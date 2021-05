North American Maiden Winners May 8

Honor Code–Miss Derek by Brother Derek; CASEYS MEMORY, c, 2, LS, Msw, 5-8, 4 1/2f, :53 2/5. B-Notch Hill Farm, Wolverton MountainFarm & W. S. Farish (KY.). $70,000 ’19 KEENOV; $32,000 ’20 KEESEP.

Stanford–Light Up the Sky by Speightstown; HEAVEN SHINES, c, 2, GG, Msw, 5-7, 4 1/2f, :53 2/5. B-Tommy Town Thoroughbreds, LLC (CA.).

Alternation–Wyn Jym by Proud Citizen; ALTERED SHOT, f, 3, CD, Msw, 5-8, 6 1/2f, 1:16 2/5. B-Marianne Stribling (KY.). $14,000 ’18 KEENOV; $28,000 ’19 FTKOCT.

American Pharoah–Soothing Touch by Touch Gold; AMERICAN PATROL, c, 3, PIM, Msw, 5-7, 6f, 1:11 4/5. B-Juddmonte Farms Inc. (KY.). $60,000 2021 KEEJAN. *1/2 to Emollient (MG1$1,350,400) *1/2 to Hofburg (SW$554,300).

Awesome Indian–Roxyana by Sky Mesa; AWESOME STORM, g, 3, SRP, Msw, 5-8, 4 1/2f, :52 3/5. B-Jay L Taylor & Paulette Taylor (NM.). $15,000 ’19 RUIAUG.

Curlin–Original Script (MSW$363,628), by Malibu Moon; THIRD DRAFT, f, 3, BEL, Msw, 5-8, 1 1/16mT, 1:42 1/5. B-Chiefswood Stables Limited (ON.). *1/2 to Bold Script (champion in Canada, $424,010).

Decarchy–Forest Sprite by Forestry; ARKADIAN FOREST, g, 3, GG, Mcl 8000, 5-7, 5f, :58 2/5. B-Fred Bottino (CA.). $2,000 ’19 CTNAUG.

Distorted Humor–Voyelle by Broken Vow; THE BEST DISTANCE, c, 3, GP, Msw, 5-8, a7 1/2fT, 1:30 . B-Fred W. Hertrich lll & John D. Fielding (KY.). $21,000 ’19 KEESEP.

Dubawi (IRE)–Florentina (AUS) (G3), by Redoute’s Choice (AUS); IN ITALIAN (GB), f, 3, BEL, Msw, 5-8, 1 1/16mT, 1:42 3/5. B-Fairway Thoroughbreds (GB.). 475,000gns ’19 TATOCT.

Effinex–Loving Lorri by Tale of the Cat; SWEETER, f, 3, BEL, Mcl 25000, 5-8, 6 1/2f, 1:20 . B-CR Thoroughbreds (NY.).

Freud–Bold Child by Flatter; THUNDERBIRD CAFE, c, 3, BEL, Msw, 5-8, 6fT, 1:09 2/5. B-Jerold Zaro (NY.). *1/2 to Blindwillie McTell (MSW$301,667).

High Cotton–Perfect Biscuit by Political Force; STARSHIP MISHKA, f, 3, GP, Mcl 16000, 5-8, 1mT, 1:37 . B-Arthur Mergenhagen (FL.).

Jess’s Dream–Devious Maddy by Forest Danger; MADDY’S DREAM, c, 3, GP, Msw, 5-8, 6f, 1:10 4/5. B-Capi Racing Stable (FL.).

Kantharos–Holders Season by Speightstown; SEASON TO REMEMBER, f, 3, SA, Mcl 20000, 5-8, 6f, 1:12 4/5. B-Nathan McCauley (KY.).

Macho Uno–Katie’s Ten by Rock Hard Ten; BIG ONE, g, 3, LS, Msw, 5-8, 6 1/2f, 1:18 3/5. B-Rebel Stables, LLC (TX.).

Midshipman–Love Locket by Thunder Gulch; HALEYS SAILOR, c, 3, LAD, Msw, 5-8, a7 1/2fT, 1:36 2/5. B-Dream Walkin Farms Inc (KY.). *1/2 to Ghost Locket (MSW$405,172).

Moro Tap–Empressive Humor by Distorted Humor; EMPRESSIVE TAP, f, 3, LAD, Mcl 12500, 5-8, 5f, :59 1/5. B-Jerry Durant (MD.). $5,500 2020 TEXSUM.

Northern Afleet–Trill by Bernstein; BIKER TIM, g, 3, PRM, Mcl 7500, 5-7, 5f, 1:00 . B-Dream Walkin Farms Inc (KY.).

Not Bourbon–Misty Town by Jersey Town; REINE SECRET, f, 3, PIM, Mcl 10000, 5-8, 6f, 1:14 . B-Charles Fipke (KY.). $4,000 ’19 FTKOCT.

Star Guitar–Sugar Creek Girl by Parade Ground; SUGARLAND EXPRESS, c, 3, EVD, Mcl 20000, 5-7, 5fT, :59 . B-Wayne K Love (LA.).

Tapizar–Pacific Sky by Stormy Atlantic; LADY ELIANA, f, 3, LS, Mcl 7500, 5-8, 1m, 1:43 4/5. B-Sanford R. Robertson (KY.). $27,000 ’18 KEENOV.

Tonalist–Town Flirt by Speightstown; RIGHT TONE, c, 3, LS, Msw, 5-7, 7f, 1:23 3/5. B-Katierich Farms (KY.). $80,000 2020 OBSSPR.

Tourist–Cinque Bella by Full Mandate; MASKED MANDATE, f, 3, LAD, Mcl 12500, 5-8, a1mT, 1:44 3/5. B-Rodrigo Cunha (KY.). $20,000 2020 OBSSUM.

Uncle Lino–Summer Time Ranger by U S Ranger; TEXAS TUDY, f, 3, PEN, Mcl 7500, 5-7, 6f, 1:14 . B-Harmony Hill Stables LLC (PA.).

Vancouver (AUS)–Box Office Queen by Pulpit; CHASINGSERENDIPITY, f, 3, GG, Mcl 20000, 5-8, 1mT, 1:37 3/5. B-Highfield Investment Group Inc (KY.).

Windsor Castle–Caller What U Want by Caller I. D.; NOID, g, 3, CT, Msw, 5-7, 6 1/2f, 1:21 . B-Leslie Cromer (WV.).

Woke Up Dreamin–Danceinthestreets by Citidancer; JAYSKER, g, 3, PRM, Mcl 15000, 5-7, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Madison County Thoroughbred (IA.). $5,000 ’19 IOWSEP. *1/2 to Rallydownthealley ($271,208).

Country Day–Dixie’s Sandals by Dixieland Band; MUCHACHA, f, 4, CD, Mcl 50000, 5-8, 6f, 1:10 2/5. B-Barbara Minshall & Bruce Lunsford (ON.).

Curlin–Antonia Autumn by Bernstein; CURLY WURLY, f, 4, CD, Msw, 5-8, 1 1/8mT, 1:50 2/5. B-Castleton Lyons (KY.).

Mt Waverly–Windumoni by Dumaani; WAVE’NDUMONI, g, 4, AP, Msw, 5-8, 6f, 1:12 1/5. B-Patti Macari (IL.).

Orientate–Girl in Uniform by Cape Canaveral; RICA CHICA, f, 4, PIM, Mcl 16000, 5-8, 5f, :59 4/5. B-Cynthia K. Rickman (MD.).

Palace–Sakakawea (MSW$371,850), by Rossini; TOUSSAINT, g, 4, PRM, Msw, 5-7, 6f, 1:13 3/5. B-Black Oak Farm (IA.).

Run Away and Hide–G Mom by Dynaformer; RUNAWAY MOM, f, 4, CD, Mcl 30000, 5-8, 1 1/16mT, 1:44 2/5. B-Lucky Seven Stable (KY.).

Tonalist–Spyin Feelin by Speightstown; TONE FEELIN, g, 4, GP, Mcl 12500, 5-8, 1m, 1:38 2/5. B-Jim Hill & Susan Hill (KY.).

War Eagle–Music Connection by Danzig Connection; WAR ROGUE, g, 4, LAD, Mcl 5000, 5-8, 6 1/2f, 1:20 3/5. B-Phyllis Presswood (LA.).

Your Abc’s–Annapolis Harbor by Rockport Harbor; FIFTY GRAY SHADES, f, 4, CT, Msw, 5-7, 4 1/2f, :54 4/5. B-Drew Stolipher (WV.).

Curlin–Eden’s Storm by Stormy Atlantic; FAY DAN, g, 5, CD, Mcl 30000, 5-8, 1m, 1:36 . B-Twin Hopes Farm, LLC (KY.). $325,000 ’16 KEENOV; $400,000 ’17 FTKOCT.

Justin Phillip–Perfectly Smart by Perfect Soul (IRE); PHILOSOPHER, g, 5, HPO, Msw, 5-7, 1m, 1:43 3/5. B-High Point Bloodstock (IA.). $15,000 ’17 IOWOCT.

Stormin Fever–Throne Seeker by Deputy Commander; STARSHIP SKY, m, 5, SA, Mcl 20000, 5-7, 1m, 1:39 1/5. B-Shanderella Stables & Mark Cohen (CA.). $4,000 2018 BESJAN.