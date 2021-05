North American Maiden Winners May 7

Classic Empire–Pi Bella by Pioneering; OLD TOWN ROAD, c, 2, CD, Mcl 50000, 5-7, 4 1/2f, :52 3/5. B-Buck Pond Farm, Inc. (KY.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Gormley–Zulia by Henny Hughes; GUAJIRA, f, 2, CD, Mcl 50000, 5-7, 4 1/2f, :52 2/5. B-Dr. Oscar Benavides (KY.). $3,000 ’20 KEESEP.

Outwork–Spa Creek (SP$368,291), by Smoke Glacken; AT THE SPA, f, 2, SA, Msw, 5-7, 4 1/2f, :52 2/5. B-Terry C. Lovingier (CA.).

Bernardini–Street Story (G2$507,430), by Street Cry (IRE); PRESCIENT, f, 3, LS, Msw, 5-7, 1m, 1:40 4/5. B-Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC (KY.).

Cameo Appearance–Meg’s Answer by West Acre; FINNLEYS ENCORE, f, 3, EVD, Mcl 10000, 5-6, 5f, :59 . B-Steven P Miller (LA.).

Court Vision–Whata Friend by My Friend Max; FRIENDOFTHECOURT, c, 3, EVD, Mcl 10000, 5-6, 5f, :58 4/5. B-I. Lee Lange & John Bassett (LA.). $12,000 2020 ESLYRL.

Daredevil–Sheer Joy by Gilded Time; SHEER DEVIL, f, 3, LS, Mcl 20000, 5-6, 6f, 1:10 4/5. B-Julie Rini & Victor Zambrano (KY.). $20,000 ’19 KEESEP.

English Channel–Pepper Bay by Bop; POLITICAL DECISION, g, 3, CT, Msw, 5-6, 6 1/2f, 1:23 . B-S. Bruce Smart Jr. (MD.). $8,000 ’18 FTMDEC.

Firing Line–Caribbean Candy by Exclusive Quality; JILL BABE, f, 3, BTP, Msw, 5-7, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-Dr. Karla Renae Stephen (KY.).

Freud–Just Say Hey by Rockport Harbor; SPORT MODEL, f, 3, BEL, Mcl 40000, 5-7, 6fT, 1:10 1/5. B-Mr. & Mrs. .James P. Curran & Dr. & Mrs. John McDermott (NY.). $70,000 ’18 FTNOCT; $100,000 ’19 FTNAUG.

Honor Code–Distorted Champ by Distorted Humor; STAGECOACH MARY, f, 3, CD, Mcl 20000, 5-7, 6f, 1:11 . B-Eduardo Vargas (KY.). $20,000 ’19 KEESEP.

Laoban–Lady Daphne by Harlan’s Holiday; PROPER GRAMMAR, f, 3, BEL, Mcl 40000, 5-7, 6fT, 1:10 3/5. B-McMahon of Saratoga Thoroughbreds, LLC & Spruce Lane Farm (NY.). $50,000 2020 FTMTYO.

Lemon Drop Kid–Criminologist (MG3$554,313), by Maria’s Mon; CHARGES DROPPED, f, 3, GP, Msw, 5-7, 1 1/16mT, 1:41 1/5. B-Brushy Hill, LLC (KY.). $125,000 ’18 FTKNOV. *Full to Inspector Lynley (MG3$692,799).

Limehouse–Via Aurelia by Marquetry; GITANE, f, 3, CT, Msw, 5-6, 4 1/2f, :53 4/5. B-Germania Farm (WV.).

Lookin At Lucky–Oceanic Queen by Invasor (ARG); SIREN’S LUCKY SONG, f, 3, GP, Mcl 25000, 5-7, 6 1/2f, 1:18 1/5. B-Martin J Keogh & Tanya Johnson (KY.). $16,500 ’18 KEENOV; $9,000 ’19 KEESEP; $9,000 2020 OBSSUM.

Super Saver–Greyciousness by Miswaki; SCOTTSDALE, g, 3, PIM, Mcl 10000, 5-7, 6f, 1:13 2/5. B-SF Bloodstock & Eric Buckley (KY.). $82,000 ’19 KEESEP; $120,000 2020 OBSSPR. *1/2 to The Factor (MG1$922,180).

Too Much Bling–Sophisticated Gal by Officer; SHE’S AN ANGEL, f, 3, LS, Mcl 7500, 5-6, 6f, 1:13 2/5. B-Danele Durham (TX.).

Wicked Strong–To My Delight by Cape Town; DELIGHTFULLYWICKED, c, 3, CD, Mcl 10000, 5-7, 1 1/16m, 1:46 . B-Kathie Maybee (KY.). $9,000 ’19 FTKOCT. *1/2 to Honey Delight (champion in Ecuador).

Will Take Charge–Storminthegarden by Stormy Atlantic; STORM CHARGING, f, 3, BTP, Msw, 5-7, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Kaz Hill Farm (NY.).

Windsor Castle–Ample Opportunity by Belong to Me; TOWERING CHANCE, g, 3, CT, Msw, 5-6, 4 1/2f, :53 4/5. B-Francis Daniel III (WV.).

Curlin–Figarie by Bernardini; WINTER POOL, g, 4, CD, Mcl 50000, 5-7, 1m, 1:35 4/5. B-Dream with Me Stables, Inc. (KY.). $10,000 2020 KEENOV.

Dialed In–Dishtown by Forestry; CALL DISH, f, 4, LS, Msw, 5-7, 5fT, :57 1/5. B-Dream Walkin Farms Inc (KY.).

Harborage–Dixie Devil by Devil’s Cry; LUCKY HARBORAGE, f, 4, EVD, Mcl 5000, 5-6, 1m, 1:42 2/5. B-Royal B. Kraft Sr. (LA.).

Into Mischief–Cut Class Trip by Trippi; RISK PROFILE, g, 4, BEL, Msw, 5-7, 6f, 1:10 1/5. B-Coteau Grove Farms (KY.). $260,000 ’17 KEENOV.

Palace–Starship Angel (MSW$258,042), by Running Stag; QUEEN’S PALACE, g, 4, BTP, Mcl 5000, 5-7, 6f, 1:11 4/5. B-Spendthrift Farm, LLC (KY.).