North American Maiden Winners May 27

Taprize–Convey by Tale of the Cat; MUDDY BOOTS, f, 2, IND, Msw, 5-27, 5f, 1:01 . B-Herbert G Likens & Darlene Likens (IN.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Dialed In–Beware of the Bop (MSW$402,335), by Bop; HOPE HAS A NAME, f, 3, DEL, Msw, 5-26, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-James Sumter Carter (KY.). $24,000 ’18 FTMDEC.

Flashpoint–Good N Kozy by Pulpit; GOOD TIMES ROLLIN, g, 3, EVD, Mcl 5000, 5-27, 6f, 1:11 2/5. B-Don Umphries (LA.).

Ghostzapper–Un Blessed by Mineshaft; PRIME TIME PLAYER, c, 3, CD, Mcl 75000, 5-27, 1m, 1:36 4/5. B-Morgan’s Ford Farm & Adena Springs (VA.). $150,000 ’18 KEENOV; $430,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Chess Chief(G2$671,648).

Lea–Roundnroundwego by Elusive Quality; LEA ME ALONE, f, 3, MNR, Msw, 5-26, 6f, 1:14 4/5. B-H Steve Conboy DVM & Robert Courtney (KY.). $25,000 2020 OBSJAN.

Lewis Michael–Southern Luxury by Northern Afleet; CORY’S LUXURY, c, 3, EVD, Mcl 20000, 5-27, 5 1/2f, 1:06 3/5. B-Glenn Bernard & Howard Romero (LA.).

Limehouse–Hot and Bothered by A. P Jet; BOSS E BOOGS, g, 3, CT, Msw, 5-27, 4 1/2f, :53 . B-Tabitha M Brady (WV.).

Mineshaft–Claremont by Point Given; COAL SHAFT, f, 3, CD, Mcl 10000, 5-27, 1m, 1:37 2/5. B-Tracy Farmer (KY.). $75,000 ’19 KEESEP.

Parker’s Storm Cat–Pretty Witty by Sharp Humor; ORCADIAN STORM, g, 3, EMD, Mcl 25000, 5-27, 5f, :58 . B-Laurie Kallsen-George (WA.).

Peace and Justice–Dancing Sparks ($259,071), by Jump Start; LET PEACE PREVAIL, c, 3, PEN, Mcl 16000, 5-26, 6f, 1:12 2/5. B-Glenn E. Brok LLC (PA.).

Runhappy–Cookie Girl by Purge; ZEBRA CAKE, f, 3, BTP, Mcl 5000, 5-27, 6f, 1:12 . B-Mike Buckley, Meg Buckley & Tim Thornton (KY.). $200,000 ’19 KEESEP.

Sky Mesa–Oro Blanco by Hold for Gold; MAGICAL MESA, f, 3, PRX, Mcl 25000, 5-26, a7 1/2fT, 1:35 1/5. B-Everest Stables Inc. (MD.). *1/2 to V. I. P. Code(MSW$330,594).

War Front–Liscanna (IRE) (G3), by Sadler’s Wells; RIVER TIBER, c, 3, CD, Msw, 5-27, 5 1/2fT, 1:05 3/5. B-Mrs. E Stockwell (KY.). $500,000 ’19 KEESEP. *Full to Hit It a Bomb(G1$626,653) *Full to Brave Anna(G1).

We Miss Artie–Found My Lady by Talent Search; ARTIE’S LADY, c, 3, IND, Mcl 16000, 5-27, 6f, 1:12 3/5. B-Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (KY.).

Wicked Strong–Heavens Gold by Tribal Rule; MELLOW GOLD, f, 3, TDN, Mcl 5000, 5-27, 6f, 1:14 . B-Endeavor Farm (KY.). $5,000 ’19 FTKOCT.

Algorithms–Promise Me More by More Than Ready; MINNIEMOREPROMISES, f, 4, BTP, Mcl 5000, 5-27, 6f, 1:13 . B-Almar Farm LLC (KY.). $19,000 ’18 KEESEP.

Bind–Mandy’s Classic by Sky Classic; SPELLBINDING, f, 4, EVD, Msw, 5-26, a1mT, 1:38 3/5. B-Nathan C Granger (LA.). $7,000 ’18 ESLYRL.

Blueskiesnrainbows–Smooth Stride by Castledale (IRE); CECIL’S ANGEL, f, 4, IND, Msw, 5-27, 1mT, 1:41 2/5. B-Cecil O. Seaman (IN.).

Boisterous–Tribal Beauty by Tribal Rule; BEAUTIFUL BABE, f, 4, CBY, Mcl 5000, 5-26, 6 1/2f, 1:19 1/5. B-Michael Terry (CA.). $1,400 ’18 BESOCT.

Cross Traffic–Dancing Deer by Deerhound; DEER CROSSING, g, 4, EVD, Msw, 5-27, a1mT, 1:38 4/5. B-Circle H Farms (LA.). *1/2 to Alcanudance($300,977) *1/2 to Top Cat Boogie(MSW$448,745).

Medal Count–Ganton by Paddy O’Prado; NEWELL, g, 4, ASD, Msw, 5-26, 5f, :59 3/5. B-Haymarket Farm LLC (KY.). $20,000 ’18 KEESEP; $30,000 2019 KEEAPR.

Noble’s Promise–Beacon Inthe Night by Bob and John; NOBLE PRIZE, f, 4, IND, Msw, 5-27, 1m, 1:41 4/5. B-JIM PLEMMONS (IN.).

Paddy O’Prado–Hey There Cupcake by Prized; BAKER’S MAN, g, 4, IND, Msw, 5-26, 1mT, 1:40 1/5. B-Penny S. Lauer & Michael E. Lauer (IN.). *1/2 to Cake Pop(MSW$490,465).

Stephanoatsee–Tanivan ($392,410), by Wiseman’s Ferry; STEPHANOPOULOS, g, 4, CT, Mcl 5000, 5-27, 6 1/2f, 1:21 4/5. B-Barbara Rickline (PA.).

Super Saver–She’s On Parade by Fusaichi Pegasus; PARADE GRAND, g, 4, MNR, Mcl 4000, 5-26, 1m, 1:46 . B-Coffeepot Stable (KY.). $350,000 ’18 KEESEP.

Jump Start–Inthebeginning by Opening Verse; AMEN SYLVIA, m, 5, PEN, Msw, 5-26, 6f, 1:12 3/5. B-Lydee D. Shea (PA.).