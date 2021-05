North American Non-Graded Stakes Results May 10

MICHAEL F. ROWLAND MEMORIAL H., TDN, $75,000, 3YO/UP, 6F, 5-10.

2—

BUCKEYE BULLET, g, 8, Dark Kestrel–Buckler, by Concerto. O-Ruberto Racing Stable, Inc, B-Mr & Mrs Louis V Ruberto Jr (OH), T-Louis V. Ruberto, Jr., J-Erik Barbaran, $45,000.

4—

Midnight Mikey, g, 6, Dark Kestrel–Buckler, by Concerto. O-Ruberto Racing Stable, Inc, B-Mr & Mrs Louis V Ruberto Jr (OH), $15,000.

9—

Mobil Solution, g, 6, Mobil–Perfect Solution, by Seeking the Gold. O-Danielle Agnello, B-Mapleton Thoroughbred Farm (OH), $7,500.

Also Ran: Big Al’s Express, Firsthand Justice, Pat’s Karma, Dr. Zarnett, Reinvestedinterest, Play Ball, Direct Deceit.

Winning Time: 1:12 2/5 (ft)

Margins: 3/4, 2 1/4, HF.