North American Non-Graded Stakes Results May 22

SEEK AGAIN S., BEL, $100,000, 4YO/UP, 1MT, 5-22.

5—

GET SMOKIN, g, 4, Get Stormy–Hookah Lady, by Smoke Glacken. ($11,000 ’18 FTKOCT). O-Mary Abeel Sullivan Revocable Trust, B-Hurstland Farm, Inc & James Greene Jr (KY), T-Thomas M. Bush, J-Junior Alvarado, $55,000.

10—

Flavius, h, 6, War Front–Starformer, by Dynaformer. O-Juddmonte, B-Juddmonte Farms Inc (KY), $20,000.

3—

Tell Your Daddy, g, 5, Scat Daddy–Harbingerofthings, by Rockport Harbor. ($250,000 ’17 FTKTRF). O-Flying P Stable, B-Spendthrift Farm, LLC (KY), $12,000.

Also Ran: Delaware (GB), Decorated Invader, Tiberius Mercurius, Olympic Runner, Epic Dreamer.

Winning Time: 1:33 4/5 (fm)

Margins: 3/4, NO, 2.