North American Non-Graded Stakes Results May 20

LADY SLIPPER S., CBY, $50,300, 3YO/UP, F/M, 6F, 5-19.

7—

CLICKBAIT, m, 5, Lovango–Blue Gene Song, by Buddha. ($21,000 ’17 MINAUG). O-Robertson, Hugh H, Mentz, John, and Larson, Jeff, B-Eric Von Seggern & Mary Von Seggern (MN), T-McLean Robertson, J-Cecily Evans, $30,000.

3—

Ready to Runaway, m, 5, First Dude–Ready to Rip, by More Than Ready. ($4,000 ’17 MINAUG). O-John Mentz, B-Wildcat Ranch LLC (MN), $9,675.

5—

Rush Hour Traffic, f, 4, Cross Traffic–Dana’s Lucky Lady, by Lucky Lionel. O-Sugarland Thoroughbreds LLC, B-Sugarland Thoroughbreds, LLC (MN), $4,838.

Also Ran: Diva de Kela, Hotasapistol, Firstmate.

Winning Time: 1:09 3/5 (ft)

Margins: 4HF, 1 1/4, 1HF.