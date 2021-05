North American Non-Graded Stakes Results May 16

GOLDEN CIRCLE S., PRM, $50,000, 3YO, 6F, 5-15.

3—

FLASH OF MISCHIEF, c, 3, Into Mischief–Flashy Campaign, by Political Force. O-Jerry Namy, B-Jerry Namy (KY), T-Karl Broberg, J-Elvin Gonzalez, $29,400.

6—

Chicks Dig Scars, g, 3, Tapiture–Wise Ending, by End Sweep. ($9,500 ’18 KEENOV; $6,500 ’19 KEESEP). O-Travis Swan Murphy, B-Bob Austin & Alice Austin (KY), $9,800.

8—

Vulcan, c, 3, Munnings–Bert’s Altarcation, by Bertrando. ($120,000 ’19 FTKJUL). O-Steve Landers Racing LLC, B-Emily Bushnell & Oliver Bushnell (KY), $4,900.

Also Ran: Twirling Mamba, Molto Vivace, Smooth Papa, Top Star, Bodenheimer.

Winning Time: 1:08 3/5 (my)

Margins: 1, 1 3/4, 3 1/4.