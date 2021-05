North American Maiden Winners May 26

Midnight Lute–Unattended by Quality Road; ARMED AND HUMBLE, g, 2, HST, Moc 50000, 5-25, 3 1/2f, :39 3/5. B-Bryan Anderson & Carol Anderson (BC.). C$40,000 ’20 BRCSEP.

Benny the Bull–Sacred Desire by Lion Heart; BENNY’S LEGACY, g, 3, IND, Mcl 10000, 5-26, 1m, 1:42 . B-Crystal Chapple DVM & Michael G. Phelps (IN.).

Bourbon Courage–Zeezee Zoomzoom by Congrats; TIPSY CHATTER, f, 3, DEL, Msw, 5-26, a7 1/2fT, :00 . B-Elizabeth M. Merryman (PA.).

First Samurai–Worshipper by Awesome Again; SAMURAI SAINT, g, 3, BTP, Mcl 7500, 5-26, 6f, 1:13 . B-Claiborne Farm (KY.). $25,000 ’19 KEESEP.

Flatter–Ansible by Street Sense; MIDLANER, g, 3, PRX, Mcl 40000, 5-26, 1m, 1:38 3/5. B-Green Lantern Stables, LLC (KY.).

Orb–Vibrato by Unbridled’s Song; ALL THE DIAMONDS, g, 3, BTP, Msw, 5-26, 5f, :59 2/5. B-Burleson Farm, Jack Sims & Becky Thomas (KY.). $5,000 ’19 FTKOCT.

Palace Malice–Cozzette by Cozzene; MURDO, g, 3, IND, Mcl 5000, 5-26, 6f, 1:12 . B-Long Shot LLC (KY.).

Paynter–Miz Ida (MG3$484,998), by Proud Citizen; HAPPY CAMPER, c, 3, IND, Mcl 25000, 5-26, 1m, 1:39 4/5. B-Klein Racing (KY.).

Run Away and Hide–Fancy Work by Mizzen Mast; ARBEE’S RUN, g, 3, HST, Mcl 4000, 5-25, 6 1/2f, 1:18 3/5. B-Douglas Anderson Wert (KY.). $6,500 ’19 FTKOCT; C$14,000 2020 BRCHRA.

Sabercat–Unbridled Sunshine by Untuttable; DIABLO CAT, g, 3, LAD, Msw, 5-25, 5f, :59 . B-Matthews Thoroughbred Farm (LA.).

Star Guitar–Margarita Gold by Gold Tribute; VIOLA STAR, f, 3, LAD, Msw, 5-26, 5f, :59 1/5. B-Terry Gaffney (LA.).

Street Sense–Raising Dakota by War Chant; RITTENHOUSE, g, 3, PRX, Mcl 10000, 5-26, 7f, 1:25 . B-Don Alberto Corporation (KY.). $20,000 2020 OBSSPR.

William’s Kitten–I Got Faith by Ecclesiastic; I GOT HOPE, f, 3, TDN, Mcl 7500, 5-26, 5 1/2f, 1:08 3/5. B-Laurie Pratt (OH.).

Animal Kingdom–Sweet and Lovely by Street Cry (IRE); ALEXA G, f, 4, DEL, Mcl 5000, 5-26, 5 1/2f, 1:08 . B-Godolphin & Elizabeth J. Valando (KY.). $4,000 ’18 KEESEP.

Bakken–Deputy Princess by Silver Deputy; QUEEN OF ATTITUDE, f, 4, HST, Mcl 16000, 5-25, 6 1/2f, 1:17 3/5. B-Helen Klimes (BC.). C$4,110 ’18 BRCSEP.

Colonel John–Five Star Wager by Five Star Day; FIVE STAR COLONEL, g, 4, IND, Msw, 5-25, 6f, 1:12 1/5. B-James Deets, Steve Connolly, Chuck Cogburn & Andy Hogg (IN.).

Golden Ticket–Lots of Mine by Mineshaft; MISS GOLD MEDALIST, f, 4, FL, Msw, 5-26, 5 1/2f, 1:07 2/5. B-James Doyle (NY.). $6,000 ’18 OBSOCT; $13,500 2019 OBSJUN.

Hold Me Back–Deserts Edge by Desert Warrior; TAKE THE EDGE, g, 4, FL, Mcl 7500, 5-26, 5 1/2f, 1:09 . B-Emily Wyckoff (NY.).

Kipling–Le Grand Fromage by Grand Slam; LANDRY KYLE, f, 4, WRD, Mcl 7500, 5-26, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-Cisper Racing (OK.).

Lent–Tempered Steel by Tempered Appeal; HE’S RELENTLESS, g, 4, HST, Moc 50000, 5-25, 6 1/2f, 1:17 3/5. B-Nite & Day Stable (BC.).

Tonalist–Helen Kathleen by Candy Ride (ARG); TONAL VERSE, f, 4, DEL, Msw, 5-26, a7 1/2fT, 1:27 3/5. B-Cobra Farm & MRJ Thoroughbreds (KY.). $150,000 ’18 FTKOCT; $120,000 ’18 KEESEP; $150,000 2019 OBSAPR.

Twirling Candy–Long Gone by Tapit; WENT, g, 4, WRD, Msw, 5-26, 1m, 1:37 1/5. B-Calumet Farm (KY.).

Uncle Mo–Claire’s Song by Unbridled’s Song; MO CLARE’S, f, 4, CBY, Msw, 5-25, 6f, 1:11 . B-Jim Fitzgerald & Katie Fitzgerald (VA.). $160,000 ’18 FTKOCT; $350,000 2019 FTMMAY.

Big Brown–My Three Girls by Eddington; SONG FOR EMMA, m, 5, FL, Msw, 5-26, 5 1/2f, 1:08 3/5. B-Golden Goose Enterprises (NY.).