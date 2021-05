North American Maiden Winners May 6

Adios Charlie–Abbeville by Summer Bird; ARROW SHAPE, f, 2, GP, Mcl 50000, 5-6, 4 1/2f, :51 4/5. B-MIDWEST THOROUGHBREDS INC (FL.).

Rousing Sermon–Lady Railrider (MSW$603,041), by Ride the Rails; LADY’S SERMON, f, 2, GG, Msw, 5-6, 4 1/2f, :54 1/5. B-Mr. & Mrs. Larry D. Williams (CA.). *1/2 to Pulpit Rider(MSW$465,177).

Awesome Patriot–Love Contract by Consolidator; BELLA SOFIA, f, 3, BEL, Msw, 5-6, 6f, 1:09 3/5. B-Two Tone Farms (KY.). $20,000 2020 OBSSUM.

Bodemeister–Figureta (ARG) by The Leopard; BOLD FIGURE, f, 3, IND, Mcl 16000, 5-6, 6f, 1:11 2/5. B-Clearsky Farms (KY.). $3,000 ’19 KEESEP.

Carpe Diem–Kids Tuition by Malibu Moon; KIDYOUNOT, c, 3, PIM, Mcl 25000, 5-6, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-C Biscuit Racing and Smart Angle, LLP (NY.).

Maclean’s Music–Jugni by Colonel John; MACKENZIE’S MUSIC, f, 3, CT, Msw, 5-6, 4 1/2f, :53 4/5. B-Coleswood Farm, Inc. (WV.).

Majesticperfection–Laurenmychanelgirl by Afleet Alex; RIDING ON A WINNER, f, 3, BEL, Mcl 20000, 5-6, 6f, 1:12 3/5. B-VinLaur Racing Stable, LLC (KY.).

Mizzen Mast–Shezasmittenkitten by Catienus; MIZZEN ASH, f, 3, IND, Msw, 5-6, 7 1/2fT, 1:33 2/5. B-Captain Jack Racing Stable (IN.).

Paynter–Grace Happens by Aptitude; SOLEMN OATH, f, 3, CD, Mcl 10000, 5-6, 1 1/16m, 1:45 3/5. B-Briland Farm, Robert Mitchell &Stacy Mitchell (KY.).

Secret Circle–B B Sea by Big Brown; ELLE’SBIGSEACRET, g, 3, BTP, Mcl 7500, 5-6, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Brian Freking & Andy Kohler (KY.).

Shackleford–Lovely Steps by Gone West; KHAKI JACK, c, 3, LS, Msw, 5-6, 5fT, :57 2/5. B-BG B/S (KY.). $22,000 ’18 KEENOV.

Street Sense–Forever Loyal by Malibu Moon; GIGI B., f, 3, CD, Mcl 50000, 5-6, 1m, 1:37 3/5. B-Ashview Farm & Colts Neck Stables (KY.). $190,000 ’19 KEESEP.

Tapit–Indian Run by Indian Charlie; SONETTA, f, 3, PIM, Msw, 5-6, 6f, 1:12 1/5. B-Winchell Thoroughbreds LLC (KY.). $185,000 ’19 KEESEP.

The Factor–Fleetheart by Northern Afleet; TINDER DATE, f, 3, PEN, Mcl 12500, 5-5, 6f, 1:12 3/5. B-Dr. S. Mark Rayburg, Inc. (PA.). $40,000 ’19 FTMYRL; $26,000 2020 FTMWIN.

Tidal Volume–Very Unnecessary by West Acre; SCOOBY DREW, g, 3, BTP, Msw, 5-6, 6f, 1:12 4/5. B-Hal Snowden Jr. (OH.).

Uncaptured–Ameliaswildkitty by Cowtown Cat; UNCAPTURED HEART, f, 3, GP, Mcl 50000, 5-6, 5fT, :57 . B-Jill Imperio, Pamela Weidel & Red OakStable (FL.).

Uncaptured–Hello Rosie by Yes It’s True; UNLONELY, g, 3, GP, Mcl 16000, 5-6, 5fT, :56 2/5. B-Marion G. Montanari (FL.). $22,000 2020 OBSMAR. *Full to Miss Auramet(MSW$371,090).

Empire Maker–Goldena Podkove by War Pass; ENCHANTED EMPIRE, g, 4, LAD, Mcl 12500, 5-5, 1m 70y, 1:47 2/5. B-Whisper Hill Farm LLC (KY.). $190,000 ’18 KEESEP.

Midshipman–Leva Mae by Emancipator; FLANK SPEED, g, 4, PEN, Msw, 5-5, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Susan S. Cooney (MD.).

Zoffany (IRE)–Cable by Dynaformer; ROYALE, g, 4, BEL, Msw, 5-6, 1 3/8mT, 2:19 1/5. B-Athens Woods, LLC (KY.). $75,000 ’18 KEESEP.

Majesticperfection–Cara Sorella by Brother Derek; BROTHER AARON, h, 5, CD, Mcl 10000, 5-6, 6f, 1:10 . B-Brereton C. Jones (KY.). $85,000 ’17 KEESEP.

Midas Touch (GB)–De la Crem by Island Storm; TOUCH OF BLESSING, m, 5, IND, Mcl 10000, 5-6, 1m, 1:42 4/5. B-Arven P. Holden & Jay J. Holden (IN.).

Congaree–Run Tin Tin by Proud Citizen; STRAITOUTA CONGTIN, g, 6, PEN, Mcl 7500, 5-5, 5 1/2f, 1:06 4/5. B-Victor George Bahna (NY.).