North American Maiden Winners May 28

Carpe Diem–Waving by Street Cry (IRE); AQUITANIA ARRIVAL, c, 2, CD, Msw, 5-28, 5f, :58 1/5. B-Don Alberto Corporation (KY.). $10,000 ’20 KEESEP.

Danzing Candy–Love Winning by Tapizar; LOVE CANDY, c, 2, GG, Msw, 5-28, 5f, 1:00 4/5. B-Stuart Tsujimoto (CA.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Early Flyer–Gucci Brown by Big Brown; ITS A GEE THING, f, 2, LS, Msw, 5-28, 4 1/2f, :53 3/5. B-Ashley Hiller (TX.). $10,000 ’20 TEXSUM.

Grazen–Irish Winnie by Broken Vow; IRISH WAHINE, f, 2, GG, Msw, 5-28, 5f, :59 2/5. B-Moger Inc. & Neary Racing Inc. (CA.). *1/2 to Irish Heatwave(MSW$298,668).

Munnings–Burns Turn by Henny Hughes; PAINTERS N POETS, f, 2, BEL, Msw, 5-28, 5fT, :56 3/5. B-Sally Thomas & New Dawn Stable LLC (KY.). $87,000 ’20 FTKFEB; $80,000 ’20 KEESEP; $450,000 2021 OBSMAR.

Munnings–Northern Song by Animal Kingdom; MUNNY PENNY, f, 2, SA, Msw, 5-28, 4 1/2f, :52 2/5. B-Terry C. Lovingier (CA.).

Ride the Times–Buck a Bit by A Little Illegal; TIMED EVENT, c, 2, LS, Msw, 5-28, 4 1/2f, :53 . B-Jacquelyn J. Rich DVM & Gerald Rich (TX.). $10,000 ’20 TEXSUM. ***FIRST WINNER FOR SIRE

Uncaptured–Concert Country by Concerto; DEMURELY, f, 2, GP, Msw, 5-28, 5f, 1:00 1/5. B-Laurin Stable, Inc. (FL.).

Unified–She’s Behaving by Mineshaft; BEHAVE VIRGINIA, f, 2, CD, Msw, 5-28, 5 1/2f, 1:04 . B-Khalid Mishref Alkahtani (KY.). $30,000 ’19 KEENOV; $115,000 ’20 KEESEP. ***FIRST WINNER FOR SIRE

Custom for Carlos–Yes It’s Gold by Yes It’s True; TETHEREDTOTHETRUTH, f, 3, EVD, Mcl 5000, 5-28, 1m, 1:42 1/5. B-Dr. J. David Richardson (LA.). *1/2 to Lady Grantham(MSW$324,160).

Exaggerator–Classic Joy by Kitten’s Joy; EXALTED JOY, c, 3, SA, Mcl 50000, 5-28, 1m, 1:38 3/5. B-Sandra Sexton (KY.). $400,000 ’19 KEESEP.

Frosted–Izshelegal by Maria’s Mon; IZSHEFROSTED, f, 3, GP, Mcl 12500, 5-28, 6f, 1:12 3/5. B-3R3 Racing, LLC (KY.).

Fusaichi Pegasus–Class of Fifty Two by Badge of Silver; WINGS FOR ENO, g, 3, LS, Msw, 5-28, 5 1/2f, 1:06 4/5. B-Larry S. Huntsinger (TX.).

Gio Ponti–Winter’s Quest by Coronado’s Quest; PONTICELLO, g, 3, CT, Msw, 5-28, 6 1/2f, 1:22 4/5. B-Schiano Racing (WV.). *1/2 to Aripeka(MG1P$317,190).

Goldencents–Sister Pat by Munnings; BROTHER SATCHMO, c, 3, GP, Mcl 50000, 5-28, 5fT, :56 2/5. B-Ashley Elizabeth Castrenze (PA.). $11,000 ’19 FTKOCT; $30,000 2020 FTMTYO.

Haynesfield–Greatest Escape by Game Plan; THE GREAT HAYNES, f, 3, GG, Msw, 5-28, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-Premier Thoroughbreds LLC (CA.). $5,000 ’19 CTNAUG.

Jimmy Creed–Thundering Gale by Thunderello; THUNDERING CREED, f, 3, CD, Msw, 5-28, 5 1/2f, 1:03 4/5. B-C. Kidder & N. Cole (KY.). $14,000 ’19 KEEJAN.

My Pal Charlie–Materialist by Brahms; MY PAL MATTIE, g, 3, EVD, Msw, 5-28, a5fT, :58 1/5. B-Michele Rodriguez (LA.).

Nationhood–Brown by Demons Begone; NATIONHEART, g, 3, EMD, Msw, 5-27, 5 1/2f, 1:03 4/5. B-Mr. & Mrs. Frederick L. Pabst (WA.).

Paynter–Eagle Putt by Pioneering; LOVEMESOMEME, f, 3, CD, Msw, 5-28, 6f, 1:10 . B-Halleywood Farm LLC (KY.). $2,700 ’18 KEENOV; $8,200 ’19 KEESEP.

Smiling Tiger–Margie’s Minute by Hard Spun; SUGAR KISSES, f, 3, SA, Mcl 20000, 5-28, 1m, 1:40 1/5. B-Jerry Baker & Connie Baker (CA.).

Uncle Vinny–Suborbital by Action This Day; UNCLE ARMANDO, c, 3, GP, Mcl 25000, 5-28, 1mT, 1:35 4/5. B-Stonewall’s Prestige Stallions (FL.).

Union Rags–My McIntosh by Pulpit; MCRAGS, c, 3, AP, Msw, 5-28, 1 1/16m, 1:46 . B-Katierich Farms (KY.). $135,000 2020 OBSSPR. *1/2 to Parlor(G1P$574,068).

Animal Kingdom–Our Lesmis by Yes It’s True; LIFESPAN, g, 4, PIM, Mcl 16000, 5-28, 6f, 1:12 4/5. B-The Elkstone Group LLC (MD.).

Attila’s Storm–Ritzy Dame by Distorted Humor; RITZY STORM, f, 4, SRP, Mcl 10000, 5-28, 4 1/2f, :52 2/5. B-Fred Alexander (NM.). $62,000 ’18 RUIAUG. *1/2 to Ritzy Lass(SP$279,766).

Etesaal–Fly So True by Early Flyer; TRULY DANZIG, g, 4, LS, Msw, 5-28, 7 1/2fT, 1:31 . B-Carolyn R. Barnett (TX.). *1/2 to Sunlit Song(MSW$353,497).

Gervinho–Onida (IRE) by Noverre; KATLA, f, 4, SA, Mcl 20000, 5-28, 1m, 1:40 2/5. B-Brackpool Racing LLC (CA.).

Kitten’s Joy–Swift Sword by War Front; HAPPY THOUGHT, f, 4, GP, Mcl 35000, 5-28, 1 1/16mT, 1:42 2/5. B-Calumet Farm (KY.). $10,000 ’18 KEESEP.

Pollard’s Vision–Sixta by Stormin Fever; I C WELL, g, 4, HPO, Msw, 5-28, 6f, 1:15 . B-Center Hills Farm & Rendell Saddler (OK.).

Tale of the Cat–Majestique by Majestic Warrior; DETERMINED FURY, g, 4, BEL, Mcl 40000, 5-28, 6fT, 1:08 1/5. B-Millennium Farms (KY.). $75,000 ’17 KEENOV; $220,000 2019 OBSAPR.