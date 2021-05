North American Maiden Winners May 5

Adios Charlie–Pretty Patsy by Gimmeawink; PATSY’S BIG GIRL, f, 3, BTP, Mcl 12500, 5-5, 1m, 1:40 4/5. B-Good Beginnings Farm (FL.).

Bellamy Road–McCarren Park by Posse; A HUGE CHECKPOINT, g, 3, FL, Msw, 5-5, 1m 40y, 1:45 1/5. B-ZBS Thoroughbreds (NY.).

Cinco Charlie–Smarty Mo by Smarty Jones; CHARLIE MO, g, 3, WRD, Mcl 7500, 5-5, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-James Jorgensen (OK.).

Corfu–Whatta Light by Colony Light; INDIGO LIGHT, f, 3, MNR, Msw, 5-4, 5f, 1:00 4/5. B-J D Farms (FL.).

Cryptolight–Cat Zone by Winthrop; DE BOLT LIGHT, f, 3, BTP, Msw, 5-5, 6f, 1:13 4/5. B-The Ronald E. DeWolf Trust (OH.).

First Dude–Max Speed by Omega Code; SPEEDY DUDETTE, f, 3, LAD, Msw, 5-5, 6f, 1:11 1/5. B-Bill Langford & Karen Keen (LA.).

Majestic City–Missteria by Dance With Ravens; MYSTERY STAR, f, 3, WRD, Mcl 7500, 5-5, 6f, 1:12 4/5. B-Clark O. Brewster (NY.).

Orb–I Love America by Quiet American; ORB OF THE BORO, g, 3, BTP, Msw, 5-5, 6f, 1:12 1/5. B-Forging Oaks, LLC (KY.). $23,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Love to Run (SP$340,754) *1/2 to American Sugar (G1P$269,094).

Palace Malice–Seattle Charlie by Indian Charlie; MARY JACK, f, 3, LAD, Mcl 5000, 5-5, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Cloyce C Clark (KY.).

Summer Front–Miss Holicong by First Samurai; PYLON, g, 3, PRX, Mcl 40000, 5-5, 1m 70y, 1:44 1/5. B-Frances M. Hartwell (PA.).

Tapiture–Aunt Els (G1P$387,378), by Consolidator; E Z TAPIT, g, 3, WRD, Mcl 15000, 5-5, 1m, 1:41 2/5. B-Moreau bloodstock int’l (KY.). $70,000 ’18 KEENOV; $125,000 ’19 FTSAUG; $17,000 2020 FTMTYO.

Tiznow–Startin Something (MSW$579,657), by Musical Dreamer; STRIKE ONE, g, 3, BTP, Msw, 5-5, 6f, 1:12 2/5. B-Blazing Meadows Farm LLC & WinStar Farm, LLC (OH.).

Awesome Again–Storm Now by Tiznow; BROADWAY JOE, g, 4, MNR, Mcl 4000, 5-4, 6f, 1:14 4/5. B-Chester Broman & Mary R. Broman (NY.).

First Samurai–Running Clear by Cryptoclearance; FLYING SAMURAI, g, 4, IND, Msw, 5-5, 7 1/2fT, 1:34 2/5. B-Steve Maril (IN.).

Temple City–Light Shine by Tapit; TAPIT’S TEMPLE, g, 4, LAD, Mcl 5000, 5-4, 5 1/2f, 1:07 1/5. B-Spendthrift Farm, LLC (KY.). *1/2 to King Jack (G2$271,400).