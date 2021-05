North American Maiden Winners May 23

Blame–Regal Conqueror by Sky Conqueror; SPANISH IDOL, f, 2, CD, Msw, 5-23, 5f, :58 2/5. B-JWS Farms (KY.). $30,000 ’20 KEESEP.

Mosler–Onearmedbandit (MSW$304,878), by No Armistice; BANDITS WARRIOR, f, 2, PIM, Msw, 5-23, 4 1/2f, :52 2/5. B-No Guts No Glory Farm (MD.). *1/2 to Anna’s Bandit(G3P$782,655).

Street Boss–Parading Lady by Storm Cat; BOCHOMBO, c, 2, SA, Msw, 5-23, 4 1/2f, :52 3/5. B-Coffeepot Stable (KY.). $15,000 ’20 KEESEP.

Atta Boy Roy–Special Holiday by Private Gold; MR. STANG, g, 3, GG, Msw, 5-23, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Melvin Mellick & Lori Mellick (CA.). $7,500 ’19 WASAUG.

Bayern–Victory Lap (G2P$265,311), by Touch Gold; YEARN FOR VICTORY, c, 3, CD, Msw, 5-23, 1 1/16m, 1:43 1/5. B-Betz Thoroughbreds Inc/K.Betz/M.Betz (KY.). $200,000 ’19 KEESEP.

Boisterous–Sky Diver by Tale of the Cat; JUNE GLOOM, g, 3, GG, Mcl 8000, 5-23, 5f, :59 . B-Gary Barber (CA.).

Bold Warrior–After the Applause (SP$252,753), by Lost Soldier; QUICK TO FUSS, f, 3, SRP, Msw, 5-23, 4 1/2f, :51 3/5. B-Hal Snowden Jr. (KY.).

Cairo Prince–Dear Bela (ARG) by Indygo Shiner; MASTERING BELA, f, 3, GP, Mcl 25000, 5-23, 5fT, :56 4/5. B-Dixiana Farms LLC (KY.). $5,000 ’19 KEESEP; $50,000 2020 OBSMAR.

Central Banker–Adriatic Dream by Wild Desert; ADRIATIC ROSE, f, 3, BEL, Mcl 40000, 5-23, 7fT, 1:23 . B-Nick Peros (NY.). *Full to Niko’s Dream(MSW$285,090).

Effinex–Eleni’s Daughter by Freud; OCALA DREAM, c, 3, BEL, Msw, 5-23, 1 1/16mT, 1:40 1/5. B-Mahwhinney, Lieberman, Beglin &Coutsodontis (NY.). $50,000 2020 OBSMAR.

Effinex–Wahoo Cat by Soto; JOEY LOOSE LIPS, g, 3, BEL, Mcl 25000, 5-23, 6f, 1:10 4/5. B-Pine Ridge Stables LTD. (NY.). $30,000 ’19 FTNAUG.

Honor Code–Smarty Deb by Smart Strike; STARSHIP NTERPRISE, f, 3, GP, Mcl 50000, 5-23, 1mT, 1:35 3/5. B-Scott Dilworth & Evan Dilworth (KY.). $40,000 ’19 OBSOCT. *1/2 to Wild About Deb(G1P$436,370).

Malibu Moon–Rebalite by More Than Ready; ELIANAGRACE, f, 3, CT, Msw, 5-22, 6 1/2f, 1:22 2/5. B-James Franklin Miller (WV.). *1/2 to Race Day(MG2$748,000).

Midshipman–Divine Lorretta by Mutakddim; UNFATHOMED, g, 3, EVD, Mcl 20000, 5-22, 1m, 1:41 . B-R. Davis & Associates (LA.).

Motovato–Regal Market by After Market; HAGANS MARKET, g, 3, MNR, Mcl 4000, 5-23, 5f, 1:02 3/5. B-Don Campbell (KY.).

Nyquist–A Few Good Friends by Quality Road; A REAL JEWEL, f, 3, LS, Msw, 5-23, 7f, 1:25 2/5. B-Courtlandt Farm (KY.).

Speightstown–Unavenged by Empire Maker; TOWN AVENGER, f, 3, CD, Msw, 5-23, 5 1/2fT, 1:04 2/5. B-WinStar Farm, LLC (KY.). $380,000 ’19 KEESEP.

The Factor–Spring Heather (IRE) by Montjeu (IRE); FEARLESS FACTOR, f, 3, LS, Mcl 7500, 5-23, 7f, 1:26 4/5. B-Nicky Drion & Indian Creek (KY.). $7,000 ’19 KEEJAN.

Court Vision–Lester by Offlee Wild; WIMOWEH, g, 4, MNR, Msw, 5-23, 1mT, 1:36 1/5. B-Spruce Lane Farm, Jeff Gardella &Gary Davidson (NY.).

Custom for Carlos–Expect Misty by Valid Expectations; HERE COMES LINDA, f, 4, EVD, Mcl 5000, 5-22, 5f, 1:00 . B-Israel Flores Horse LLC (LA.).

Drill–Halo Jezabelle by Halo’s Image; HALO’S DANCE, g, 4, GP, Mcl 12500, 5-23, 7f, 1:25 4/5. B-Robert Burroughs & Claudine Frederiks (FL.).

Even the Score–Fiery Beauty by Soto; FIERY PRINCESS, f, 4, GP, Mcl 12500, 5-23, 6f, 1:13 . B-Judy B. Clemow (KY.). $1,300 ’18 OBSOCT; $4,000 2019 OBSJUN.

Gone Astray–From Top to Bottom by Hard Spun; HARD ASTRAY, g, 4, GP, Mcl 12500, 5-23, a7 1/2fT, 1:29 4/5. B-JDAB Stables LLC (FL.).

Noble Mission (GB)–Screen Giant by Giant’s Causeway; DANCING TIL DUSK, f, 4, PIM, Mcl 16000, 5-23, 1 1/16mT, 1:44 2/5. B-Randal Family Trust (KY.). $8,000 ’18 FTMOCT.

Overanalyze–Sunbeam Music by Fly So Free; SYNTHETIC JOE, g, 4, LS, Mcl 20000, 5-23, 6 1/2f, 1:18 . B-Pope McLean (KY.). $40,000 ’17 KEENOV; $12,000 ’18 KEESEP.

Street Sense–Delightful by Bernardini; EYES OPEN, f, 4, SA, Moc 50000, 5-23, 6f, 1:10 4/5. B-Helen C. Alexander (KY.). $375,000 ’18 KEESEP.

Vronsky–In Perfect Style by Perfect Mandate; IN VRONSKY STYLE, g, 4, SA, Msw, 5-23, 6fT, 1:09 1/5. B-Old English Rancho (CA.).

Ronridge Will–Cowgirl Cool by Rare Brick; COWBOY RIDGE, g, 5, LS, Msw, 5-23, 1m, 1:42 2/5. B-Ronald Kotara (TX.).