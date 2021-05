North American Maiden Winners May 30

Firing Line–Bent Missile by Golden Missile; CATALE, f, 2, PRM, Msw, 5-30, 2f, :22 2/5. B-Devin M. Cipperley (IA.). $1,700 ’20 IOWOCT.

Stay Thirsty–Discreet Dee by Discreet Cat; ROCK N RYE, c, 2, SA, Msw, 5-30, 4 1/2f, :52 2/5. B-Terry C. Lovingier (CA.). $52,000 ’20 FTCYRL.

Algorithms–Step Aside Boys by Quiet American; FERMAT, c, 3, PIM, Mcl 16000, 5-30, 1 1/16m, 1:47 4/5. B-Stella F. Thayer (KY.).

Archarcharch–Dawn Before Dawn by High Yield; DOUBLE DAWN, f, 3, FAN, Msw, 5-29, 6f, 1:12 4/5. B-Pillar Property Services Inc. (KY.).

Bradester–In Gold Blood by My Golden Song; POLICY LIMIT, g, 3, LS, Mcl 7500, 5-30, 6f, 1:13 4/5. B-Douglas Scharbauer (TX.). $7,500 ’19 TEXAUG.

Carpe Diem–Leo’s Pegasus by Fusaichi Pegasus; NO FOOLERY HERE, c, 3, SA, Msw, 5-29, 1 1/8mT, 1:47 4/5. B-Forging Oaks Farm, LLC (KY.). $40,000 ’19 KEESEP; $75,000 2020 OBSSPR.

Cinco Charlie–Bango Tango by Hold That Tiger; TANGO CINCO, f, 3, PRM, Mcl 5000, 5-30, 5 1/2f, 1:06 4/5. B-Dream Walkin Farms Inc (KY.).

Circumference (IRE)–Campionessa Dolce by Hard Spun; CIRCLEOFCHAMPIONS, c, 3, SA, Msw, 5-30, 1mT, 1:36 4/5. B-C Punch Ranch (CA.).

Congrats–Shylock’s Daughter by Star Dabbler; JEDEDIAH, f, 3, LS, Msw, 5-29, 1 1/16mT, 1:43 3/5. B-Stoneview Farm, Inc. & Craig D. Upham (KY.).

Constitution–Littlebitabling by Carson City; AMENDMENT NINETEEN, f, 3, BEL, Msw, 5-30, 1m, 1:37 2/5. B-Angie Gail Moore (MD.). $20,000 ’18 KEENOV.

Country Day–Dream Come True by Congrats; LOYAL LOUIE, c, 3, GP, Mcl 16000, 5-30, 5fT, :56 2/5. B-Mary K. Haire (FL.). $6,000 2020 OBSSUM.

Daredevil–Winona by Lemon Drop Kid; RENEGADE SUNSET, f, 3, LAD, Mcl 20000, 5-30, a1mT, 1:45 3/5. B-Sycamore Bark Thoroughbreds, LLC (KY.).

Decarchy–Atta Girl Alma by Atticus; PRINCESS ALMA, f, 3, GG, Mcl 20000, 5-29, 1 1/16mT, 1:47 1/5. B-Nat Rubinfeld & Alma Rubinfeld (CA.).

Distorted Humor–Harbor Mist (MSW$262,529), by Rockport Harbor; SEASCAPE, f, 3, CD, Mcl 50000, 5-30, 6 1/2f, 1:17 1/5. B-WinStar Farm, LLC (KY.).

Distorted Humor–Gold d’Oro by Medaglia d’Oro; A MERRY PRANKSTER, f, 3, MNR, Msw, 5-30, 5f, 1:00 1/5. B-Katierich Farms (KY.). *1/2 to Strike Power(G3$481,610).

Empire Maker–Starlight Tiara by More Than Ready; QUEEN BOURBON, f, 3, CD, Msw, 5-30, 1 1/8mT, 1:50 4/5. B-Gainesway Thoroughbreds Ltd. (KY.). $285,000 ’19 KEESEP.

Factum–Garrison’s Gun by Hazaam; FLORESITA, f, 3, MNR, Mcl 4000, 5-30, 6f, 1:15 . B-Raymond Frazier (FL.).

Firing Line–Applelicious by Flatter; MAINLINE, f, 3, LS, Msw, 5-30, 5fT, :57 . B-Arnold Zetcher LLC & Crestwood Farm (KY.). $55,000 ’18 KEENOV; $6,500 ’19 KEESEP.

Flashback–Inglorious Song by Broken Vow; TAPIT’S FLASHBACK, c, 3, BEL, Mcl 20000, 5-30, 1m, 1:39 2/5. B-Barak Farm & Dinos Thoroughbreds LLC (MD.). $20,000 ’18 KEENOV.

Flashback–P T’s Jewel by Prince T.; P T’S FLASH, g, 3, EVD, Mcl 10000, 5-29, 7f, 1:26 2/5. B-Danny M. Brown & Donna B. Brown (LA.).

Half Ours–Ladyzarbridge (MSW$437,714), by Zarbyev; OURPERFECTPRINCESS, f, 3, EVD, Msw, 5-29, 5f, :59 4/5. B-Chief One LLC (LA.).

Imagining–Parlez by French Deputy; BUZZHOUND, g, 3, CT, Msw, 5-29, 7f, 1:29 . B-Robert T. Manfuso & Katharine M. Voss (MD.). $25,000 ’19 FTMYRL. *1/2 to D C Dancer(MSW$346,642) *1/2 to International Star(MG2$1,247,529) *1/2 to No More Talk(SP$297,263).

Kitten’s Joy–Lucy Valentine by Langfuhr; KITTY’S QUEEN, f, 3, LS, Msw, 5-30, 7 1/2fT, 1:31 3/5. B-Craig B. Singer & Kenneth L. & Sarah K. Ramsey (TX.). $25,000 ’18 FTKNOV; $35,000 ’19 FTKOCT.

Liam’s Map–Dad’ssilverpitcher by Giant’s Causeway; GODS PROMISE, c, 3, GP, Mcl 25000, 5-30, 7f, 1:24 4/5. B-Rich Scelfo, Paul Morgano & SerendipityFarm (KY.). $37,000 ’18 KEENOV; $230,000 ’19 OBSOCT; $16,000 2020 OBSSUM.

Monterey Jazz–Hot Tug Tonni by Dome; CHROMATIC JAZZ, g, 3, SRP, Msw, 5-30, 4 1/2f, :53 4/5. B-Pam Allen (NM.).

Power Broker–Striking Example by Empire Maker; BIG POWER RED, g, 3, PRM, Mcl 10000, 5-30, 1m, 1:39 2/5. B-Calumet Farm (KY.). $6,500 ’19 KEESEP; $50,000 2020 OBSSUM.

Prospective–More Than Speed by More Than Ready; BABY YODA, g, 3, PIM, Mcl 10000, 5-30, 6f, 1:12 3/5. B-Kathleen Amaya, Alexandro Centofanti &Raffaele Centofanti (FL.).

Shackleford–Ready Set Dance by Ready’s Image; FIRECRACKER STAND, g, 3, PRM, Mcl 5000, 5-30, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-Dream Walkin Farms Inc (KY.).

Shakin It Up–Private Spanish by Spanish Steps; LA REINA DEL NORTE, f, 3, MNR, Msw, 5-30, 5f, 1:01 1/5. B-Moon’s Gate Farm, LLC (PA.).

Sky Mesa–Shirley She Can by Rock Hard Ten; SHE’SSKYSTHELIMIT, f, 3, CD, Mcl 20000, 5-30, 6 1/2f, 1:18 . B-Drew Litsch & Robbie Litsch (OK.).

Speed Limit–Glisten by Dixieland Band; SLOW, g, 3, EVD, Mcl 5000, 5-29, 1m, 1:41 3/5. B-Donny Burton, Angie Burton & Blanton &Perry LLC (LA.). $2,200 ’19 ESLYRL. *1/2 to Carmalley Chrome(MSW$318,820).

Speightster–Brown Eyes by Halo’s Image; DESPEIGHT ALL ODDS, f, 3, PIM, Mcl 25000, 5-30, 6f, 1:13 2/5. B-Troy Rankin (KY.). $15,000 2020 OBSSUM.

Street Boss–Indian Valley by Cherokee Run; NO OBLIGATION, g, 3, CD, Mcl 10000, 5-30, 7f, 1:24 1/5. B-Winchester Farm (KY.). $30,000 ’19 FTKJUL; $42,000 ’19 FTKOCT; $60,000 2020 OBSSPR; $40,000 2021 KEEJAN.

Tourist–Florence Idella by Montbrook; DORA PRINCELLA, f, 3, GP, Mcl 12500, 5-30, 1 1/16mT, 1:44 2/5. B-Carolyn Wilson (FL.).

Twirling Candy–Cover Up by Tapit; PROSPERA, f, 3, LS, Mcl 7500, 5-29, 5f, :59 . B-Wayne Lyster, Gray Lyster & Bryan Lyster (KY.). $4,700 ’18 KEENOV; $27,000 2020 TEXSUM.

Warrior’s Reward–Starship Made It by Concerto; EL WARD, g, 3, EVD, Mcl 5000, 5-29, 7f, 1:27 . B-Dream Walkin Farms Inc (KY.).

Big Drama–Missmollybygolly by Scat Daddy; DRAMA CHORUS, g, 4, CBY, Msw, 5-30, a1mT, 1:34 4/5. B-Pete Mattson (FL.).

Brother Derek–Hay Mr Jones by Smarty Jones; SUZIE Q SONDE, f, 4, CT, Mcl 12500, 5-29, 7f, 1:31 1/5. B-Joan Reynolds (WV.).

Flashpoint–Snow Delicious by Maria’s Mon; FLASHBURN, g, 4, EVD, Mcl 10000, 5-29, 5f, :59 3/5. B-Samuel R. David (LA.).

Forty Tales–Sleek by Bernardini; CAZILDA FORTYTALES, f, 4, BEL, Mcl 25000, 5-30, 6f, 1:12 1/5. B-Hidden Lake Farm LLC & Fred Rosen (NY.). $2,500 ’18 OBSOCT.

Graydar–Jazz Dancer by Dixieland Band; NOBLE ENDEAVOR, c, 4, MTH, Mcl 20000, 5-30, 5f, :59 . B-Milfer Farm Inc. (NY.). $20,000 ’18 FTNAUG; $140,000 2019 FTMMAY.

Ide–Disarona by Bowman’s Band; DISIDE, g, 4, LAD, Mcl 12500, 5-29, 1m 70y, 1:45 3/5. B-Gulf Haven Farms, LLC (LA.).

My Golden Song–Pretty N Fast Too by Silent Picture; MY BABY BLUE, f, 4, LS, Msw, 5-30, 6f, 1:12 2/5. B-Richard A. Mays DVM (TX.).

Road Ruler–Canyons Sister by Marte; CANYONS BOY, g, 4, FAN, Msw, 5-29, 6f, 1:12 . B-Larry Owens (IL.).

Seville (GER)–Terra Aqua by Cowboy Cal; BRIGHTWOOD, g, 4, PIM, Mcl 16000, 5-30, 1 1/16m, 1:49 . B-Virginia Wright, Mary Jones &Robin L. Graham (MD.).

Silver Wagon–Prophesize by Precocity; ALL CHROME, g, 4, SRP, Msw, 5-29, 6 1/2f, 1:19 2/5. B-Ben G. McDonald (NM.).

Square Eddie–Gypsy Friday by In Excess (IRE); MISS CAROUSEL, f, 4, SA, Msw, 5-30, 6 1/2fT, 1:17 . B-Reddam Racing, LLC & Edward Freeman (CA.).

Street Boss–Frankie’s Lady by Meadowlake; PINK POSSE, f, 4, GP, Mcl 16000, 5-30, 5fT, :56 3/5. B-H. Allen Poindexter (KY.). $170,000 2019 OBSMAR.

Declaration of War–Miss Laa di Da (GB) by Dr Fong; YANKEE DOODLE BOY, g, 5, GRM, Mcl 25000, 5-29, 2 1/8mT, 4:12 4/5. B-Magalen O. Bryant (KY.).

Despite the Odds–Foxie Freesia by Defrere; ODDSONDUSTYMILLER, m, 5, MTH, Msw, 5-30, 6f, 1:12 1/5. B-Nicholas Sacco & Joan Sacco (NJ.).

Kipling–Wandorous by Wando; CLEVER BOY, h, 5, FAN, Mcl 4000, 5-29, 1m, 1:43 2/5. B-Harmony Stable LLC (OK.).

Trappe Shot–Art of the Hunt by Lion Hearted; CAUGHT IN A TRAPPE, m, 5, SA, Mcl 20000, 5-30, 6 1/2f, 1:19 1/5. B-Mike C. Abraham (KY.). $25,000 ’17 KEESEP.