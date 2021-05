North American Non-Graded Stakes Results May 15

SKIPAT S., PIM, $95,000, 3YO/UP, F/M, 6F, 5-15.

5—

CHUB WAGON, f, 4, Hey Chub–Takin the Plunge, by Lion Heart. O-Lopez, Daniel J and Chestnut, George, B-Joe-Dan Farm & George Chestnut (PA), T-Guadalupe Preciado, J-Irad Ortiz, Jr., $55,000.

2—

Casual, f, 4, Curlin–Lady Tak, by Mutakddim. O-Hill ‘n’ Dale Equine Holdings, Inc (J G Sikura) and Stretch Run Ventures, LLC, B-Hill ‘n’ Dale Equine Holdings, Inc &Stretch Run Ventures, LLC (KY), $20,000.

1—

Club Car, m, 5, Malibu Moon–Sittin At the Bar, by Into Mischief. ($120,000 ’17 KEESEP). O-Ball, Michael and Katherine G, B-Brett A Brinkman & P DALE LADNER (KY), $10,000.

Also Ran: Dontletsweetfoolya, Never Enough Time, Call On Mischief, French Empire.

Winning Time: 1:09 3/5 (ft)

Margins: 2, NO, 2HF.