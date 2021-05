North American Maiden Winners May 3

Keen Ice–Downton My Lady by Pioneerof the Nile; ICY STORM, c, 2, IND, Msw, 5-3, 5f, 1:00 4/5. B-Calumet Farm (KY.).

Can the Man–Broadway News by Forestry; BROADWAY FIRE, f, 3, LAD, Msw, 5-3, 6f, 1:11 1/5. B-Dream Walkin Farms Inc (KY.).

Constitution–Distinctlywildwood by With Distinction; THIRTEEN STRIPES, f, 3, IND, Msw, 5-3, 6f, 1:11 2/5. B-Lynn Jones & Kathy Jones & WinStar Farm, LLC (KY.). $30,000 ’19 KEESEP; $100,000 2020 OBSSPR.

Dialed In–Being Anna by Aldebaran; CLOUT CHASER, f, 3, PRX, Mcl 10000, 5-3, 7f, 1:27 1/5. B-Hare Forest Farm, LTD. (KY.). $13,000 ’19 FTKOCT; $27,000 2020 FTMTYO.

Laoban–Wicked Spin by Hard Spun; PAPI’S BABY GIRL, f, 3, FL, Msw, 5-3, 4 1/2f, :53 2/5. B-Sequel Thoroughbreds LLC & Lakland Farm (NY.). $6,000 2020 OBSSPR.

Mshawish–Lexington Pearl by Elusive Quality; BECCA’S WISH, f, 3, FL, Mcl 5000, 5-3, 4 1/2f, :53 4/5. B-Jose Luis Espinoza (KY.). $22,000 ’18 KEENOV; $37,000 ’19 FTKOCT; $45,000 2020 OBSSPR.

Quality Road–Exuberante (GB) by Galileo (IRE); SLICKED BACK, g, 3, IND, Msw, 5-3, 1m, 1:39 3/5. B-Bonne Chance Farm, LLC (KY.). $275,000 ’19 KEESEP.

Temple City–Morning Jewel by Awesome Again; SOONER THAN SOONER, g, 3, WRD, Mcl 7500, 5-3, 1m, 1:42 . B-Lou Neve (CA.). *1/2 to Chief of Staff($467,523).

First Defence–Top Model by Leo Castelli; DEFENCE MODEL, g, 4, IND, Mcl 10000, 5-3, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-Lake Shore Farm LLC (IN.). *1/2 to Elegant Model (MSW$299,662).

Medal Count–Quiet Success (G1P$292,414), by Successful Appeal; WHO IS JARETT, g, 4, FL, Mcl 7500, 5-3, 4 1/2f, :53 2/5. B-Spendthrift Farm, LLC (KY.). $90,000 2019 OBSAPR.

Pollard’s Vision–Seven Anns by Muldoon; SEVEN VISIONS, g, 4, WRD, Mcl 7500, 5-3, 6f, 1:14 3/5. B-Ken J. Graham (OK.).

Indian Ocean–Sociano’s Legacy by Sociano; INDIAN’S GETUPNGO, g, 5, FL, Mcl 5000, 5-3, 4 1/2f, :54 2/5. B-Mr. & Mrs. George F. Brown (MA.).