North American Maiden Winners May 9

Gun Runner–Red House by Tapit; RED RUN, c, 2, CD, Msw, 5-9, 5f, :59 1/5. B-Winchell Thoroughbreds LLC (KY.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

National Defense (GB)–Thames Pageant (GB) by Dansili (GB); TWILIGHT GLEAMING (IRE), f, 2, BEL, Msw, 5-9, 5fT, :56 2/5. B-Pier House Stud (IRE.). 75,000EUR ’20 GOFORB. ***FIRST U.S. WINNER FOR SIRE

Not This Time–Lucky’stormwarning by Lookin At Lucky; LUCCI, c, 2, BEL, Msw, 5-9, 5fT, :56 4/5. B-Springhouse Farm & Ben McElroy (KY.). $290,000 ’20 FTYRLS.

Street Boss–Cool Jazz by Henny Hughes; STREET ART, c, 2, SA, Msw, 5-9, 4 1/2f, :52 . B-Steve Wilson (KY.). $37,000 ’20 FTKOCT.

Bahamian Squall–Yes Its Factual by Yes It’s True; FACTS ONLY, f, 3, GP, Mcl 12500, 5-9, 1m, 1:38 4/5. B-NTS Stable, Inc. (FL.).

Declaration of War–Celestial Storm (IRE) by Galileo (IRE); GLITTERARY, f, 3, AP, Msw, 5-9, 1mT, 1:38 3/5. B-Highfield Farm (KY.). $7,000 ’19 KEESEP.

Doctor Chit–Sazerac Song by Phone Trick; DIDI MCCURDY, f, 3, PRM, Mcl 7500, 5-8, 5f, 1:00 . B-Dream Walkin Farms Inc (OK.).

First Dude–Gold Binder by Notebook; FIRST GOLD, f, 3, GP, Mcl 16000, 5-9, 1mT, 1:37 1/5. B-Shade Tree Thoroughbreds Inc. (FL.).

Flat Out–Where’s Wanda by Straight Line; SHE’S WANDAFUL, f, 3, AP, Mcl 35000, 5-9, 6f, 1:13 . B-Morrie Waud (KY.).

Flintshire (GB)–Elusive Rumour by Elusive Quality; RUNAWAY RUMOUR, f, 3, BEL, Msw, 5-9, 6fT, 1:09 3/5. B-Lawrence Goichman (NY.). *1/2 to Myhartblongstodady(MSW$341,716).

Flintshire (GB)–Faraway Flower by Distant View; FLOWERS FOR K K, f, 3, LS, Msw, 5-9, 7 1/2fT, 1:31 1/5. B-Lannister Holdings & Glidawn Stud (KY.). $32,000 ’19 KEEJAN; $40,000 ’19 KEESEP.

Footstepsinthesand (GB)–Amazing Krisken by Kris S.; SHORE BREAK (IRE), f, 3, GG, Msw, 5-9, 1 1/16mT, 1:45 . B-Churchtown House Stud (IRE.). 200,000EUR ’19 GOFORB. *1/2 to Sub Rose (IRE)(G3).

Frosted–Rehocracy by Adhocracy; MACRON, c, 3, CD, Msw, 5-9, 6 1/2f, 1:16 . B-Nursery Place, Donaldson & Broadbent (KY.). $210,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Egg Drop(G1$534,020).

Into Mischief–Silk Route by Empire Maker; SILK TRADE, c, 3, PRM, Msw, 5-9, 6f, 1:11 1/5. B-Juddmonte Farms Inc. (KY.). *Full to South Sea($278,818).

Norumbega–Harbor Cruise by Boston Harbor; HARBOR CROSSING, c, 3, PIM, Mcl 16000, 5-9, 6f, 1:12 2/5. B-Mark Reid (PA.).

Not This Time–Belle’s Finale by Ghostzapper; TIME IS YOURS, c, 3, PRM, Msw, 5-9, 6f, 1:12 . B-Ramspring Farm (KY.). $130,000 ’19 FTSAUG.

Roger That–Madam Maggie by My Friend Max; GIRL IN BLACK, f, 3, EVD, Msw, 5-8, 5f, :59 2/5. B-Israel Flores Horses LLC (LA.).

Tapiture–Lazulite by Harlan’s Holiday; LITTLE DUDE, c, 3, GP, Mcl 12500, 5-9, 6f, 1:12 1/5. B-Robert Clements & Irene Clements (KY.). $5,000 ’19 KEESEP; $8,500 2020 OBSSUM.

Tonalist–Traffic Blimp by Medaglia d’Oro; ALLWORTHY, f, 3, GP, Msw, 5-9, 1m, 1:35 3/5. B-R. S. Evans (KY.). $3,000 ’19 FTKOCT.

Vancouver (AUS)–Tela by Smart Strike; STRAIGHT UP GUY, g, 3, GP, Mcl 35000, 5-9, 1mT, 1:35 4/5. B-Popatop, LLC (KY.). $25,000 ’19 KEESEP; $11,000 2020 FTMTYO.

Verrazano–Tiz Ro by Hard Spun; SKYRO, g, 3, CD, Mcl 50000, 5-9, 6f, 1:09 2/5. B-Rajendra Maharajh (KY.).

Candy Ride (ARG)–Tempers Flair by Smart Strike; SMART RIDE, c, 4, MNR, Msw, 5-9, 5f, 1:00 4/5. B-Hill ‘n’ Dale Equine Holdings, Inc. (KY.). $725,000 ’18 KEESEP; $14,000 2020 KEENOV. *1/2 to Cowan(G2P$365,877).

Clubhouse Ride–No Peso No Dance by Emerald Jig; KEEP DANCING, f, 4, SA, Msw, 5-9, 1 1/8mT, 1:50 4/5. B-David McGlothlin (CA.). *1/2 to Lucky J Lane($368,981).

Commissioner–Red Brunette by Exclusive Quality; RASMALAI, f, 4, GP, Mcl 35000, 5-9, 5fT, :57 2/5. B-Burleson Farms & Arlan Bloodstock (KY.). $25,000 ’18 FTKOCT.

Danza–Papa’s Kara by High Yield; PAPA’S SECRET, f, 4, PRM, Mcl 10000, 5-9, 5f, 1:01 2/5. B-Dave McShane & Don Frazier (IA.).

Mr. Big–Gracie Grace by Sea of Secrets; BIG PASSION, f, 4, SA, Mcl 20000, 5-8, 6f, 1:11 3/5. B-O C West Coast Stables (CA.).

Mr. Talley–Golden Slipper by Curandero; TALLEY THE MONEY, g, 4, LS, Mcl 7500, 5-9, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-Elaine Clee (TX.).

Paddy O’Prado–Startsprednthenews by Mineshaft; MT. TAYLOR, g, 4, SRP, Msw, 5-9, 7f, 1:25 4/5. B-JayArDee Stables (KY.).

Paynter–Red Cognac by Hennessy; MOTOWN MAMMA, f, 4, SRP, Msw, 5-8, 4 1/2f, :51 2/5. B-Zayat Stables, LLC (KY.). $1,000 ’18 KEEJAN.

Real Estate–Miss Bess by Van Nistelrooy; WESTBURY ESTATES, g, 4, CT, Msw, 5-8, 7f, 1:28 1/5. B-Lauren Norton (WV.).

Rebel Alliance–Expert Jennie by Cindago; JEDI JENNIE, f, 4, SRP, Mcl 5000, 5-9, 4 1/2f, :53 3/5. B-Brian Keith Bentley (NM.).

What Now–Country Soul by Friends Lake; WHAT NOW MY LOVE, f, 4, PRM, Msw, 5-9, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Robin Lee Spencer (IA.).

K One King–Surround Sound by Include; MOLLY BOLTS, m, 5, CT, Mcl 5000, 5-8, 7f, 1:30 . B-Gunpowder Farms LLC (KY.).

Morning Line–Whirl by Curlin; LIL RESPECT, m, 5, LS, Mcl 7500, 5-8, 5f, 1:00 1/5. B-Evergreen Thoroughbreds Inc. (VA.). $80,000 ’17 FTKJUL; $29,000 ’17 FTMWIN; $40,000 2018 FTMMAY.

New Year’s Day–Lan Kwai Fong (AUS) (G3), by Bluebird; MAJESTIC DAY, g, 5, AP, Mcl 6250, 5-9, 1 1/16m, 1:47 3/5. B-Dr. Bernard Vertuca & Tammy Barnes (KY.). $65,000 ’17 FTKJUL; $8,000 ’17 KEEJAN.

Northern Causeway–Mia Luccia by Swiss Yodeler; MIA SOLINA, m, 5, GG, Mcl 5000, 5-9, 1m, 1:40 4/5. B-Rozamund Barclay (CA.).

Street Boss–October Tempest by Theatrical (IRE); ON EASY STREET, h, 5, SA, Mcl 50000, 5-8, 1mT, 1:35 2/5. B-Brandywine Farm & Jim & PamRobinson (KY.). $15,000 ’17 KEESEP.

Added Edge–Four Karats by Diamond; ONE BAD DUDE, g, 6, PRM, Mcl 10000, 5-9, 5f, 1:00 2/5. B-Dave McShane & Don Frazier (IA.).

English Channel–Daddy’s Favorite by Favorite Trick; ISMUSBEMYLUCKYDAY, g, 8, WIL, Mcl 15000, 5-8, 2 1/4mT, 4:52 3/5. B-Christopher Kuhn (VA.).

Harlan’s Holiday–Deities Day by Buddha; HOLIDAY MOUSSE, g, 8, WIL, Msw, 5-8, 3mT, 6:06 3/5. B-Big C Farm (FL.). $185,000 2015 OBSAPR.