTING COUP, g, 3, BTP, Mcl 7500, 5-21, 1m, 1:41 1/5. B-Dr. John E. Little (KY.). $4,500 ’19 FTKOCT.

Eddington–Kestner by Formal Gold; MATTAWA N THAT, g, 3, GG, Mcl 8000, 5-21, 1m, 1:40 2/5. B-BKB Stables, LLC (CA.).

Exaggerator–Candida H. by Lemon Drop Kid; SHERIFF’S KID, f, 3, PIM, Mcl 10000, 5-21, 1 1/16m, 1:49 1/5. B-Fitzhugh, LLC (MD.).

Maclean’s Music–Shovunda by Saratoga Six; PIPES AND DRUMS, g, 3, EVD, Msw, 5-20, 1m, 1:39 3/5. B-John McCulloch (KY.).

Medal Count–E Built This City by City Zip; ODALEA, f, 3, GP, Mcl 12500, 5-21, a7 1/2fT, 1:31 . B-Jonathan Dean (KY.). $5,000 ’18 KEENOV; $12,000 ’19 OBSJAN.

Paynter–Vapor Cloud by Distorted Humor; THICK HAZE, g, 3, CBY, Mcl 15000, 5-20, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-Lothenbach Stables Inc. (MN.).

Point of Entry–Strike Back Fast by English Channel; FORTUNA ADIUVAT, f, 3, CD, Mcl 30000, 5-21, 6f, 1:11 . B-Holy Cow Stables (KY.).

Quality Road–Miss Red Delicious by Empire Maker; COURAGEOUSLY, c, 3, CD, Mcl 75000, 5-21, 1 1/16mT, 1:43 1/5. B-Katierich Farms (KY.). $625,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Nootka Sound (G3).

Runhappy–Kitness by Storm Cat; WINHAPPY, g, 3, SA, Mcl 30000, 5-21, 6f, 1:12 . B-Ruis Racing, LLC. (CA.).

Shanghai Bobby–Puffle Feathers by Tiznow; MAGICIAN’S HOLIDAY, g, 3, CBY, Msw, 5-20, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-Suzanne Stables, LLC (MN.).

Summer Front–Rimini Road by Dynaformer; COMMUNITY ADJUSTED, f, 3, BEL, Msw, 5-20, 1 1/4mT, 2:01 1/5. B-Brereton C. Jones (KY.). $100,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Atigun (MG1P$509,953).

Super Saver–Remember Lucy by Tale of Ekati; SUPER LUCY, f, 3, CD, Mcl 10000, 5-21, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-T.F. VanMeter & William B. VanMeter (KY.).

Vronsky–Strut Your Stuff by Bold Badgett; STRUT TO THE WIRE, g, 3, GG, Mcl 25000, 5-21, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-Old English Rancho (CA.).

American Pharoah–Shrinking Violet (G2$508,373), by Congaree; HESITATION BLUES, g, 4, BTP, Mcl 12500, 5-21, 1m 70y, 1:46 3/5. B-Wesley Ward (KY.).

Commissioner–Tregrandibambini by Stonesider; VOICE OF SPRING, f, 4, BEL, Msw, 5-21, 1m, 1:37 1/5. B-Carl Bennett (NY.). $15,000 ’17 FTNOCT; $70,000 ’18 FTNAUG; $450,000 2019 OBSMAR.

Malibu Moon–Galveston Bay by Temple City; FULLMOON BAY, f, 4, CT, Mcl 5000, 5-20, 4 1/2f, :54 1/5. B-Richlyn Farm (KY.). $95,000 ’18 FTKOCT.

Tapiture–Woodford Girl by Honour and Glory; RHYTHM TREE, f, 4, CT, Msw, 5-20, 6 1/2f, 1:21 4/5. B-Lantern Hill Farm LLC (KY.). $8,000 2020 KEENOV. *1/2 to Rich Mommy (G3).

Orb–Scampering (G1P$297,995), by Afleet Alex; HIGHTAILING, m, 5, PIM, Msw, 5-21, 1mT, 1:38 1/5. B-Stuart S. Janney, III LLC (KY.).

Tight Grip–Karakormkipnitreal by Kelly Kip; GRIP TIGHT, g, 5, EVD, Mcl 5000, 5-20, 6 1/2f, 1:20 1/5. B-K & K Equine Stables LLC & Mark Anthony Mathieu (LA.).

Winchill–Peggy Ring by Ghostzapper; WINSTON PEGG, g, 5, PIM, Msw, 5-21, 1 1/16mT, 1:43 4/5. B-Jim Brinkley (SC.). $1,000 ’17 FTMWIN. *1/2 to Cosmic Burst (G3$553,773).